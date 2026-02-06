Роботы для профессиональной уборки
Оптимизируйте рабочие процессы, автоматизируйте задачи и повысьте производительность. В сфере профессиональной уборки существует острая нехватка квалифицированных кадров, высокая текучесть персонала, а задачи становятся все более сложными. Наше решение - Kärcher Intelligent Robotic Application (KIRA) — интеллектуальные роботы для профессиональной уборки от Kärcher, помогающие автоматизировать процессы и оптимизировать работу персонала.
Поломоечная машина-робот KIRA B 50
Области применения: твердые напольные покрытия средней и большой площади
Производительность: до 2 300 м²/ч
Базовая станция доступна как опция для полностью автономной работы
Робот-пылесос KIRA CV 50
Области применения: ковровые и твердые напольные покрытия средней площади
Производительность: до 525 м²/ч
Сменные аккумуляторы 36 В на платформе Kärcher Battery Power+
Лучшее решение для любой задачи
В последнее время индустрия клининга претерпела кардинальные изменения. Если раньше для уборки были необходимы пылесосы, салфетки, базовые моющие средства и существенные физические усилия, то теперь эта отрасль определяется применением современных технологий уборки, строгими гигиеническими и экологическими стандартами, а также все более сложными задачами.
> Проект внедрения KIRA B 50 на предприятии DEUTZ AG, Кёльн
> Решение, которое работает: робот KIRA B 50 в логистическом хабе DB Schenker в аэропорту Штутгарта
Вместо того чтобы привлекать квалифицированный персонал к выполнению трудоемких задач, таких как мытье полов, современные роботы для профессиональной уборки на платформе KIRA от Kärcher предлагают более эффективные альтернативы. Они дополняют команды клинеров, беря на себя уборку полов как в больших и открытых помещениях, так и в узких и тесных пространствах.
Вместо того чтобы жертвовать качеством уборки ради универсального решения, были разработаны роботы с высокой точностью, специально предназначенные для конкретных задач. Только так можно обеспечить высочайшее качество уборки и удобство для пользователей.
Kärcher Intelligent Robotic Application
Платформа KIRA — это новая продуктовая категория с постоянно растущим количеством профессиональных роботов для уборки, которые освобождают персонал от монотонных и трудоемких задач, таких как мытье полов. Это позволяет им параллельно выполнять более сложные задачи. Интуитивно понятные в управлении, роботы безопасно и надежно перемещаются и убирают в самых разнообразных условиях благодаря мощной сенсорной технологии и продуманному программному обеспечению.
Сочетание опыта и передовых технологий
На протяжении десятилетий компания Kärcher играет ведущую роль в сфере клининговых технологий во всем мире. Наши автономные роботы для профессиональной уборки сочетают в себе весь опыт и передовые технологии Kärcher в виде сверхточных датчиков, мощных компьютеров и сложного программного обеспечения. Это лежит в основе новых инновационных концепций продуктов с автономной ориентацией.
Будь то автономная влажная уборка пола или сухая уборка пылесосом — профессиональные роботы на платформе KIRA легко и безопасно ориентируются как в просторных, так и в компактных помещениях, надежно распознавая людей и физические препятствия. Они обрабатывают данные датчиков за доли секунды и при необходимости выполняют соответствующие маневры уклонения.
Тот факт, что роботы Kärcher соответствуют самым высоким техническим требованиям по интеллектуальной и абсолютно безопасной навигации, подтверждают сертификаты соответствия стандарту IEC 63327, которые гарантируют их безопасную эксплуатацию даже в общественных местах.
Интуитивно понятное управление и стабильные результаты уборки
Технология, лежащая в основе KIRA, впечатляет не меньше, чем высокое качество и последовательность уборки. Более того, для настройки роботов не требуются никакие специальные знания — они оптимизированы для простого и интуитивно понятного управления, поэтому достаточно лишь краткого вводного инструктажа.
Максимально гибкие, максимально специализированные
Роботы для профессиональной уборки специально адаптированы к потребностям специалистов в повседневной работе, чтобы соответствовать их требованиям. Робот-пылесос KIRA максимально маневренный и готов к использованию в кратчайшие сроки — например, при уборке гостиничных номеров и коридоров. Именно поэтому он оснащен долговечными аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power+ 36 В.
Базовая станция обеспечивает полную автономность работы поломоечной машины KIRA B 50, позволяя доливать чистую воду, сливать грязную, ополаскивать бак и заряжать литий-ионный аккумулятор с длительным сроком службы. Даже очень большие склады и промышленные помещения могут убираться без участия человека.
От больших площадей до тесных и даже загроможденных пространств
От больших площадей до тесных и даже заставленных пространств — наши роботы для профессиональной уборки чрезвычайно универсальны, что позволяет использовать их в различных сферах.
В зависимости от области применения они эффективно работают в:
- транспортной инфраструктуре (аэропорты, вокзалы, логистические склады);
- розничной торговле (супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры);
- сфере здравоохранения (больницы, учреждения по уходу);
- общественных зданиях (школы, университеты, музеи);
- офисных помещениях (вестибюли, коридоры, кабинеты);
- гостиничном бизнесе (гостевые комнаты, холлы, коридоры, номера);
- и, конечно же, в промышленности для уборки производственных и складских помещений.
Современные возможности подключения и защита данных
Для документирования и удаленного контроля подробные отчеты об уборке, уведомления и текущее состояние роботов можно просматривать в любое время и из любого места уполномоченными лицами через соответствующий веб-портал или приложение KIRA Robots от Kärcher.
В целях безопасности все данные шифруются и надежно защищены от несанкционированного доступа. По желанию уполномоченные лица могут получать уведомления непосредственно на свой телефон.
В любом случае мы гарантируем ответственное и целенаправленное обращение с конфиденциальными данными, а также полное соблюдение Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).
Как выбрать робот для профессиональной уборки?
Выбор зависит от типа уборки, которая вам нужна:
Для влажной уборки пола (мытья) оптимальным решением станет KIRA B 50. Это полностью автономная поломоечная машина, которая самостоятельно моет, собирает грязную воду, заряжается и обслуживается через базовую станцию. Подходит для больших площадей и обеспечивает до 2365 м²/час производительности. Оснащена боковой щеткой, интеллектуальной навигацией и удобной системой удаленного мониторинга.
Для сухой уборки (пылесос) выбирайте KIRA CV 50 — компактного и мобильного автономного робота-пылесоса. Идеален для очистки ковров и твердых покрытий в узких и труднодоступных зонах (например, под мебелью). Он строит точные карты, эффективно планирует маршруты, работает до 210 мин с 2 сменными аккумуляторами и имеет сертификат безопасности для общественных мест.
