Solutie de curatare activa, neutra RM 55 ASF, 10l

Concentrat lichid universal, pentru curatare blanda, cu inalta presiune, pentru utilizarea in cazul petelor grosiere de ulei si grasime si a contaminarii cauzate de emisiile poluante. Ideal pentru curatarea fatadelor si pentru curatarea suprafetelor sensibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 10
Greutate (kg) 10,1
Greutate cu ambalaj (kg) 10,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 290 x 230 x 190
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Curatarea fatadelor
  • Suprafețe textile
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

