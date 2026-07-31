Профессиональный инвентарь для ручной уборки
Профессиональный ручной инвентарь незаменим для ежедневной поддерживающей уборки полов, чистки поверхностей и мойки окон – особенно в местах, недоступных для уборочной техники. Мы предлагаем оптимальные решения для эффективной профессиональной уборки – высококачественный, эргономичный инвентарь для ручной уборки, гарантирующий превосходные результаты наведения чистоты на любых объектах.
Уборочные и транспортные тележки, тележки с ведрами
Различные варианты базового оснащения, модульная эргономичная конструкция, высокая надежность и долгий срок службы уборочных тележек гарантируют эффективную и экономичную поддерживающую уборку.
Инвентарь для сухой уборки полов и поверхностей
Наши высококачественные продукты значительно облегчают сухую уборку полов и различных других поверхностей. Они позволяют выполнять работу быстро и без больших усилий.
Инвентарь для влажной уборки полов
Мы предлагаем оптимальный ассортимент продуктов для эффективной и экономичной влажной уборки полов – в особенности их участков, не допускающих механизированной уборки.
Инвентарь для влажной уборки поверхностей
Эргономичные продукты для ручной влажной уборки поверхностей отличаются высоким качеством и обеспечивают эффективное устранение загрязнений. Их применение гарантирует тщательное наведение чистоты.
Инвентарь для мойки окон
Профессиональное качество для профессионалов: разнообразные компоненты эргономичной конструкции и надежные соединительные элементы гарантируют тщательную, экономичную и безопасную очистку стекол без образования на них полос и разводов.
Уборочный инвентарь
Больше времени для важных дел с идеально подобранными чистящими средствами для ручной уборки. Эти средства обеспечивают максимальную эффективность и скорость, позволяя вам справляться с уборкой в одно мгновение.
Профессиональное оборудование для ручной уборки
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KÄRCHER X TTS: 2 сильных бренда, бесчисленные возможности
Независимо от всех преимуществ, предоставляемых оборудованием и моющими средствами Kärcher, существуют задачи, требующие ручного подхода. В связи с этим в ассортименте Kärcher были добавлены уборочные тележки, ведра, швабры и контейнеры для мусора от компании TTS Cleaning. Эти продукты неоднократно доказали свою эффективность при уборке зданий, гостиниц и различных других объектов. Инновационные, эргономичные и экологически чистые инструменты для уборки от итальянской компании TTS Cleaning доступны везде, где продаются товары Kärcher, включая наш интернет-магазин.