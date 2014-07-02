Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800*
Filtru cu performanta speciala, care filtreaza in mod consecvent 99,99% din particulele de peste 0,3µm. Cu garnitura sofisticata pentru protectia impotriva polenului, a sporilor fungici, a bacteriilor si a acarienilor.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru aspiratorul Kärcher DS cu filtru de apă
Filtrare fiabila a polenului alergen, sporilor fungici, bacteriilor si excrementelor de acarieni din praf
Inlocuire rapida si simpla
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|165 x 111 x 55