RVF 7 Comfort
RVF 7 Comfort — умный моющий робот-пылесос для полностью автономной уборки твердых полов и ковров с низким ворсом. Интеллектуальная навигация LiDAR с камерой и ИИ обеспечивает точную ориентацию и обход препятствий, а мощность всасывания до 10 000 Па и цилиндрическая щётка Kärcher гарантируют эффективную сухую и влажную уборку. Многофункциональная станция автоматически пополняет запас воды и очищает контейнеры, а управление через приложение обеспечивает максимум комфорта и свободного времени.
Оцените легкость уборки полов с умным пылесосом RVF 7 Comfort. Этот инновационный моющий робот-пылесос очищает не только полы с твердым покрытием, но и ковры с низким ворсом — и все это полностью автономно. Благодаря умной навигации с лидаром (LiDAR), видеокамере и технологии искусственного интеллекта он распознает препятствия и уверенно перемещается по всем комнатам. С силой всасывания до 10 000 паскалей он без труда удаляет грязь при сухой уборке, а проверенная технология цилиндрической щетки Kärcher обеспечивает отличную влажную уборку. Многофункциональная станция RVF 7 Comfort обеспечивает еще большую автономность. Как только заканчивается чистая вода или заполняются контейнеры для грязной воды и сухого мусора, RVF 7 Comfort автоматически возвращается на станцию. Там он наполняется чистой водой, а грязная вода и сухой мусор удаляются без каких-либо действий со стороны пользователя. Управляйте RVF 7 Comfort с помощью удобного приложения и наслаждайтесь свободным временем, пока он наводит безупречную чистоту.
Особенности и преимущества
Проверенная технология цилиндрических щетокВращающаяся цилиндрическая щетка постоянно увлажняется свежей водой и тщательно очищается после каждого оборота. Это гарантирует гигиеничную и эффективную влажную уборку твердых полов.
Умное распознавание загрязненийRVF 7 Comfort определяет степень загрязнения, автоматически настраивает параметры чистки и, таким образом, обеспечивает эффективную и тщательную уборку.
Веб-камера с удаленным доступомС помощью приложения можно в любой момент получить доступ к камере подключенного RVF 7 Comfort и наблюдать за своим домом, находясь в дороге.
Точная навигация с использованием лидаров и искусственного интеллекта
- Обеспечивает быстрое и точное сканирование помещений даже в темноте. За счет этого робот-пылесос всегда сохраняет ориентацию и ничего не пропускает.
- Дополнительный однолазерный датчик и умная камера распознают мелкие или плоские объекты, такие как обувь, носки или кабели, которые невидимы для лидара.
- Если лазерная камера обнаруживает препятствия, они отмечаются на картах, которые можно сохранять.
Цилиндрическая моющая щетка и основная щетка с защитой от наматывания волос
- Если RVF 7 Comfort обнаруживает влажную грязь или жидкость на полу, основная щетка для сухой уборки автоматически поднимается.
- Если во время влажной уборки RVF 7 Comfort обнаруживает ковер, цилиндрическая моющая щетка автоматически поднимается, защищая ковер от влаги (настраивается индивидуально в приложении).
- Основная щетка оснащена специальным элементом, предотвращающим наматывание волос, благодаря чему длинные волосы гораздо реже обматывают щетку и их гораздо легче удалить.
Система с 2 баками и интегрированным датчиком
- Цилиндрическая щетка из микроволокна постоянно увлажняется водой из бака для чистой воды, а грязная вода собирается в отдельном резервуаре. Для чистых полов — при каждом проходе.
Многофункциональная станция
- Многофункциональная станция автоматически опорожняет и наполняет баки для воды и опорожняет контейнер для сухого мусора. После этого робот самостоятельно продолжает уборку.
- После каждого цикла уборки цилиндрическая моющая щетка автоматически очищается теплой водой, а затем сушится теплым воздухом.
Переключение режимов нажатием кнопки
- Простое и быстрое переключение режимов очистки осуществляется нажатием кнопки непосредственно на устройстве или многофункциональной станции. Управление интуитивно понятно и удобно и не требует использования приложений.
Цилиндрическая щетка, которую можно стирать в стиральной машине
- Цилиндрическую моющую щетку можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C. Таким образом можно эффективно удалять даже стойкие загрязнения, которые со временем скапливаются в цилиндрической щетке из микроволокна.
- Дополнительная опция для очистки цилиндрической щетки из микроволокна, помимо очистки на многофункциональной станции.
Удобное управление через приложение
- Индивидуальная настройка параметров очистки: создание карт для разных этажей, настройка запретных зон, присвоение названий комнатам, установка времени уборки и многое другое.
- Сила всасывания, расход воды и другие настройки уборки можно устанавливать индивидуально для каждой комнаты.
- Ход уборки можно постоянно наблюдать, а также просматривать подробные отчеты об уборке.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|14,4
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5,2
|Уровень шума (дБ(А))
|< 67
|Мощность всасывания (Па)
|макс. 13000
|Объем бака для чистой воды (мл)
|300
|Емкость для грязной воды (мл)
|130
|Мусоросборник (мл)
|250
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|150 (обработка пылесосом)
|Производительность по площади (м²)
|160 (обработка пылесосом) / 60 (сухая и влажная уборка)
|Бак для чистой воды (многофункциональная станция) (л)
|3
|Бак для грязной воды (многофункциональная станция) (л)
|2,4
|Фильтр-мешок (многофункциональная станция) (л)
|4
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 / 240 / 50 / 60
|Размеры робота (Д x Ш x В) (мм)
|105
|Диаметр (мм)
|360
|Габариты многофункциональной станции (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 400 x 520
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,62
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20,115
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 105
Комплектация
- Щетки
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 500 мл, Foam Stop нейтральный, 2 x 30 мл
- Мусоросборник
- Количество фильтр-мешков: 2 шт.
- Боковая щетка: 4 x
- Моющий узел
- Роликовая щетка из микроволокна: 2 шт.
- Фильтр: 2 x
- Инструмент для очистки
- Объем бака для чистой воды
- Емкость для грязной воды
- Многофункциональная станция
- Защитная / парковочная панель
Оснащение
- Датчики перепада высот
- Автономная уборка
- AI-распознавание загрязнений
- AI-распознавание препятствий
- Камера с прямой трансляцией
- Датчик для ковров
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Голосовой вывод
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Таймер: несколько таймеров
- Режим сухой уборки
- Комбинированный режим (влажная и сухая уборка)
- Автономная уборка: Мойка горячей водой
- Автоматическая сушка мопов: Горячая вода
- Автоматическое наполнение бака
- Автоматическое опустошение бака
- Автоматическая разгрузка собранной пыли
- Подметание вплотную к краям
- Поднимающаяся чистящая щетка
- Поднимающийся моп
- Материал фильтр-мешков: Флис
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Для очистки ковров с коротким ворсом
Принадлежности
Запчасти для RVF 7 Comfort
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.