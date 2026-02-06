RVF 7 Comfort

RVF 7 Comfort — умный моющий робот-пылесос для полностью автономной уборки твердых полов и ковров с низким ворсом. Интеллектуальная навигация LiDAR с камерой и ИИ обеспечивает точную ориентацию и обход препятствий, а мощность всасывания до 10 000 Па и цилиндрическая щётка Kärcher гарантируют эффективную сухую и влажную уборку. Многофункциональная станция автоматически пополняет запас воды и очищает контейнеры, а управление через приложение обеспечивает максимум комфорта и свободного времени.

Оцените легкость уборки полов с умным пылесосом RVF 7 Comfort. Этот инновационный моющий робот-пылесос очищает не только полы с твердым покрытием, но и ковры с низким ворсом — и все это полностью автономно. Благодаря умной навигации с лидаром (LiDAR), видеокамере и технологии искусственного интеллекта он распознает препятствия и уверенно перемещается по всем комнатам. С силой всасывания до 10 000 паскалей он без труда удаляет грязь при сухой уборке, а проверенная технология цилиндрической щетки Kärcher обеспечивает отличную влажную уборку. Многофункциональная станция RVF 7 Comfort обеспечивает еще большую автономность. Как только заканчивается чистая вода или заполняются контейнеры для грязной воды и сухого мусора, RVF 7 Comfort автоматически возвращается на станцию. Там он наполняется чистой водой, а грязная вода и сухой мусор удаляются без каких-либо действий со стороны пользователя. Управляйте RVF 7 Comfort с помощью удобного приложения и наслаждайтесь свободным временем, пока он наводит безупречную чистоту.

Особенности и преимущества
Проверенная технология цилиндрических щеток
Проверенная технология цилиндрических щеток
Вращающаяся цилиндрическая щетка постоянно увлажняется свежей водой и тщательно очищается после каждого оборота. Это гарантирует гигиеничную и эффективную влажную уборку твердых полов. 
Умное распознавание загрязнений
Умное распознавание загрязнений
RVF 7 Comfort определяет степень загрязнения, автоматически настраивает параметры чистки и, таким образом, обеспечивает эффективную и тщательную уборку.
Веб-камера с удаленным доступом
Веб-камера с удаленным доступом
С помощью приложения можно в любой момент получить доступ к камере подключенного RVF 7 Comfort и наблюдать за своим домом, находясь в дороге. 
Точная навигация с использованием лидаров и искусственного интеллекта
  • Обеспечивает быстрое и точное сканирование помещений даже в темноте. За счет этого робот-пылесос всегда сохраняет ориентацию и ничего не пропускает.
  • Дополнительный однолазерный датчик и умная камера распознают мелкие или плоские объекты, такие как обувь, носки или кабели, которые невидимы для лидара.
  • Если лазерная камера обнаруживает препятствия, они отмечаются на картах, которые можно сохранять.
Цилиндрическая моющая щетка и основная щетка с защитой от наматывания волос
  • Если RVF 7 Comfort обнаруживает влажную грязь или жидкость на полу, основная щетка для сухой уборки автоматически поднимается.
  • Если во время влажной уборки RVF 7 Comfort обнаруживает ковер, цилиндрическая моющая щетка автоматически поднимается, защищая ковер от влаги (настраивается индивидуально в приложении).
  • Основная щетка оснащена специальным элементом, предотвращающим наматывание волос, благодаря чему длинные волосы гораздо реже обматывают щетку и их гораздо легче удалить. 
Система с 2 баками и интегрированным датчиком
  • Цилиндрическая щетка из микроволокна постоянно увлажняется водой из бака для чистой воды, а грязная вода собирается в отдельном резервуаре. Для чистых полов — при каждом проходе.
Многофункциональная станция
  • Многофункциональная станция автоматически опорожняет и наполняет баки для воды и опорожняет контейнер для сухого мусора. После этого робот самостоятельно продолжает уборку.
  • После каждого цикла уборки цилиндрическая моющая щетка автоматически очищается теплой водой, а затем сушится теплым воздухом.
Переключение режимов нажатием кнопки
  • Простое и быстрое переключение режимов очистки осуществляется нажатием кнопки непосредственно на устройстве или многофункциональной станции. Управление интуитивно понятно и удобно и не требует использования приложений.
Цилиндрическая щетка, которую можно стирать в стиральной машине
  • Цилиндрическую моющую щетку можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C. Таким образом можно эффективно удалять даже стойкие загрязнения, которые со временем скапливаются в цилиндрической щетке из микроволокна.
  • Дополнительная опция для очистки цилиндрической щетки из микроволокна, помимо очистки на многофункциональной станции. 
Удобное управление через приложение
  • Индивидуальная настройка параметров очистки: создание карт для разных этажей, настройка запретных зон, присвоение названий комнатам, установка времени уборки и многое другое.
  • Сила всасывания, расход воды и другие настройки уборки можно устанавливать индивидуально для каждой комнаты.
  • Ход уборки можно постоянно наблюдать, а также просматривать подробные отчеты об уборке.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 14,4
Емкость аккумулятора (Ач) 5,2
Уровень шума (дБ(А)) < 67
Мощность всасывания (Па) макс. 13000
Объем бака для чистой воды (мл) 300
Емкость для грязной воды (мл) 130
Мусоросборник (мл) 250
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 150 (обработка пылесосом)
Производительность по площади (м²) 160 (обработка пылесосом) / 60 (сухая и влажная уборка)
Бак для чистой воды (многофункциональная станция) (л) 3
Бак для грязной воды (многофункциональная станция) (л) 2,4
Фильтр-мешок (многофункциональная станция) (л) 4
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 / 240 / 50 / 60
Размеры робота (Д x Ш x В) (мм) 105
Диаметр (мм) 360
Габариты многофункциональной станции (Д × Ш × В) (мм) 450 x 400 x 520
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,62
Вес (с упаковкой) (кг) 20,115
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 350 x 350 x 105

Комплектация

  • Щетки
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 500 мл, Foam Stop нейтральный, 2 x 30 мл
  • Мусоросборник
  • Количество фильтр-мешков: 2 шт.
  • Боковая щетка: 4 x
  • Моющий узел
  • Роликовая щетка из микроволокна: 2 шт.
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Объем бака для чистой воды
  • Емкость для грязной воды
  • Многофункциональная станция
  • Защитная / парковочная панель

Оснащение

  • Датчики перепада высот
  • Автономная уборка
  • AI-распознавание загрязнений
  • AI-распознавание препятствий
  • Камера с прямой трансляцией
  • Датчик для ковров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режим сухой уборки
  • Комбинированный режим (влажная и сухая уборка)
  • Автономная уборка: Мойка горячей водой
  • Автоматическая сушка мопов: Горячая вода
  • Автоматическое наполнение бака
  • Автоматическое опустошение бака
  • Автоматическая разгрузка собранной пыли
  • Подметание вплотную к краям
  • Поднимающаяся чистящая щетка
  • Поднимающийся моп
  • Материал фильтр-мешков: Флис
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Для очистки ковров с коротким ворсом
