роботы для мойки окон

Вверх, вниз, влево и вправо — роботы для мойки окон Kärcher берут всё на себя. Они автоматически очищают стекло до самых краёв, даже в труднодоступных местах, обеспечивая безупречную чистоту и ещё больше WOW-эффекта каждый раз. Модель RCW 2 работает чрезвычайно быстро благодаря двум вращающимся дискам и обеспечивает безупречную чистоту с помощью тонких ультразвуковых распылительных форсунок. RCW 4 дополнительно оснащён сенсорной технологией, которая позволяет распознавать даже безрамные стеклянные поверхности. Автономную мойку окон обеспечивает большая салфетка для очистки, постоянно увлажняемая шестью распылительными форсунками, что гарантирует равномерную и эффективную очистку.