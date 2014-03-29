Роботы-пылесосы для дома
Наши автоматизированные роботы-пылесосы представляют собой не только великолепное сочетание стиля и функциональности, но и настоящих помощников в поддержании чистоты вашего дома. Наши интеллектуальные устройства поражают своей утонченной эстетикой и непревзойденной эффективностью. Они легко и бесшумно скользят по вашему жилищу, избегая препятствий. Заранее спланированные маршруты обеспечивают систематичное и полное покрытие уборки, освобождая вас от заботы о том, как поддерживать чистоту полов в вашем доме.
Наши роботы-пылесосы идеально подходят для всех типов полов, включая твердые поверхности и ковры с коротким ворсом. Благодаря комбинированным функциям, они не только пылесосят, но и осуществляют влажную уборку, предоставляя вам идеально чистые и свежие пространства. Выбрать робот-пылесос и купить имеено ту модель, которая вам необходима, - нелегкая задача, но мы покажем все преимущества наших роботов - и вы с легкостью определитесь, что именно вам нужно.
Наши моющие роботы-пылесосы
Занимайся своим делом. А робот-пылесос RCF 3 вернет тебе ощущение вау.
Когда в воздухе витает любовь, можно ли терять время на размышления о мытье полов? RCF 3 сделает это за вас, автономно и упорно убирая твердые полы. Он превосходит других роботов благодаря роликовым щеткам Kärcher и непрерывной подаче чистой воды. Робот-пылесос для влажной уборки пола RCF 3 обеспечит безупречную чистоту всех твердых полов, давая вам время для более приятных дел.
Есть следы лап на полу? Не беспокойтесь - моющий робот-пылесос RCF 3 легко избавит ваше пространство от этого недостатка. Его уникальная вращающаяся роликовая щетка с легкостью преодолеет все следы, даже если это не ваши собственные. Благодаря постоянному смачиванию ролика чистой водой, этот робот не только сохраняет ваш пол чистым, но делает это с невероятной эффективностью. Звучит фантастически, но это - настоящий результат.
Дети ежедневно рассыпают много еды по полу. Но, не переживайте - RCF 3 легко справится с этой задачей. Пришло время наслаждаться чистотой без стресса! Благодаря инновационной роликовой щетке и ее постоянному смачиванию чистой водой, робот-швабра RCF 3 легко удаляет практически любую грязь и никогда не устает убирать за детьми.
Робот, облачные технологии и приложение: три компонента, одна слаженная система
Роботы-пылесосы Kärcher имеют широкий спектр функций и вариантов конфигурации, они чрезвычайно просты в использовании. Сочетание робота, облачных технологий и управления через приложение для смартфона создает идеальную основу для наилучшего результата уборки. Используйте таймер и настраивайте программы уборки в соответствии с вашими конкретными потребностями. Если для робота станут доступны обновления безопасности или новые функции, приложение автоматически оповестит вас. Откройте для себя наши автономные решения для повседневной уборки и получите больше времени для более интересных дел.
Будущее уже сейчас: автономная уборка
Просто активируйте робот через мобильное приложение, когда вы будете вне дома, и возвращайтесь в безупречно чистое помещение. Наша линейка роботов гарантирует исключительную эффективность благодаря передовым технологиям.
Используя современную систему лазерной навигации (лидар), наши роботы автоматически создают план комнат. Через чувствительные датчики они всегда точно определяют свое местонахождение, избегают препятствий в помещении и планируют путь, чтобы избежать лестниц во время дальнейших уборок.
Наша серия роботов RCV сочетает сухую и влажную уборку в комплексном решении. В режиме сухой уборки тщательно очищаются ковры, а в режиме влажной - робот будет обходить ковры. Кроме того, модель RCF 3 предназначена специально для твердых напольных покрытий, обеспечивая тщательную влажную уборку с помощью уникальной роликовой щетки.
Интеллектуальная функция отображения в реальном времени позволяет вам следить за процессом уборки. Доверьтесь высокой эффективности и расширенным возможностям наших роботов, которые облегчат вашу ежедневную жизнь. Забудьте об уборке - пусть роботы позаботятся об этом, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей жизни.
Решение за вами: выбирайте различные методы уборки
Роботы-пылесосы Kärcher - это настоящие универсалы. Они предлагают не только обычную сухую уборку с помощью пылесоса, комбинацию сухой и влажной уборки с использованием ткани из микрофибры и чистой воды, но также и влажную уборку с помощью инновационной роликовой технологии в Kärcher RCF 3.
Благодаря удобной функции управления через приложение все всегда под контролем. Вы можете настраивать параметры уборки, такие как мощность всасывания или объем воды для влажной уборки. Если некоторые участки сильно загрязнены, можно пройти несколько раз для более эффективной очистки.
Роликовая технология Kärcher FC: в работе-пылесосе
Откройте для себя проверенную и усовершенствованную роликовую технологию Kärcher, воплощенную в наших известных эффективных устройствах для уборки полов с твердым покрытием - электрошвабрах FC.
Теперь эта технология также доступна в нашем инновационном автономном роботе-швабре RCF 3 для наилучшей уборки различных видов твердых полов. Во время процесса уборки роликовая щетка постоянно смачивается чистой водой и моющим средством. Благодаря двум бакам для чистой и грязной воды, система эффективно собирает грязную воду и частицы грязи, обеспечивая гигиеническую и быструю уборку. Роликовая щетка, вращаясь непрерывно, удаляет грязную воду и частицы грязи, оставляя себя чистой длительное время и не накапливая грязь, что гарантирует эффективную и гигиеническую уборку, особенно на больших поверхностях, без распространения загрязнений.
Влажная уборка и сбор сухой пыли за один шаг
Роликовая щетка моющего робота RCF 3 сочетает в себе тщательность влажной уборки и чрезвычайное удобство. Забудьте об утомительном мытье пола - робот осуществляет все операции самостоятельно. Еще одним преимуществом RCF 3 является сбор сухой пыли во время влажной уборки. Регулярное использование RCF 3 для уборки повседневных загрязнений уменьшает потребность в обычном пылесосе. Очистить устройство после завершения работы также легко: все съемные части можно промыть под краном, а роликовую щетку можно постирать в стиральной машине при 60 °C.
Разница между роботами RCV и RCF
Робот-пылесос с функцией влажной уборки или моющий робот-пылесос? RCV или RCF? Робот-пылесос для ковров или робот пылесос для влажной уборки пола? Здесь представлен обзор различий между этими моделями.
RCV: робот-пылесос с функцией влажной уборки
Общая информация
- Основное применение: сухая уборка: сухая уборка
- Места применения: полы с твердым покрытием, ковры
- Баки: бак для чистой воды, бак для сухой грязи
Сухая уборка / уборка сухого мусора
- Типы загрязнений: сухая грязь и пыль
- Блок для сухой уборки: щетка для подметания и функция всасывания
- Сбор сухого мусора: мусор собирается щеткой для подметания с дополнительной функцией всасывания
Влажная уборка
- Типы загрязнений: мелкая пыль и легкая налипшая грязь
- Блок влажной уборки: салфетка для протирания (неподвижная)
- Функция влажной уборки: протирание с помощью салфетки для удаления мелкой пыли и легкой налипшей грязи
RCF: моющий робот-пылесос
Общая информация
- Основное применение: мытье полов
- Места применения: полы с твердым покрытием
- Баки: бак для чистой воды, бак для грязной воды
Сухая уборка / уборка сухого мусора
- Виды загрязнений: небольшое количество неплотной грязи, такой как пыль и крошки
- Блок для сбора сухого мусора: отсутствует
- Сбор сухой грязи: валиковой щеткой из микрофибры в бак для грязной воды во время влажной уборки
Влажная уборка
- Виды загрязнений: включая стойкую грязь, такую как пятна от кофе или соуса, следы от обуви и т.д.
- Блок влажной уборки: роликовые щетки из микрофибры (вращающиеся)
- Функция влажной уборки: тщательная влажная уборка с помощью эффективной роликовой технологии, реализованной в известных изделиях Kärcher для мытья полов с твердым покрытием
RCV 3 – модель начального уровня
Робот-пылесос Kärcher RCV 3 начального уровня справится как с сухой, так и с влажной уборкой
Наши роботы проводят сухую и влажную уборку, освобождая ваше время для более приятных занятий. Модель RCV 3, наша стартовая версия, автономно, систематически и надежно очищает все обычные домашние твердые полы и ковровые покрытия с коротким ворсом - даже когда вы вне дома. Робот-пылесос для ковров - это лучший вариант для уменьшения потребности в общей уборке.
Приложение позволяет настроить уборку в соответствии с вашими потребностями и помещениями. Вы можете задать индивидуальную программу уборки для каждой комнаты, определить запретные зоны и места, которые требуют дополнительного внимания. Робот составляет карту всех помещений с помощью лидарной системы точной навигации и благодаря сверхчувствительным датчикам обнаруживает лестницы и существенные перепады уровня поверхности для безопасной уборки.
Технические характеристики
- Сила всасывания: 2,500 па
- Время работы: 120 мин
- Контейнер для мусора 2-в-1 (330 мл), вкл. резервуар для чистой воды (170 мл)
- Контейнер для сухого мусора: 500 мл
Особенности RCV 3
RCV 5 - самый умный
Тщательность уборки RCV 3, но дополненная возможностями искусственного интеллекта
Для обеспечения того, чтобы случайно оставленная обувь и провода не представляли собой препятствий для работы робота-пылесоса, воспользуйтесь преимуществами искусственного интеллекта модели RCV 5. Эта самая умная модель робота гарантирует полную и беспроблемную уборку. Лидарная система навигации этого робота-пылесоса дополнены двойным лазером и камерой, обеспечивая надежное обнаружение и обход каждого препятствия. Преимущества RCV 5 также включают минимальный уровень шума во время работы. В зависимости от выбранной программы робот выполняет сухую или влажную уборку твердых полов. Функция "Auto Boost" обеспечивает интенсивную очистку ковров на увеличенной мощности, а в режиме влажной уборки робот обходит ковры. Приложение позволяет легко управлять роботом RCV 5. Робот-пылесос с функцией самоочистки - Karcher RCV 5 - оснащен интеллектуальным решением для полностью автономной уборки, которое включает базовую станцию с функцией регулярной автоматической разгрузки его мешка для пыли (опционально).
Технические характеристики:
- Сила всасывания: 5 000 Па
- Время работы: 120 мин
- Контейнер для сухого мусора: 330 мл
- Резервуар для чистой воды: 240 мл
Особенности RCV 5
RCF 3 - профессионал для твердых напольных покрытий
Новая эпоха роботизированной влажной уборки!
Представляем наш инновационный моющий робот-пылесос RCF 3 для легкой уборки пола. Испытанная роликовая технология гарантирует эффективное удаление стойкой грязи с обходом ковров. Два бака обеспечивают постоянную подачу чистой воды и эффективное удаление грязной воды. Робот-пылесос моющий имеет удобное управление через приложение или непосредственно с устройства. Гибкая настройка режимов уборки обеспечивает широкие возможности применения. RCF 3 - это ваш надежный помощник с полезными подсказками как через голос, так и через приложение. Откройте для себя будущее влажной уборки с моющим роботом-пылесосом RCF 3!
Технические характеристики:
- Производительность по площади: 80 м² (в зависимости от параметров уборки)
- Время работы: 120 мин
- Бак для грязной воды: 115 мл
- Бак для чистой воды: 430 мл
Особенности RCF 3
Автономная уборка - это реальность с приложением Home Robots
Приложение "Kärcher Home Robots" предоставляет доступ ко всем важным функциям робота-пылесоса. Вы можете настроить график уборки и создание карты помещений - независимо от того, где находитесь именно вы. Если вы не дома и хотите вернуться в убранный дом - это возможно! Просто активируйте робот из приложения на смартфоне, и к вашему возвращению все будет сделано. Приложение "Kärcher Home Robots" можно бесплатно скачать из Apple Store или Google Play Store. Начать первую автономную уборку можно сразу же после установки приложения.
Защита данных
Вся передача данных между приложением "Home Robots" на смартфоне и роботом-пылесосом осуществляется через облачные серверы, расположенные исключительно в Германии. Kärcher, как производитель из Германии, уделяет большое внимание защите данных и надлежащему соблюдению всех соответствующих законодательных требований. Постоянные обновления программного обеспечения и системы безопасности обеспечивают постоянную актуальность приложения и защиту данных.
Настройка зон уборки
Роботы-пылесосы Kärcher работают полностью автономно и систематически. С помощью приложения можно определить запретные зоны, куда робот не будет заходить, или места, где требуется только сухая уборка. Если нужно исключить из уборки целую комнату, можно установить "виртуальную стену", которую робот будет обходить во время работы. Приложение позволяет менять все настройки легко и интуитивно.
Различные режимы уборки
Наше приложение "Home Robots" предлагает широкий спектр функций для автономной уборки. Оно позволяет легко настраивать сухую, влажную уборку или их комбинацию, а также программировать уборку для отдельных помещений или зон. Кроме того, можно изменять различные параметры в соответствии с конкретными потребностями, такие как мощность всасывания при сухой уборке или расход воды при влажной.
График уборки 2.0
Функция планирования времени в приложении "Home Robot" позволяет создавать индивидуальные расписания уборки для робота-пылесоса Kärcher. Вы можете определять не только дни и время работы, но и зоны, которые нуждаются в уборке, и программы их очистки. Карты всех помещений предоставляют возможность настраивать параметры уборки отдельно для каждой комнаты.
Уборка отдельных мест и зон
Для ликвидации случайных незначительных загрязнений предусмотрены два гибких решения. Для очистки определенного места его можно указать через приложение. Для уборки более значительной площади также можно определить ее в приложении для быстрой и целенаправленной промежуточной уборки.
Активация и деактивация функций
Приложение дает возможность отдельно активировать и деактивировать различные функции, например, определение и обход ковров на модели RCF 3 или функции искусственного интеллекта на RCV 5. Функцию "Auto Boost" на работе RCV 5 можно выключить для очистки дорожек и ковров с меньшей мощностью при небольшом загрязнении. Это позволяет экономить энергию и продлевает время работы до возвращения на зарядную станцию.
Статистика износа аксессуаров
Требования к роботу-пылесосу отличаются в разных домохозяйствах в зависимости от размера площади уборки, уровня загрязнения и частоты уборки. Поэтому скорость износа аксессуаров не будет одинаковой. Приложение "Home Robots" сообщает о необходимости замены отдельных аксессуаров, исходя из оптимального срока службы каждого из них. Это гарантирует, что робот всегда будет идеально оборудован для наилучшего результата уборки.
История уборок
Каждая уборка фиксируется в реальном времени и сохраняется в приложении "Home Robots". Журнал содержит интересную информацию о деятельности вашего робота-пылесоса. Вы можете просмотреть, когда он был в каждой комнате, какое расстояние он преодолел и сколько квадратных метров пола было пропылесошено или вымыто. Это позволяет отслеживать работу устройства, даже когда вас нет дома.
Другие функции
Приложение "Home Robots" предоставляет доступ ко всем важным функциям робота-пылесоса, включая многие дополнительные возможности, которые могут пригодиться в той или иной ситуации. Например, приложение можно использовать как пульт дистанционного управления робота, если необходимо вручную направить его в труднодоступное место. Через смартфон даже можно менять язык и громкость голосового вывода или получить ответ на распространенные вопросы.
Первоначальный запуск и техническое обслуживание
Аксессуары
Где купить робот-пылесос?
Купить моющий робот-пылесос можно в нашем интернет-магазине, в Керхер Центрах, а также в магазинах наших партнеров. Освежите свое пространство удобно и эффективно благодаря высококачественным устройствам от Керхер!