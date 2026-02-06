Оцените легкость уборки полов с умным пылесосом RVF 7 Comfort. Этот инновационный моющий робот-пылесос очищает не только полы с твердым покрытием, но и ковры с низким ворсом — и все это полностью автономно. Благодаря умной навигации с лидаром (LiDAR), видеокамере и технологии искусственного интеллекта он распознает препятствия и уверенно перемещается по всем комнатам. С силой всасывания до 10 000 паскалей он без труда удаляет грязь при сухой уборке, а проверенная технология цилиндрической щетки Kärcher обеспечивает отличную влажную уборку. Многофункциональная станция RVF 7 Comfort обеспечивает еще большую автономность. Как только заканчивается чистая вода или заполняются контейнеры для грязной воды и сухого мусора, RVF 7 Comfort автоматически возвращается на станцию. Там он наполняется чистой водой, а грязная вода и сухой мусор удаляются без каких-либо действий со стороны пользователя. Управляйте RVF 7 Comfort с помощью удобного приложения и наслаждайтесь свободным временем, пока он наводит безупречную чистоту.