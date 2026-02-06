G 120 Q Full Control
Pistolul de înaltă presiune G 120 Q Full Control pentru aparatele Kärcher K 3 Full Control prezintă diferite niveluri ale presiunii şi modul de aplicare a detergentului. Cu Quick Connect.
Mulțumită afișării valorii presiunii și a modului de funcționare de aplicare a detergentului, ușor de citit indiferent de condițiile atmosferice, pistolul de înaltă presiune Kärcher G 120 Q Full Control oferă mult mai mult control în timpul curățării. Valorile SOFT (mică), MEDIUM (medie) și HARD (ridicată) ale presiunii și modul de aplicare a detergentului pot fi selectate cu ușurință prin rotirea lancei de pulverizare Vario Power. Pistolul de pulverizare, echipat cu un adaptor Quick Connect, este potrivit pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher Class K 3 Full Control.
Caracteristici si beneficii
Afişaj manual uşor de citit pentru indicarea valorilor presiunii şi a modului de aplicare a detergentului
- Pentru selectarea ușoară a nivelului de presiune adecvat.
Adaptor Quick Connect
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|432 x 42 x 216