Где купить Karcher?
Купить технику Karcher вы можете непосредственно на нашем сайте, а также найти ближайшую торговую организацию, реализующую бытовую или профессиональную технику Karcher.
Фирменные магазины и сервисные центры - Керхер Центры
В Керхер Центрах Вы можете купить продукцию Karcher, получить квалифицированную помощь по любым техническим вопросам, ознакомиться с новинками Керхер. Все Керхер Центры проводят гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание техники Karcher.
Дилерская франшиза Керхер
Франшиза c Керхера: твоя возможность в мире бизнеса!
Партнерство с успешным брендом: откройте дилерский магазин Kärcher и получите поддержку от мирового лидера в сфере профессиональной уборки. Наша франшиза открывает двери к невероятным возможностям для развития вашего бизнеса.
Акции
Действующие акции на бытовую и профессиональную технику Керхер
Сервис Керхер
Залогом успеха компании является эффективная и квалифицированная сервисная поддержка! Мы осуществляем оперативный и качественный ремонт бытовой и профессиональной техники Керхер.
О компании Kärcher
Компания Kärcher, специализирующаяся на создании уборочной техники и технологий чистки, сочетает высшие достижения в этой области с высокой степенью социальной и экологической ответственности.
25.12.2025
Різдвяне привітання від генерального директора Керхер Україна
Звернення генерального директора Керхер Україна Івана Бечка до партнерів, клієнтів і команди компанії з підсумками 2025 року — року спільної стійкості та розвитку — та баченням подальших кроків і пріоритетів компанії у 2026 році.
07.11.2025
Керхер Україна відзначила Thank Your Cleaner Day 2025 разом із клінінговою компанією “Chubova”
Керхер Україна спільно з командою “Chubova” відсвяткувала Thank Your Cleaner Day 2025 — міжнародний день подяки працівникам клінінгу, який щороку відзначають у понад 50 країнах світу.
27.10.2025
Керхер Україна на Cleaning Trade Show 2025: інновації, що формують стандарти клінінгу
У рамках виставки компанія Керхер провела практичні демонстрації техніки та представила сучасні рішення для автоматизації клінінгових процесів. Інноваційний підхід компанії показує, що чистота — це не лише результат, а й продумана технологія, що економить час і ресурси.
Компания Kärcher работает, чтобы наш мир становился чище - везде и во всех отношениях.
Kärcher - немецкая семейная компания, работающая по всему миру и известная своими аппаратами высокого давления. Kärcher предлагает широкий ассортимент бытового и профессионального уборочного оборудования (минимойки, аппараты высокого давления и сверхвысокого давления, бытовые пылесосы и профессиональные пылесосы, пароочистители, подметальные машины, поломоечные машины, автомойки, аппараты для чистки сухим льдом, системы водоочистки, насосы и системы полива для дома и сада и др.).
ООО "Керхер" проводит гарантийное обслуживание и полный комплекс услуг по ремонту всех видов бытовой и профессиональной техники ТМ Kärcher, а также импорт и продажу оригинальных запасных частей и расходных материалов ТМ Kärcher.
На сайте karcher.ua вы может купить самый широкий ассортимент продукции Kärcher в Украине. Все заказы на сумму более 3000 грн имеют право на бесплатную доставку по Украине*.
*За исключением зоны проведения военных действий и временно окупированных областей И АР Крым.
Патенты и дизайнерские награды
Уборочная техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и выразительным дизайном. Инновационная направленность компании и стремление к нахождению лучших решений убедительно подтверждаются целым рядом престижных наград и более чем 1300 патентами на изобретения и промышленные образцы.
Собственные исследования и разработки
Kärcher стремится к нахождению оптимального решения для любой задачи чистки и разрабатывает высокопроизводительные системы, состоящие из превосходно сочетающихся друг с другом уборочной техники, принадлежностей и чистящих средств. Для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов мы постоянно анализируем запросы и отзывы пользователей нашей бытовой и профессиональной техники. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой продукции. Благодаря этому наши новые продукты всегда становятся еще более функциональными, эффективными и эргономичными.