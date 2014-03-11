Оконные пылесосы

Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Уникальный очиститель гладких поверхностей оконный пылесос Керхер позволяет быстро очищать стекла, зеркала или керамическую плитку, не оставляя на них полос и разводов. Инновационная система всасывания мгновенно поглощает грязную воду, не давая ей стекать на пол. Благодаря этому процедура мойки окон становится более гигиеничной, не допуская потеков. Аккумуляторный привод придает аппарату существенную гибкость в применении.

В 2018 году мы отпраздновали 10-летие нашего оконного пылесоса!