iSolar HP furtun 10
Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.
Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|11,5
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 155
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,2
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Lance telescopică TL 10 C
- Lance telescopică TL 10 H