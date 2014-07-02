Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800*

Filtru cu performanta speciala, care filtreaza in mod consecvent 99,99% din particulele de peste 0,3µm. Cu garnitura sofisticata pentru protectia impotriva polenului, a sporilor fungici, a bacteriilor si a acarienilor.

HEPA 13 filtreaza in mod consecvent 99,99% dintre toate particulele de peste 0,3 μm. Filtrul special cu performanta ridicata este prevazut cu o garnitura extrem de sofisticata pentru protejarea impotriva polenului, a sporilor fungici, a bacteriilor si a acarienilor.

Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru aspiratorul Kärcher DS cu filtru de apă
Filtrare fiabila a polenului alergen, sporilor fungici, bacteriilor si excrementelor de acarieni din praf
Inlocuire rapida si simpla

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 165 x 111 x 55
Masini compatibile
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova