Где купить Karcher?

Купить технику Karcher вы можете непосредственно на нашем сайте, а также найти ближайшую торговую организацию, реализующую бытовую или профессиональную технику Karcher.

> Фирменные магазины Керхер Центры
> Интернет-магазин. Условия оплаты и доставки.

Фирменные магазины и сервисные центры - Керхер Центры

В Керхер Центрах Вы можете купить продукцию Karcher, получить квалифицированную помощь по любым техническим вопросам, ознакомиться с новинками Керхер. Все Керхер Центры проводят гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание техники Karcher.

Дилерская франшиза Керхер

Франшиза c Керхера: твоя возможность в мире бизнеса!
Партнерство с успешным брендом: откройте дилерский магазин Kärcher и получите поддержку от мирового лидера в сфере профессиональной уборки. Наша франшиза открывает двери к невероятным возможностям для развития вашего бизнеса. 

>Запустить бизнес вместе с Керхер

Акции

Действующие акции на бытовую и профессиональную технику Керхер

> Акции бытовой техники
> Акции профессиональной техники

> Аккумуляторная бытовая техника

Сервис Керхер

Залогом успеха компании является эффективная и квалифицированная сервисная поддержка! Мы осуществляем оперативный и качественный ремонт бытовой и профессиональной техники Керхер.

> Сервис бытовой техники Керхер
> Сервис профессиональной техники Керхер
> Запасные части Керхер
> Продление гарантии

О компании Kärcher

Компания Kärcher, специализирующаяся на создании уборочной техники и технологий чистки, сочетает высшие достижения в этой области с высокой степенью социальной и экологической ответственности.

> Контакты Керхер в Украине
Новости

25.12.2025

Різдвяне привітання від генерального директора Керхер Україна

Звернення генерального директора Керхер Україна Івана Бечка до партнерів, клієнтів і команди компанії з підсумками 2025 року — року спільної стійкості та розвитку — та баченням подальших кроків і пріоритетів компанії у 2026 році.

07.11.2025

Керхер Україна відзначила Thank Your Cleaner Day 2025 разом із клінінговою компанією “Chubova”

Керхер Україна спільно з командою “Chubova” відсвяткувала Thank Your Cleaner Day 2025 — міжнародний день подяки працівникам клінінгу, який щороку відзначають у понад 50 країнах світу.

27.10.2025

Керхер Україна на Cleaning Trade Show 2025: інновації, що формують стандарти клінінгу

У рамках виставки компанія Керхер провела практичні демонстрації техніки та представила сучасні рішення для автоматизації клінінгових процесів. Інноваційний підхід компанії показує, що чистота — це не лише результат, а й продумана технологія, що економить час і ресурси.

Компания Kärcher работает, чтобы наш мир становился чище - везде и во всех отношениях.

Kärcher - немецкая семейная компания, работающая по всему миру и известная своими аппаратами высокого давления. Kärcher предлагает широкий ассортимент бытового и профессионального уборочного оборудования (минимойки, аппараты высокого давления и сверхвысокого давления, бытовые пылесосы и профессиональные пылесосы, пароочистители, подметальные машины, поломоечные машины, автомойки, аппараты для чистки сухим льдом, системы водоочистки, насосы и системы полива для дома и сада и др.).

ООО "Керхер" проводит гарантийное обслуживание и полный комплекс услуг по ремонту всех видов бытовой и профессиональной техники ТМ Kärcher, а также импорт и продажу оригинальных запасных частей и расходных материалов ТМ Kärcher.

На сайте karcher.ua вы может купить самый широкий ассортимент продукции Kärcher в Украине. Все заказы на сумму более 3000 грн имеют право на бесплатную доставку по Украине*.

*За исключением зоны проведения военных действий и временно окупированных областей И АР Крым.

Патенты и дизайнерские награды

Уборочная техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и выразительным дизайном. Инновационная направленность компании и стремление к нахождению лучших решений убедительно подтверждаются целым рядом престижных наград и более чем 1300 патентами на изобретения и промышленные образцы.

Собственные исследования и разработки

Kärcher стремится к нахождению оптимального решения для любой задачи чистки и разрабатывает высокопроизводительные системы, состоящие из превосходно сочетающихся друг с другом уборочной техники, принадлежностей и чистящих средств. Для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов мы постоянно анализируем запросы и отзывы пользователей нашей бытовой и профессиональной техники. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой продукции. Благодаря этому наши новые продукты всегда становятся еще более функциональными, эффективными и эргономичными.

Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

