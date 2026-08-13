Lance telescopică TL 10 C

Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.

În afară de diverse domenii de aplicare cu presiune înaltă sau joasă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare, lancea telescopică TL 10 C permite și aplicații de aspirare, cum ar fi aspirarea prafului de pe țevi. Fiind fabricată din fibre de carbon de înaltă calitate și datorită elementelor practice de fixare cu eliberare rapidă și a forței de strângere reglabilă fără unelte pentru o acoperire de până la 10 m, TL 10 C convinge cu o rigiditate maximă și greutate minimă. Dispozitivul integrat anti-răsucire, precum și baza rotativă, asigură o muncă și mai sigură și mai ergonomică. Baza are, de asemenea, un cârlig pentru fixarea în siguranță a unei curele de transport.

Caracteristici si beneficii
Lance telescopică TL 10 C: Utilizare versatilă
Utilizare versatilă
Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Lance telescopică TL 10 C: Ergonomie maximă
Ergonomie maximă
Încuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Lance telescopică TL 10 C: Foarte usor de utilizat
Foarte usor de utilizat
Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
  • Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
  • Element bază-lance fără conductivitate electrică.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungimea manerului telescopic (m) 2,2 - 10
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Elemente 7
Filet de racordare M 18
Greutate cu ambalaj (kg) 9,3

Scope of supply

  • Aspirarea
  • Reglarea forței de strângere fără scule
  • Anti-Spin

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare
  • Permite inclusiv aspirarea la înălțimi mari
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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