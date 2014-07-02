Профессиональные пылесосы сухой уборки

Пылесосы для сухой уборки: универсальность и надежность для ежедневного использования

Пылесосы для сухой уборки Kärcher постоянно используются в гостиницах, офисах, торговых предприятиях и службах профессиональной уборки зданий, эффективно справляясь со всеми обычными сухими загрязнениями. Это касается и пыли, и крошек, и волос.

Наши профессиональные пылесосы для сухой уборки экономичны и помогут вам в ежедневной поддерживающей уборке благодаря современным технологиям и высокому качеству. Компактные и бесшумные, они легко справляются с разнообразными задачами по уборке, поскольку эти устройства отличаются высокой производительностью и универсальностью - даже при работе от аккумулятора. Благодаря этому можно легко и просто убирать помещения с повышенным уровнем шума, различные поверхности и участки с малой проходимостью, а также сильно заставленные помещения. Пылесосы сухой уборки также используются для удаления пыли с ламп, мебели или стен.