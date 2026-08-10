Furtun prelungitor pentru SC 1

Cu furtunul prelungitor pentru SC 1, chiar si suprafetele greu accesibile precum colturile si spatiile inguste pot fi curatate cu usurinta.

Cu furtunul prelungitor SC, chiar si suprafetele greu accesibile, cum ar fi colturile si spatii inguste, pot fi curatate cu usurinta. Celelalte accesorii (duza manuala, duza de putere, etc.) pot fi usor atasate in orice moment.

Caracteristici si beneficii
Compatibil cu alte accesorii
  • Prinderea accesoriilor conform nevoilor, cum ar fi duza manuala, peria rotunda sau duza de putere pe furtunul prelungitor.
Furtun prelungitor flexibil pentru o curatare fara efort
  • Curatarea usoara a spatiilor greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 375 x 51 x 220
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Curaţarea scurgerilor
  • Chiuvetă
  • Fitinguri
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
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Created with AI (artificial intelligence)

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