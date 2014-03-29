Пылесосы для камина, золы и сажи
Не важно, это зола от барбекю летом или от камина зимой - пылесос для золы Керхер легко все соберет. Он надежный, мощный, безопасный. Металлические шланг и всасывающая трубка гарантируют устойчивость к высоким температурам. А постоянная сила всасывания и уникальная система фильтрации позволяют собирать большие объемы мусора.
Стабильно высокая мощность всасывания для эффективной уборки даже самых сложных загрязнений.
Зольные пылесосы Kärcher - это идеальный выбор для очистки каминов, котлов и печей. Благодаря высокой мощности всасывания, эти устройства эффективно справляются с удалением золы, сажи и пепла, оставляя ваше пространство идеально чистым.
Почему стоит выбрать пылесос для сажи Kärcher?
- Мощность и эффективность: специально разработанные двигатели обеспечивают стабильно высокую мощность всасывания, которая позволяет быстро собрать даже самые мелкие остатки.
- Высокоэффективная система фильтрации: задерживает частицы сажи и золы, гарантируя чистый воздух в помещении.
- Жаростойкая конструкция: пылесосы для пепла Kärcher изготовлены из материалов, которые выдерживают высокие температуры, обеспечивая безопасное использование.
Инновационные пылесосы для сбора золы и пепла Kärcher: долговечность и удобство в каждой детали
Пылесосы для сбора золы и пепла Kärcher созданы для максимальной долговечности и эффективности. Оснащенные инновационной системой очистки фильтра Kärcher ReBoost, они позволяют мгновенно восстановить мощность всасывания одним нажатием кнопки, обеспечивая комфорт и скорость в использовании без лишних усилий. Ручная очистка фильтра осталась в прошлом - современные технологии позволяют продолжать работу без перерывов и контакта с грязью, что обеспечивает высокую производительность и чистоту на протяжении всего процесса уборки.
Беспроводные решения для чистоты: аккумуляторные пылесосы для золы и сухой уборки.
Для тех, кто ценит комфорт и не хочет каждый раз возиться с кабелями, чтобы почистить барбекю, аккумуляторные зольные пылесосы Kärcher Battery Power станут идеальным решением. Они сочетают все преимущества проводных моделей, включая функцию очистки фильтра Kärcher ReBoost, обеспечивая такую же мощность, но с дополнительной свободой движений.
Безупречная фильтрация для сбора золы и пепла
Инновационная интегрированная система фильтров для безупречной работы
Инновационная система фильтров, которая сочетает металлический фильтр для грубой грязи и огнеупорный плоский гофрированный фильтр, обеспечивает удобство и безопасность при использовании. Ее можно легко удалить одним движением, без риска рассыпания пепла или пыли.
Комфорт и чистота в каждой детали
Контейнер с удобной ручкой позволяет безопасно и аккуратно высыпать пепел, гарантируя чистоту рук и поверхностей.
Эффективная очистка воздуха
Встроенный фильтр выхлопа AD 4 Premium обеспечивает надежное задержание даже мельчайших частиц пыли и грязи, поддерживая чистоту воздуха и высокий уровень гигиены.
Насадка для твердых полов и всасывающие трубки из нержавеющей стали обеспечивают AD 4 Premium статус универсального пылесоса для сухой уборки.
Простое и быстрое открытие контейнера для мусора.
Три нажатия - эффективная очистка фильтра одним движением.
Практичная ручка на контейнере.
Быстрое снятие плоского складчатого фильтра.
Простая замена воздушного фильтра.
Практичное парковочное место - всегда под рукой.
Практическое положение для парковки - также для AD 2.
Видео "Пылесосы для сбора золы и пепла"
Kärcher AD 4 Premium
Kärcher AD 2 Battery
Пылесос для каминов: удобство и эффективность
Если у вас есть камин, вы знаете, что после каждого использования остаются пепел и зола, которые не так просто убрать. Пылесос для каминов Kärcher разработан именно для этих задач, чтобы процесс очистки стал простым и безопасным. Металлический шланг и жаростойкий корпус позволяют собирать даже теплую золу, не беспокоясь о повреждении устройства.
Ключевое преимущество - это специальная система фильтрации. Она задерживает даже самые мелкие частицы пыли, не позволяя им попадать в воздух. Это особенно важно, если в вашем доме есть аллергики или дети. Еще один бонус - эргономичная конструкция. Контейнер для золы легко вынимается и опорожняется без рассыпания пыли. С Kärcher вы экономите время и силы, поддерживая свой камин в чистоте без лишних хлопот.
Пылесос для котлов: полная чистота даже в труднодоступных местах
Очистка котла от сажи - задача, которая требует точности и надежности. Пылесосы Kärcher для котлов справляются с этой задачей на все 100%. Благодаря мощному всасыванию они эффективно удаляют даже мелкий налет сажи, который скапливается в труднодоступных местах.
Большим плюсом является система Kärcher ReBoost. Она автоматически очищает фильтр нажатием одной кнопки, восстанавливая мощность устройства и позволяя работать без перерывов. Вы больше не будете тратить время на ручную очистку или разборку пылесоса. Металлические насадки и шланги обеспечивают долговечность и безопасную работу даже при интенсивном использовании. Кроме того, компактный дизайн устройства позволяет легко хранить его после использования. Kärcher помогает поддерживать котел в отличном состоянии, обеспечивая его долговечность и эффективность.
Пылесосы для удаления сажи: технологии, которые работают для вас
Уборка сажи может показаться сложной и грязной задачей, но не с зольными пылесосами Kärcher. Эти устройства оснащены многоуровневой системой фильтрации, которая включает металлический фильтр для грубой грязи и плоский гофрированный фильтр для задержания мельчайших частиц. Вы можете быть уверены, что после работы с пылесосом воздух в помещении останется чистым, а сажа не разлетится вокруг.
Одно из уникальных преимуществ - это практичный контейнер для золы, оснащенный удобной ручкой. Контейнер легко опорожнить, не боясь испачкать руки или пол. Металлические детали устройства выдерживают даже высокие температуры, что делает его идеальным для уборки после камина, котла или даже гриля. Kärcher также позаботился о безопасности: все модели имеют устойчивый корпус и защиту от перегрева. Эти пылесосы - это инструмент, который не просто убирает, а делает это качественно и удобно для вас.
Почему стоит купить пылесос для золы Kärcher?
Пылесосы для золы Kärcher - это идеальное решение для очистки каминов, печей, грилей и других мест, где скапливается пепел и мелкий мусор. Благодаря мощному всасыванию, инновационным системам фильтрации и специально разработанным аксессуарам, они обеспечивают быструю, безопасную и легкую уборку.
