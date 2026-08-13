În afară de diverse domenii de aplicare cu presiune înaltă sau joasă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare, lancea telescopică TL 10 C permite și aplicații de aspirare, cum ar fi aspirarea prafului de pe țevi. Fiind fabricată din fibre de carbon de înaltă calitate și datorită elementelor practice de fixare cu eliberare rapidă și a forței de strângere reglabilă fără unelte pentru o acoperire de până la 10 m, TL 10 C convinge cu o rigiditate maximă și greutate minimă. Dispozitivul integrat anti-răsucire, precum și baza rotativă, asigură o muncă și mai sigură și mai ergonomică. Baza are, de asemenea, un cârlig pentru fixarea în siguranță a unei curele de transport.