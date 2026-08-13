Lance telescopică TL 10 C
Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.
În afară de diverse domenii de aplicare cu presiune înaltă sau joasă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare, lancea telescopică TL 10 C permite și aplicații de aspirare, cum ar fi aspirarea prafului de pe țevi. Fiind fabricată din fibre de carbon de înaltă calitate și datorită elementelor practice de fixare cu eliberare rapidă și a forței de strângere reglabilă fără unelte pentru o acoperire de până la 10 m, TL 10 C convinge cu o rigiditate maximă și greutate minimă. Dispozitivul integrat anti-răsucire, precum și baza rotativă, asigură o muncă și mai sigură și mai ergonomică. Baza are, de asemenea, un cârlig pentru fixarea în siguranță a unei curele de transport.
Caracteristici si beneficii
Utilizare versatilăPentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Ergonomie maximăÎncuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Foarte usor de utilizatReglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
- Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
- Element bază-lance fără conductivitate electrică.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|2,2 - 10
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Elemente
|7
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,3
Scope of supply
- Aspirarea
- Reglarea forței de strângere fără scule
- Anti-Spin
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare
- Permite inclusiv aspirarea la înălțimi mari