Профессиональные садовые инструменты

Новая линейка профессионального аккумуляторного инструмента Outdoor Power Equipment соответствует новой батарейной концепции Kärcher 36 В: все батареи 36 В подходят для всех аккумуляторных инструментов. Благодаря высокой производительности и долговечности наших аккумуляторных инструментов вы добьетесь оптимальных результатов, выполняя различные задачи по благоустройству территорий и уходу за зелеными насаждениями.

Аккумуляторные инструменты Kärcher обладают колоссальными преимуществами перед бензиновыми аналогами: полным отсутствием вредных выбросов и значительно меньшим уровнем шума, позволяющим без проблем применять их в жилых кварталах, на территориях школ и больниц.