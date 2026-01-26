Solutie de curatare activa, neutra RM 55 ASF, 10l
Concentrat lichid universal, pentru curatare blanda, cu inalta presiune, pentru utilizarea in cazul petelor grosiere de ulei si grasime si a contaminarii cauzate de emisiile poluante. Ideal pentru curatarea fatadelor si pentru curatarea suprafetelor sensibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|10
|Greutate (kg)
|10,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 230 x 190
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Spalarea masinii si a motorului
- Curatarea pieselor
- Curatarea fatadelor
- Suprafețe textile