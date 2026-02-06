Сочетание опыта и передовых технологий

На протяжении десятилетий компания Kärcher играет ведущую роль в сфере клининговых технологий во всем мире. Наши автономные роботы для профессиональной уборки сочетают в себе весь опыт и передовые технологии Kärcher в виде сверхточных датчиков, мощных компьютеров и сложного программного обеспечения. Это лежит в основе новых инновационных концепций продуктов с автономной ориентацией.

Будь то автономная влажная уборка пола или сухая уборка пылесосом — профессиональные роботы на платформе KIRA легко и безопасно ориентируются как в просторных, так и в компактных помещениях, надежно распознавая людей и физические препятствия. Они обрабатывают данные датчиков за доли секунды и при необходимости выполняют соответствующие маневры уклонения.

Тот факт, что роботы Kärcher соответствуют самым высоким техническим требованиям по интеллектуальной и абсолютно безопасной навигации, подтверждают сертификаты соответствия стандарту IEC 63327, которые гарантируют их безопасную эксплуатацию даже в общественных местах.