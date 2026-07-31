Инвентарь для влажной уборки поверхностей

Эргономичные продукты для ручной влажной уборки поверхностей отличаются высоким качеством и обеспечивают эффективное устранение загрязнений. Их применение гарантирует тщательное наведение чистоты.

Kärcher Инвентарь для чистки поверхностей

Инвентарь для чистки поверхностей

Никаких компромиссов в качестве: наш тщательно подобранный текстиль справится с любой задачей по очистке поверхностей и обеспечит надежное удаление загрязнений.

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Kärcher Инвентарь для чистки стекол

Инвентарь для чистки стекол

Чистая работа: широкий ассортимент инвентаря для влажной уборки различных стеклянных поверхностей позволяет оптимально удалять с них любые загрязнения.

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Kärcher

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