Пароочистители
Экологично, чисто и удобно — именно так работают бытовые пароочистители Керхер. Они быстро и без использования химических средств обеспечивают безупречную чистоту во всем доме. Высокая эффективность гарантирует уничтожение 99,99% бактерий, создавая здоровый и гигиеничный микроклимат. Универсальный бытовой пароочиститель Керхер станет надежным помощником для уборки пола, очистки кухни и ванной или даже для глажки — результат всегда будет безупречным. Откройте для себя широкие возможности нашей техники! Купить в Украине немецкие пароочистители Kärcher можно в официальном интернет-магазине с бесплатной доставкой. Также можно ознакомиться с актуальными акциями на пароочистители в разделе «Акции бытовой техники».
Убивает до 99,999% коронавирусов.* И 99,99 % бактерий.**
Kärcher доказал эффективность своих пароочистителей в борьбе с вирусами, протестированными в независимой лаборатории. Результат: при правильном использовании пароочистители удаляют с твердых поверхностей в 99,999 % оболочечных вирусов *, таких как коронавирус или грипп, и 99,99 % обыкновенных бытовых бактерий **.
Как продезинфицировать ваш дом без лишней вреда для вашего здоровья?
Как убрать, используя только экологически чистые материалы?
Как именно? Читаем дальше!
* Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью можно удалить 99,999% оболочечных вирусов, таких как коронавирус или грипп (исключая вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified- Vaccinia-Ankara-Virus).
** При тщательном очищении с помощью пароочистителя Kärcher 99,99% всех обычных бытовых бактерий погибнут на обычных гладких твердых поверхностях для дома, при скорости очистки 30 см/с при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью (тест-зародыш: Enterococcus hirae). 99,999% с профессиональными пароочистителем SG (V) в соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541
Насадка-отпариватель Керхер — решение для одежды без необходимости глажки
Превратите свой пароочиститель в мощный паровой отпариватель! Насадка-пароотпариватель Керхер быстро убирает складки с одежды, освежает шторы и другие текстильные изделия и устраняет запахи без химии.
Горячий пар проникает вглубь волокон, мягко выравнивает одежду, освежает шторы и текстиль, устраняет запахи. Образующийся конденсат собирается отдельно — поэтому ваши вещи остаются чистыми, свежими и приятными на ощупь.
SC 5 EasyFix
Удаляет даже стойкие загрязнения благодаря инновационной функции VapoHydro (активация горячей воды). Многоступенчатая регулировка расхода пара позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.
Версия "Iron" - с паровым утюгом.
SC 4 EasyFix
Со съемным баком для долива воды и насадкой для пола EasyFix для максимальной эффективности очистки и простой бесконтактной замены салфетки.
Доступна версия "Iron", которая включает паровой утюг.
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe - это идеальный выбор для эффективной и комфортной чистки. Он оснащен светодиодным кольцом и идеально размещенным отсеком для хранения аксессуаров. Благодаря постоянно пополняемому и съемному резервуару для воды, этот прибор обеспечивает бесперебойную чистку без лишних усилий.
SC 3 EasyFix
Время нагрева составляет всего 30 секунд, и он готов к работе, с возможностью долива воды. Инновационная система удаления накипи позволяет избежать ручной очистки бака.
SC 3 Upright
Паровая швабра обеспечивает глубокую очистку всех твердых поверхностей. Трехступенчатая регулировка мощности позволяет выбрать оптимальный режим. Не требуется дополнительная очистка от накипи.
SC 3 Deluxe
За считанные 30 секунд SC 3 Deluxe готов к работе. Оборудованный светодиодным кольцом и удобным отсеком для хранения принадлежностей, он обеспечивает бесперебойную чистку благодаря непрерывно пополняемому резервуару для воды.
SC 2 EasyFix
Компактная модель пароочистителя начального уровня, обладающая в то же время производительностью, достаточной для эффективной уборки. Многофункциональные аксессуары можно хранить прямо на устройстве.
SC 2 Upright
Двухуровневый регулятор подачи пара в этом устройстве предоставляет возможность эффективной очистки как твердых, так и деревянных полов. Заполнив резервуар водопроводной водой, вы можете начать использовать пылесос всего через 30 секунд. Технология удаления накипи, включающая сменный картридж, значительно упрощает обслуживание устройства, избавляя от необходимости проведения дополнительных процедур по удалению накипи.
SC 2 Deluxe
Компактный SC 2 Deluxe EasyFix со светодиодным кольцом с подсветкой для отображения рабочего режима. Идеально подходит для всех твердых поверхностей в доме.
SC 1 EasyFix
Ручной компактный пароочиститель SC 1 - идеальное решения для быстрой промежуточной уборки твердых поверхностей. Благодаря компактным размерам он всегда под рукой (например, на кухне или в ванной). Несмотря на размер, SC 1 также удаляет до 99,999% коронавирусов*, а также 99,99% известных в быту бактерий**.
SC 1 Upright
Компактная, узкая и легкая – эта паровая швабра начального уровня готова к работе за всего 30 секунд. Резервуар для чистой воды легко снимается и наполняется в любой момент. Снабженный картриджем для удаления накипи, прибор обеспечивает продолжительный срок службы. Установка и уборка пароочистителя также просты: он легко поднимается и удерживается в вертикальном положении.
Паровые швабры
Паровая швабра SC 3 Upright EasyFix обеспечивает очень глубокую и беззаботную очистку всех твердых полов с защитным покрытием, таких как паркет, ламинат, пробковый пол, камень, линолеум и ПВХ, а кроме этого еще и ковры с коротким ворсом.
Преимущества:
- Никакого контакта с грязью
- Использования на всех типах твердых полов
- Быстрый разогрев: готов к работе за 30 сек
- Непрерывная работа: возможность долива воде во время работы
- Картридж для защиты от накипи
- Светодиодный дисплей, сигнализирующий о нагреве и о том, готов ли устройство к использованию
- Невероятно простой в управлении
Пароочистители. Уборка без химии! Это возможно!
Читайте подробнее:
- Для чего нужен пароочиститель?
- Преимущества уборки пароочистителем
- Сравнение моделей пароочистителей
Рекомендуем
Чтобы раскрыть полный потенциал пароочистителя с утюгом — вашего компактного парогенератора с утюгом — выберите специальную доску Kärcher AB 1000 с функцией вдувания и выдувания пара.
- Активная система отвода пара обеспечивает улучшенное увлажнение белья, его надежное удержание на поверхности гладильной доски и ускоренное высыхание.
- Функция продувки обеспечивает бережную утюжку. «Воздушная подушка» облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
Постоянное высокое давление пара в сочетании с отводом его избытка гладильной доской значительно облегчает разглаживание проблематичных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.
Уничтожение 99,99 % бактерий*
Просто и эффективно
Водяной пар – одно из лучших средств для борьбы с вредными для здоровья микроорганизмами. Мощный поток высокотемпературного пара, вырывающийся из сопла пароочистителя Kärcher или пропитывающий используемую для уборки салфетку, гарантирует уничтожение 99,99 %* бактерий, находящихся на различных твердых поверхностях – напольных покрытиях, кафеле, зеркалах, сантехнической арматуре и т. д., что было подтверждено научными исследованиями. Уборка пароочистителем практически не оставляет распространенным в быту бактериям шансов на выживание.
- Гигиена и чистота с пароочистителями - абсолютно без использования химических средств, только вода.
- Устранение 99.99%* бытовых бактерий на твердых поверхностях.
- Лучшая эффективность очистки в сравнении с традиционными методами уборки с использованием чистящих средств.
- Высокая температура пара и сильное парообразование.
* При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Керхер уничтожается 99,99 % бактерий.
Улучшенная насадка для уборки пола**
** При тщательной очистке пароочистителем Керхер достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
Гигиеническая чистота на кухне с пароочистителями Kärcher
Уборка кухни
Пароочиститель легко справляется с различными элементами в кухне, будь то светильники, фурнитура, настенная плитка, стеклянные или пластиковые поверхности, вытяжка, плита или мойка. Он обеспечивает гигиеническую чистоту без лишних физических усилий и без использования химических веществ.
Мытье полов
При очистке твердых напольных покрытий, таких как камень, плитка, ПВХ, ламинат или паркет, пароочиститель обеспечивает высочайший уровень чистоты и гигиении, при этом не требуется применение химических средств.
Уборка ванной комнаты
При уборке настенной плитки, стеклянных и зеркальных поверхностей, окон, светильников и фурнитуры, душевых кабин, а также в труднодоступных местах, пароочистители эффективно выполняют свою функцию, обеспечивая абсолютную гигиеническую чистоту.
Глажка с паровым утюгом
Паровой утюг Kärcher SI 4 EasyFix, оснащенный высококачественной паровой системой и удобной гладильной доской, сокращает время глажки на 50%, сохраняя при этом идеальное качество отглаженного белья. Кроме того, он обеспечивает мгновенную сушку белья на специальной гладильной доске.
Универсальный помощник - благодаря обширному набору аксессуаров
Широкий ассортимент аксессуаров для пароочистителей Kärcher обеспечивает широкий спектр возможных применений по всему дому без химчистки: для мебели, для ковров, текстильных поверхностей, для кухни, окон, стекла и других задач.
Паровой утюг
Ручные насадки и насадки для пола
Обтяжки
Щетки
Шланги для подачи пара
Наборы аксессуаров
Другое
Вы также можете найти подходящие аксессуары для вашего устройства с помощью нашей системы поиска аксессуаров.
* При локальной обработке с использованием пароочистителя Kärcher, то есть при непосредственном воздействии на очищаемую поверхность в течение 30 секунд на максимальной подаче пара, 99,999% оболочечных вирусов, таких как грипповые вирусы (за исключением вируса гепатита В), уничтожаются на большинстве гладких твердых поверхностей в доме (тест-микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара).
** При скорости очистки 30 см/с и максимальном давлении пара при непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожается 99,99% всех типичных домашних бактерий на гладких твердых поверхностях (тест-микробы: Enterococcus hirae).
*** Глубокая очистка при помощи пароочистителя Kärcher обеспечивает более высокую эффективность, чем ручная уборка с использованием швабры и моющего средства. Протестировано в соответствии с международными стандартами эффективности.
Экологичность
Самый экологичный метод чистки
Чистка паром позволяет экономить до 80% воды в сравнении с обычными методами влажной уборки и не сопровождается образованием сточных вод, загрязненных химикатами. Парообразователь Kärcher производит 1700 л пара из 1 л воды — этого вполне достаточно для тщательной уборки всей квартиры площадью около 60 м².
Кроме того, пароочистители Kärcher обеспечивают значительную (до 25%) экономию энергии в сравнении с аппаратами других производителей, достигаемую за счет инновационной конструкции насадки для пола. Благодаря ее пластинчатой подошве не только улучшается результат чистки, но и уменьшается затрачиваемое на нее время, а значит, и расход электроэнергии. И, наконец, пароочистители Kärcher, как и все другие выпускаемые компанией аппараты, после выработки своего ресурса перерабатываются более чем на 90% с целью повторного применения материалов.
Парогенераторы бытовые – это также экологическая альтернатива агрессивным химическим очистителям, которые могут нанести вред окружающей среде.
Видео
SC 2 Upright
Купить парогенератор для уборки дома можно даже при небольшом семейном бюджете. Модели начального класса имеют невысокую цену, но также эффективны, как и более дорогие модели.
SC 4 Delux
Хороший пароочиститель позволяет легко поддерживать блестящую чистоту во всех помещениях.
Полезные статьи по теме "Пароочистители"
- ОЧИСТКА ПАРОМ: ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Наш отпариватель для уборки дома является идеальной альтернативой агрессивным химикатам, обеспечивая мощный и гигиеничный подход к очистке вашего дома. Кроме того, он быстрый, простой в использовании и экологичный!
- ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ
Облегчите уборку и глажку с отпаривателем для уборки! Использовать пар можно как для глажки, так и для уборки всех твердых покрытий в доме.
- ОЧИСТКА ВАННОЙ: НИ ЕДИНОГО ШАНСА ГРЯЗИ И ИЗВЕСТКОВОМУ НАЛЁТУ
Вы будете поражены тем, как легко паровой очиститель удаляет сложные пятна, оставляя вашу ванную комнату блестяще чистой и свободной от микробов. Не нужны агрессивные химикаты, поэтому вы можете наслаждаться гигиенической средой, не беспокоясь о том, что подвергаете себя или своих близких потенциальной опасности. Будьте готовы почувствовать легкое очищение с помощью домашнего пароочистителя!
- КАК ОЧИСТИТЬ КАФЕЛЬ, ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ, САНТЕХНИКУ И СТЕКЛЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ?
- УБОРКА ТУАЛЕТА
Парогенератор бытовой поможет вас держать свой туалет чистым и свободным от микробов. Используя силу горячего пара, парогенератор может уничтожить 99,9% микробов и бактерий всего за несколько секунд!
- ОЧИСТКА РАКОВИНЫ И СМЕСИТЕЛЯ
Паромойка для дома создана для того, чтобы ваш дом оставался блестящим и чистым без каких-либо забот. Быстро избавьтесь от грязи, жира и пятен с помощью высокой температуры пара. Получите в свои руки лучший инструмент для чистки, который обещает удобство и эффективность.
- ОЧИСТКА СЛИВА БЕЗ ХИМИКАТОВ
- ОЧИСТКА ШВОВ
Хороший пароочиститель для дома обеспечивает идеальный результат очистки всей плиточной поверхности, включая швы. Наш мощный ручной пароочиститель использует пар для глубокой очистки поверхностей без применения химических средств.
- КАК ВЫБРАТЬ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ
Пароочистители являются важными помощниками в поддержании чистоты, ведь они эффективно очищают и дезинфицируют различные поверхности без применения химии. Однако, чтобы найти идеальное устройство для своих нужд, стоит обратить внимание на несколько важных критериев.