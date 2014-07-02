ÈÛÐÝÓ áÞÛÝÕçÝëÙ
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|11,5
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,2
Совместимая техника
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Телескопическая штанга TL 10 C
- Телескопическая штанга TL 10 H