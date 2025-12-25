Компания Kärcher работает, чтобы наш мир становился чище - везде и во всех отношениях.

Kärcher - немецкая семейная компания, работающая по всему миру и известная своими аппаратами высокого давления. Kärcher предлагает широкий ассортимент бытового и профессионального уборочного оборудования (минимойки, аппараты высокого давления и сверхвысокого давления, бытовые пылесосы и профессиональные пылесосы, пароочистители, подметальные машины, поломоечные машины, автомойки, аппараты для чистки сухим льдом, системы водоочистки, насосы и системы полива для дома и сада и др.).

ООО "Керхер" проводит гарантийное обслуживание и полный комплекс услуг по ремонту всех видов бытовой и профессиональной техники ТМ Kärcher, а также импорт и продажу оригинальных запасных частей и расходных материалов ТМ Kärcher.

На сайте karcher.ua вы может купить самый широкий ассортимент продукции Kärcher в Украине. Все заказы на сумму более 3000 грн имеют право на бесплатную доставку по Украине*.