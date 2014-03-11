Оконные пылесосы

Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Уникальный очиститель гладких поверхностей оконный пылесос Керхер позволяет быстро очищать стекла, зеркала или керамическую плитку, не оставляя на них полос и разводов. Инновационная система всасывания мгновенно поглощает грязную воду, не давая ей стекать на пол. Благодаря этому процедура мойки окон становится более гигиеничной, не допуская потеков. Аккумуляторный привод придает аппарату существенную гибкость в применении.

В 2018 году мы отпраздновали 10-летие нашего оконного пылесоса!

Вжух - и снова блеск! Просто WOW!

Оконный пылесос для всех гладких поверхностей

Безупречная чистота. В три раза быстрее. Не только для окон.

Экономьте время и силы с помощью беспроводного пылесоса для окон Kärcher. Функция всасывания оконного пылесоса обеспечивает чрезвычайно эффективную очистку окон и придание ему блеска - без разводов и остатков грязной воды. Кроме того, удобный и эргономичный беспроводной оконный пылесос Kärcher позволяет очень гигиенично мыть окна, поскольку отсутствует прямой контакт с грязной водой.

Оконный пылесос можно использовать для всех гладких поверхностей, таких как зеркала, плиты, двери, плитка и столы.

Помыть окна с помощью оконного пылесоса Kärcher быстро

В 3 раза быстрее

Помыть окна с помощью оконного пылесоса Kärcher в три раза быстрее, чем вручную.

Помыть окна без капель и потеков

Без капель

Чистота без капель и потеков грязной воды благодаря высококачественной стяжке и инновационной функции всасывания.

Чистые окна без капающей грязной воды

Без разводов

Оконный пылесос соберет всю воду без остатка. Без разводов на стекле.

Оригинальный аккумуляторный оконный пылесос Kärcher

Оригинальный

Оригинальное качество Kärcher от изобретателя беспроводного стеклоочистителя.

Оконный пылесос для всех гладких поверхностей

Многофункциональный универсальный аппарат для мытья окон: аккумуляторный оконныйпылесос Kärcher очищает почти все гладкие поверхности, такие как лобовые стекла, зеркала, душевые кабины, варочные поверхности, стеклянные столы и столешницы, и, конечно же, окна.

Мытье окон с помощью оконного пылесоса

Мытье окон

Помыть окна никогда не было столь просто. Используйте пылесос для мытья окон Kärcher Window Vac, чтобы получить результат без разводов за секунды.

Просто распылите средство для мытья окон, протрите окно, а затем пропылесосьте всю грязную воду. И, вуаля - окна уже помыты!

Оконный пылесос можно использовать для очистки окон как изнутри, так и снаружи.

Как собрать конденсат с помощью оконного пылесоса

Сбор конденсата

Бороться с конденсатом больше не нужно!

Просто используйте оконный пылесос Kärcher Window Vac для удаления лишней влаги, предотвращая образование известкового налета и плесени.

Используйте оконный пылесос для сбора конденсата на окнах, в душевых кабинах, на зеркалах.

Мытье зеркал c помощью оконного пылесоса

Мытье зеркал

Мытье зеркал всегда было рутинной работой, особенно в ванной, где нужно убрать пятна зубной пасты, водяные знаки и отпечатки пальцев.

Оконный пылесос Kärcher легко удаляет грязь, оставляя после себя блестящую поверхность без разводов.

Мытье душевых кабин с помощью оконного пылесоса

Мытье душевых кабин

Наша стекломойка идеально подходит для предотвращения образования известкового налета в душевой кабине и вокруг нее.

После того, как вы закончите принимать душ, просто возьмите оконный пылесос Kärcher и соберите оставшуюся влагу с душевой кабины и кафельной плитки.

Уборка разлившейся жидкости с помощью оконного пылесоса

Уборка разлившейся жидкости

Пролил напиток? Не паникуй! Просто воспользуйтесь оконным пылесосом Kärcher Window Vac, чтобы легко пройтись по образовавшейся луже, всасывая всю влагу на своем пути.

Оконный пылесос за считанные секунды осушит ваши твердые поверхности без бесконечных бумажных полотенец.

Как помыть кафельную плитку с помощью оконного пылесоса

Мытье кафельной плитки

Очистка пятен с кафельной плитки в ванной комнате может стать утомительной рутиной в каждой семье. Просто воспользуйтесь оконным пылесосом Kärcher, и ваша плитка засверкает за считанные секунды с минимальными усилиями.

Очистка окон в автомобиле

Очистка окон в автомобиле

Мойщик стекол Kärcher также отлично подходит для очистки автомобильных стекол. Эти устройства быстро и эффективно удаляют грязь и пыль, гарантируя безупречную чистоту и прозрачность стекол вашего автомобиля.

Мытье высоких окон

Мытье высоких окон

Оконные пылесосы Kärcher, оснащенные телескопическим удлинительным комплектом, обеспечивают удобство при мытье высоких окон. Этот аксессуар позволяет легко достигать верхних углов, удаляя грязь без разводов. Телескопический комплект расширяет радиус действия пылесоса, делая уборку безопаснее и комфортнее без использования лестницы.

Предварительная очистка поверхности

Подготовка - ключ к успеху: для достижения оптимального результата очистки стекляной или другой поверхности необходимо предварительно ее очистить и смочить. Только после этого можно использовать оконный пылесос WV. Для оптимальной предварительной очистки можно использовать: стандартный распылитель или распылитель Extra.

Стандартный распылитель для любой гладкой поверхности

Стандартный распылитель

С салфеткой из микроволокна. Для любой гладкой поверхности.

Распылитель Extra

Распылитель Extra

С салфеткой из микрофибры и возможностью регулировки количества воды идеально подходит для чистки решетчатых окон.

Очистка без разводов за 3 шага с помощью распылителя и беспроводного пылесоса для окон

Нанесение чистящего средства

1. Нанесение чистящего средства

Сначала распылите чистящее средство на стекло.

Очистка окна

2. Очистка

Затем разотрите чистящее средство.

Сбор влаги

3. Сбор влаги

Соберите со стекла грязную воду, проведя по нему оконным пылесосом. Готово.

Широкий выбор: аккумуляторные пылесосы для окон от Kärcher

WV 6

WV 6 – Лучший среди всех. Оконный пылесос с самым большим временем автономной работы и улучшенной стяжкой.

WV 2

WV 2 - универсал. Оконный пылесос отличается особой легкостью и удобством в использовании.

Видео по применению оконных пылесосов

