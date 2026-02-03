Хозяйственные пылесосы

Влажная или сухая, крупная или мелкая грязь - в машине, подвале, гараже, мастерской или дома - хозяйственный пылесос Kärcher для влажной и сухой уборки - впечатляет своей многофункциональностью. Они чрезвычайно прочны, обладают отличной мощностью всасывания и энергоэффективны. Благодаря компактному дизайну их можно легко хранить практически в любом месте и они всегда будут под рукой. Многочисленные функции и широкий выбор принадлежностей обеспечивают идеальные результаты очистки и максимальное удобство использования. Наши аккумуляторные модели удобно использовать везде, где нет розеток.

Популярная серия WD от Kärcher включает модели различной мощности: от компактного WD 2 до профессионального WD 6. Особенно популярна модель Kärcher WD 5 – характеристики этого пылесоса включают объем контейнера 25 литров, мощность всасывания до 280 Вт, функцию очистки фильтра и возможность подключения электроинструментов.

Фильтр
Объем мусоросборника (л)
Длина кабеля (м)
Номинальная потребляемая мощность (Вт)
Особенности оборудования
Возможности применения

Многофункциональность заложена в ДНК наших хозяйственных пылесосов. Эти сильные многозадачные устройства помогут убрать в подвале, гараже, мастерской или в саду. Для ремонтных работ, уборки автомобиля, избавления от осколков или пролитой воды. Неважно, сухая это грязь, мокрая, крупная или мелкая – эти мощные устройства надежно справляются даже с ее большим количеством, а также соберут воду.

Человек пылесосит автомобиль хозяйственным пылесосом Kärcher

Превосходная производительность уборки и мощность всасывания

Там, где обычные бытовые пылесосы только пытаются, хозяйственные пылесосы Kärcher действительно справляются с задачей. Благодаря мощному всасыванию в сочетании с выдающейся энергоэффективностью пылесосы для сухой и влажной уборки обеспечивают идеальный сбор грязи, обеспечивая быстрые и тщательные результаты уборки. Использование пылесоса при пилении, шлифовании и других операциях снижает воздействие пыли и грязи, сохраняя рабочее место в чистоте.

Уборка строительной площадки хозяйственным пылесосом Kärcher

Еще больше удобства

Удобство использования: компактный дизайн занимает мало места для хранения. Это позволяет разместить шланг и принадлежности непосредственно на устройстве. Инновационная конструкция фильтров делает хозяйственные пылесосы удобными в использовании — вообще без контакта с грязью. Более того, пылесосы имеют долгий срок службы благодаря высокому уровню качества и надежности.

Хранение хозяйственного пылесоса

Особенности

Области применения

Надежные хозяйственные пылесосы Kärcher не останавливаются на достигнутом. Они удаляют сухую грязь так же эффективно, как и влажную, и даже большое количество жидкости для них не проблема.

Kärcher WD 5 P S

Чистка автомобилей

Широкий ассортимент аксессуаров хозяйственного пылесоса позволяет легко убирать между сиденьями и в труднодоступных местах в салоне и багажнике автомобиля. Благодаря своей универсальности это устройство можно использовать как автомобильный пылесос для ежедневного ухода за транспортом. В таком формате он работает как полноценный и удобный автопылесос, обеспечивая комфорт при каждой уборке.

Kärcher WD 5 P S

Ремонт

Хозяйственные пылесосы Kärcher легко справляются с крупным мусором. Инновационная система фильтрации и высокая мощность всасывания упрощают процесс уборки и позволяют работать с низким потреблением энергии. Мокрый или влажный щебень, а также мелкий строительный мусор не представляют никаких трудностей.

Kärcher WD 3 P S

Мастерская

Удобное удаление пыли при работе по дереву в мастерской. На моделях со встроенной розеткой электрические устройства можно подключать непосредственно к хозяйственному пылесосу, который автоматически всасывает опилки, как только вы начинаете пиление.

Kärcher WD 2

Жидкости и осколки

Разбитые бутылки для питья, небольшие лужи или влажная грязь — не проблема благодаря высокой мощности всасывания, прочному контейнеру и возможности пылесосить без мешочного фильтра.

Хозяйственный пылесос собирает пролитую воду

Протекшая или пролитая вода

Большие лужи возникают по разным причинам, но в каждом случае их можно тщательно удалить с помощью хозяйственного пылесоса Kärcher. Большой контейнер позволяет пылесосить в течение длительного времени, а также быстро и без усилий собирать большие скопления воды.

Хозяйственные пылесосы с функцией выдува

Сад

Хозяйственный пылесос — настоящий помощник, который пригодится даже в саду. Он легко убирает мелкие веточки, гравий и листья, а также может сдувать их в сторону благодаря функции воздуходувки. Благодаря своей универсальности (и как садовый пылесос) этот аппарат идеально подходит для ежедневного поддержания чистоты во дворе.

Хозяйственные пылесосы для работ возле дома

Внешняя территория

Внутренние дворики, гаражи, подъезды домов и лестницы снова становятся чистыми с помощью хозяйственных пылесосов.

Хозяйственные пылесосы для уборки крупного мусора в помещении

Внутри дома

WD можно использовать как обычные пылесосы для уборки жилых помещений, используя специальные аксессуары, например, насадка для ковров.

Что означают символы в названии пылесоса?

FAQs

Как работает функция очистка фильтра в хозяйственных пылесосах Kärcher?

Как заменить картриджный фильтр (WD 2 – WD 3)?

Как заменить плоский складчатый фильтр (WD 4 – WD 6)?

Как вставить фильтр-мешок в хозяйственные пылесосы Kärcher для влажной и сухой уборки (WD 2 – WD 6)?

Как хранить шланг хозяйственного пылесоса Kärcher (WD 3 – WD 6)?

Благодаря встроенной функции очистки фильтра загрязненные фильтры во всех первоклассных пылесосах линейки WD 5 – WD 6 можно быстро и эффективно очистить, нажав кнопку очистки фильтра. Это означает, что вы можете работать с неизменно высокой мощностью всасывания даже при выполнении сложных задач по уборке.

Сухой, мокрый, крупный или мелкий мусор – не имеет значения! Насадки для пола собственной разработки гарантируют идеальный сбор мусора, впечатляют оптимальным скольжением и могут быть быстро и легко адаптированы к влажной или сухой уборке. С нашей насадкой для пола переключение удобно осуществляется с помощью ножного переключателя. Специальные насадки для пола гарантируют полное удовлетворение от результатов уборки.

Сухая уборка пылесосом

Для устройств с поролоновым фильтром (WD 2) мы всегда рекомендуем дополнительно использовать фильтр-мешок.

Для устройств с картриджными или плоскими складчатыми фильтрами (WD 3 – WD 6) при сборе мелкой пыли следует использовать фильтр-мешок. Для других целей можно без проблем пропылесосить без фильтр-мешка.

Влажная уборка пылесосом

При уборке жидкостей и влажной грязи мы рекомендуем пылесосить без мешочного фильтра. Поролоновые фильтры, патронные фильтры и плоские складчатые фильтры не повреждаются при влажной уборке пылесосом.

При необходимости промойте поролоновый фильтр и картриджный фильтр под проточной водой. Не трите и не чистите его. Дайте фильтрующему материалу полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова.

Пылесосы сухой и влажной уборки Kärcher не подходят для уборки пепла. Холодную золу можно убрать с помощью пылесоса Kärcher для удаления золы.

Различные модели Kärcher имеют разную емкость наполнения, поэтому максимальная емкость наполнения зависит от модели устройства. Если достигнут максимальный объем наполнения, поплавок закрывает вакуумное отверстие, что останавливает всасывание. Устройство не выключается автоматически, а работает с повышенной скоростью. Немедленно выключите пылесос и опорожните контейнер.

Подробная информация о минимальной и максимальной мощности сетевой розетки указана на ней самой.

Хозяйственный пылесос не является полноценным строительным пылесосом, однако в отдельных случаях его можно использовать во время ремонтных работ. Такие модели подходят для уборки мелкого строительного мусора, пыли или остатков материалов после несложных работ. В то же время для интенсивного использования, большого количества строительной пыли или тяжелых условий эксплуатации рекомендуются специализированные строительные или профессиональные пылесосы, рассчитанные на повышенные нагрузки.

Аккумуляторные хозяйственные пылесосы WD 1 и WD 3

Беспроводные хозяйственные пылесосы для влажной и сухой уборки

Мощные аккумуляторные хозяйственные пылесосы для сухой и влажной уборки от Kärcher обеспечивают тщательную уборку там, где сетевые пылесосы для влажной и сухой уборки недоступны, или в труднодоступных местах – в автомобиле, под навесом, на даче или на садовых дорожках, при этом обеспечивая ту же функциональность, что и проводное устройство. Нет шнура, нет границ. Аккумуляторный пылесос WD 3 с большим 17-литровым контейнером и компактный аккумуляторный пылесос WD 1 в компактном портативном исполнении.

> Перейти к беспроводным хозяйственным пылесосам

Аксессуары для хозяйственных пылесосов влажной и сухой уборки: практичные и удобные

Аксессуары были специально разработаны для хозяйственных пылесосов сухой и влажной уборки Kärcher. Вместе с устройствами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют область применения.

> Перейти к выбору аксессуаров

Профессиональные и промышленные пылесосы Kärcher

Для выполнения профессиональных работ Kärcher предлагает отдельное направление техники, созданное для интенсивных нагрузок и сложных условий эксплуатации. В него входят профессиональные и промышленные пылесосы, способные эффективно удалять строительную пыль, мелкий мусор, остатки материалов, жидкости и другие сложные загрязнения.

> Профессиональные пылесосы влажной и сухой уборки

> Промышленные пылесосы

