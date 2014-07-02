Что такое пылесос для влажной и сухой уборки?

Пылесосы для влажной и сухой уборки – это универсальное оборудование, которое подходит как для торговли и промышленности, так и для гостиничного и ресторанного бизнеса. Они удаляют как сухую, так и влажную грязь, включая жидкости. Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки незаменимы для удаления крупной и мелкой пыли, особенно при выполнении различных работ на строительных площадках или в мастерских.

Будь то жидкость или большое количество мелкой пыли, они превосходят обычные пылесосы для сухой уборки в частном или коммерческом секторе, прежде всего по типу и количеству загрязнений, которые они могут устранить. Кроме того, корпус, ролики, кабели питания и т. д. отвечают требованиям ежедневного использования в сложных условиях эксплуатации.