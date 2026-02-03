Хозяйственные пылесосы
Влажная или сухая, крупная или мелкая грязь - в машине, подвале, гараже, мастерской или дома - хозяйственный пылесос Kärcher для влажной и сухой уборки - впечатляет своей многофункциональностью. Они чрезвычайно прочны, обладают отличной мощностью всасывания и энергоэффективны. Благодаря компактному дизайну их можно легко хранить практически в любом месте и они всегда будут под рукой. Многочисленные функции и широкий выбор принадлежностей обеспечивают идеальные результаты очистки и максимальное удобство использования. Наши аккумуляторные модели удобно использовать везде, где нет розеток.
Популярная серия WD от Kärcher включает модели различной мощности: от компактного WD 2 до профессионального WD 6. Особенно популярна модель Kärcher WD 5 – характеристики этого пылесоса включают объем контейнера 25 литров, мощность всасывания до 280 Вт, функцию очистки фильтра и возможность подключения электроинструментов.
Возможности применения
Многофункциональность заложена в ДНК наших хозяйственных пылесосов. Эти сильные многозадачные устройства помогут убрать в подвале, гараже, мастерской или в саду. Для ремонтных работ, уборки автомобиля, избавления от осколков или пролитой воды. Неважно, сухая это грязь, мокрая, крупная или мелкая – эти мощные устройства надежно справляются даже с ее большим количеством, а также соберут воду.
Превосходная производительность уборки и мощность всасывания
Там, где обычные бытовые пылесосы только пытаются, хозяйственные пылесосы Kärcher действительно справляются с задачей. Благодаря мощному всасыванию в сочетании с выдающейся энергоэффективностью пылесосы для сухой и влажной уборки обеспечивают идеальный сбор грязи, обеспечивая быстрые и тщательные результаты уборки. Использование пылесоса при пилении, шлифовании и других операциях снижает воздействие пыли и грязи, сохраняя рабочее место в чистоте.
Еще больше удобства
Удобство использования: компактный дизайн занимает мало места для хранения. Это позволяет разместить шланг и принадлежности непосредственно на устройстве. Инновационная конструкция фильтров делает хозяйственные пылесосы удобными в использовании — вообще без контакта с грязью. Более того, пылесосы имеют долгий срок службы благодаря высокому уровню качества и надежности.
Особенности
Области применения
Надежные хозяйственные пылесосы Kärcher не останавливаются на достигнутом. Они удаляют сухую грязь так же эффективно, как и влажную, и даже большое количество жидкости для них не проблема.
Чистка автомобилей
Широкий ассортимент аксессуаров хозяйственного пылесоса позволяет легко убирать между сиденьями и в труднодоступных местах в салоне и багажнике автомобиля. Благодаря своей универсальности это устройство можно использовать как автомобильный пылесос для ежедневного ухода за транспортом. В таком формате он работает как полноценный и удобный автопылесос, обеспечивая комфорт при каждой уборке.
Ремонт
Хозяйственные пылесосы Kärcher легко справляются с крупным мусором. Инновационная система фильтрации и высокая мощность всасывания упрощают процесс уборки и позволяют работать с низким потреблением энергии. Мокрый или влажный щебень, а также мелкий строительный мусор не представляют никаких трудностей.
Мастерская
Удобное удаление пыли при работе по дереву в мастерской. На моделях со встроенной розеткой электрические устройства можно подключать непосредственно к хозяйственному пылесосу, который автоматически всасывает опилки, как только вы начинаете пиление.
Жидкости и осколки
Разбитые бутылки для питья, небольшие лужи или влажная грязь — не проблема благодаря высокой мощности всасывания, прочному контейнеру и возможности пылесосить без мешочного фильтра.
Протекшая или пролитая вода
Большие лужи возникают по разным причинам, но в каждом случае их можно тщательно удалить с помощью хозяйственного пылесоса Kärcher. Большой контейнер позволяет пылесосить в течение длительного времени, а также быстро и без усилий собирать большие скопления воды.
Сад
Хозяйственный пылесос — настоящий помощник, который пригодится даже в саду. Он легко убирает мелкие веточки, гравий и листья, а также может сдувать их в сторону благодаря функции воздуходувки. Благодаря своей универсальности (и как садовый пылесос) этот аппарат идеально подходит для ежедневного поддержания чистоты во дворе.
Внешняя территория
Внутренние дворики, гаражи, подъезды домов и лестницы снова становятся чистыми с помощью хозяйственных пылесосов.
Внутри дома
WD можно использовать как обычные пылесосы для уборки жилых помещений, используя специальные аксессуары, например, насадка для ковров.
Что означают символы в названии пылесоса?
FAQs
Как работает функция очистка фильтра в хозяйственных пылесосах Kärcher?
Как заменить картриджный фильтр (WD 2 – WD 3)?
Как заменить плоский складчатый фильтр (WD 4 – WD 6)?
Как вставить фильтр-мешок в хозяйственные пылесосы Kärcher для влажной и сухой уборки (WD 2 – WD 6)?
Как хранить шланг хозяйственного пылесоса Kärcher (WD 3 – WD 6)?
Беспроводные хозяйственные пылесосы для влажной и сухой уборки
Мощные аккумуляторные хозяйственные пылесосы для сухой и влажной уборки от Kärcher обеспечивают тщательную уборку там, где сетевые пылесосы для влажной и сухой уборки недоступны, или в труднодоступных местах – в автомобиле, под навесом, на даче или на садовых дорожках, при этом обеспечивая ту же функциональность, что и проводное устройство. Нет шнура, нет границ. Аккумуляторный пылесос WD 3 с большим 17-литровым контейнером и компактный аккумуляторный пылесос WD 1 в компактном портативном исполнении.
Аксессуары для хозяйственных пылесосов влажной и сухой уборки: практичные и удобные
Аксессуары были специально разработаны для хозяйственных пылесосов сухой и влажной уборки Kärcher. Вместе с устройствами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют область применения.
Профессиональные и промышленные пылесосы Kärcher
Для выполнения профессиональных работ Kärcher предлагает отдельное направление техники, созданное для интенсивных нагрузок и сложных условий эксплуатации. В него входят профессиональные и промышленные пылесосы, способные эффективно удалять строительную пыль, мелкий мусор, остатки материалов, жидкости и другие сложные загрязнения.
> Профессиональные пылесосы влажной и сухой уборки
Популярные запросы на сайте
минимойка для авто, ручной моющий пылесос, пылесос для окон, электрошвабра, маленький пылесос для дома, пароочиститель, ручная подметальная машина, моющая машина