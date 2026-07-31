Профессиональные садовые инструменты
Новая линейка профессионального аккумуляторного инструмента Outdoor Power Equipment соответствует новой батарейной концепции Kärcher 36 В: все батареи 36 В подходят для всех аккумуляторных инструментов. Благодаря высокой производительности и долговечности наших аккумуляторных инструментов вы добьетесь оптимальных результатов, выполняя различные задачи по благоустройству территорий и уходу за зелеными насаждениями.
Аккумуляторные инструменты Kärcher обладают колоссальными преимуществами перед бензиновыми аналогами: полным отсутствием вредных выбросов и значительно меньшим уровнем шума, позволяющим без проблем применять их в жилых кварталах, на территориях школ и больниц.
Сильная команда для решения всех коммунальных задач
Воздуходувка
При помощи воздуходувки можно легко сдувать листву и мусор, находящиеся в труднодоступных местах, что значительно повышает скорость и эффективность выполнения уборочных работ.
Удобная, идеально сбалансированная, бесшумная и почти не имеющая вибрации благодаря подпружиненной турбине, ранцевая воздуходувка LBB 1060/36 Bp с батарейным питанием является идеальным выбором для длительных работ. Высокая скорость и поток воздуха предопределяют эту мощную машину для быстрой уборки больших площадей.
Область применения:
- Особенно хорошо подходит для эффективной очистки небольших и средних площадей и удаления легких отходов.
- Удаление грязи из труднодоступных мест, таких как углы и парковые скамейки.
- Идеально подходит для работы в чувствительных к шуму местах, в ночное и дневное время, где должны соблюдаться требования низкого уровня шума.
- Удаление листьев, зеленых отходов, грязи и мусора на дорогах, дорожках, в общественных местах и т. д.
> LB 930/36 Bp pack (поставляется с аккумулятором)
> LB 930/36 Bp (без аккумулятора)
> LBВ 1060/36 Bp pack (поставляется с аккумулятором)
Цепная пила
Благодаря современной аккумуляторной технологии 36 В и бесщеточному электродвигателю, не имеющему быстроизнашивающихся частей, цепная пила Karcher практически не требует обслуживания. Кроме того, она отличается очень высокой конструктивной прочностью. Надежную защиту здоровья пользователя гарантирует электрический тормоз цепи, мгновенно останавливающий ее в аварийной ситуации. Постоянный уход за инструментом и его бесперебойную работу обеспечивает автоматическое устройство смазывания цепи, способствующее также продлению срока службы и экономии затрат на обслуживание.
Область применения:
- Обслуживание недвижимости и садоводство
- Удаление ветвей и деревьев при повреждении
- Благоустройство / уход за деревьями и живыми изгородями в парках и городских районах
- Распил упавших и срубленных деревьев
- Работы по заготовке дров
- Вырубка мелких и средних деревьев
- Деревообработка / резка по длине / обрезка для плотников (например, укорочение выступающих планок при перекрытии крыш)
> CS 400/36 Bp pack (поставляется с аккумулятором)
Газонокосилка
Аккумуляторная газонокосилка LM 530/36 Bp предлагает все, кроме шума и выхлопных газов. Прочная, со стальной декой, колесами на подшипниках, интеллектуальной автоматической системой регулирования скорости скашивания и регулируемой скоростью движения, эта маневренная машина отвечает всем главным требованиям. Трава собирается, мульчируется или выбрасывается, - операция очень проста, а складная конструкция упрощает транспортировку и хранение.
Область применения:
- Особенно хорошо подходит для скашивания и мульчирования на небольших и средних участках около 2000 м².
- Для скашивания с травосборником или насадкой для мульчирования
- Комфортная работа без усталости даже на неровной или крутой поверхности благодаря самоходной системе привода
- Индивидуально адаптируется к любому применению благодаря регулировке высоты среза
> LM 530/36 Bp Pack (поставляется с аккумулятором)