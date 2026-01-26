Нейтральное активное чистящее средство PressurePro RM 55, 10л

Универсальное активное средство для чистки высоким давлением, предназначенное для удаления масляно-жировых и атмосферных загрязнений, а также следов насекомых с фасадов и других чувствительных поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 10
Вес (кг) 10,06
Вес (с упаковкой) (кг) 10,864
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 230 x 190
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Очистка фасадов.
  • Текстильные поверхности
