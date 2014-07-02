Профессиональные пылесосы сухой уборки
Наш ассортимент профессиональных пылесосов сухой уборки исключительно разнообразен и позволяет выбрать оптимальные решения для предприятий любых видов и размеров – для клининговых компаний, автосалонов, предприятий различных отраслей промышленности или малого бизнеса. Все пылесосы Kärcher впечатляют высоким качеством, долговечностью, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством для пользователя.
Пылесосы сухой уборки
Экологичные, эргономичные и исключительно тихие - новые пылесосы серии T на 45% изготовлены из переработанных материалов (Все пластиковые компоненты, за исключением аксессуаров) и отличаются мощным всасыванием, удобной в использовании конструкцией и очень низким уровнем шума. Модели для сухой уборки T 7/1 Adv Classic и T 11/1 Classic Adv Re!Plast обеспечивают высокую эффективность на твердых полах и ковровых покрытиях, оставаясь практически бесшумными. Благодаря использованию 66% переработанного пластика, модель T 11/1 Classic Adv Re!Plast является особенно экологически безопасной. Оба устройства отличаются надежностью, длительным сроком службы и выгодным соотношением цены и качества. Съемный кабель питания облегчает обслуживание и замену.
Вертикальные пылесосы
В щеточных пылесосах Керхер, предназначенных для чистки ковровых покрытий, в дополнение к потоку всасываемого воздуха используется щетка с электроприводом, вычесывающая из ворса крепко удерживающиеся частицы грязи.
Аккумуляторные вертикальные щеточные пылесосы
Аккумуляторные вертикальные щеточные пылесосы от Kärcher впечатляют высокой эффективностью уборки как твердых, так и ковровых напольных покрытий, отличаются гибкостью и прочностью. Роликовая щетка убирает особенно тщательно и распрямляет волокна для достижения идеального результата уборки. Аккумуляторные щеточные пылесосы от Kärcher также отличаются автоматическим распознаванием типа пола, функцией очистки щетки, светодиодным дисплеем и особенно низким клиренсом.
Беспроводной пылесос
Аккумуляторные пылесосы Керхер работают очень тихо и позволяют обойтись без мешающего кабеля. Поэтому они прекрасно подходят, например, для уборки в офисах и общественных учреждениях в разгар рабочего дня.
Электровеник
Очень тихий электровеник для оперативной промежуточной уборки. Замена щетки не требует применения инструментов, а литий-ионный аккумулятор снимается буквально одним движением руки. Емкости аккумулятора достаточно для продолжительной работы, а применение сменного аккумулятора обеспечивает практически непрерывную уборку.
Аккумуляторные подметальные машины для ковров
Аккумуляторные подметальные машины для уборки ковров идеально подходят как для профессионального использования, так и для уборки в домохозяйствах. Они гарантируют наилучшие результаты экономичной уборки ковровых покрытий среднего и большого размера.
Пылесосы для сухой уборки: универсальность и надежность для ежедневного использования
Пылесосы для сухой уборки Kärcher постоянно используются в гостиницах, офисах, торговых предприятиях и службах профессиональной уборки зданий, эффективно справляясь со всеми обычными сухими загрязнениями. Это касается и пыли, и крошек, и волос.
Наши профессиональные пылесосы для сухой уборки экономичны и помогут вам в ежедневной поддерживающей уборке благодаря современным технологиям и высокому качеству. Компактные и бесшумные, они легко справляются с разнообразными задачами по уборке, поскольку эти устройства отличаются высокой производительностью и универсальностью - даже при работе от аккумулятора. Благодаря этому можно легко и просто убирать помещения с повышенным уровнем шума, различные поверхности и участки с малой проходимостью, а также сильно заставленные помещения. Пылесосы сухой уборки также используются для удаления пыли с ламп, мебели или стен.
Что делает пылесосы сухой уборки Kärcher такими особенными?
При разработке наших пылесосов для профессионального применения мы обращаем внимание на высокий комфорт пользователя, удобство обслуживания и эргономичность аксессуаров. Несмотря на высокую мощность всасывания и эффективный воздуходув, устройства отличаются особой бесшумностью, легкостью и точностью отслеживания. Этому способствуют прочные и надежные фильтры - в том числе и HEPA-фильтры.
Технология, лежащая в основе
Пылесосы Kärcher для сухой уборки используют всасываемый воздух одновременно в качестве охлаждающего. Это делает их очень энергоэффективными и экономичными. Кроме того, они отличаются особой легкостью и компактностью, а также настолько тихой работой, что их использование не мешает даже в местах с большой проходимостью.
Сердце: электронно-коммутируемый двигатель
Электронно-коммутируемый двигатель (EC-двигатель) - надежный двигатель постоянного тока с электрическим инвертором - обладает важнейшими преимуществами перед обычными коммутаторными двигателями (их часто называют щеточными двигателями постоянного тока). Наиболее существенное преимущество - исключительно долгий срок службы. Двигатель работает без угольных щеток и запускается без искры зажигания. Поэтому он пригоден не только для взрывоопасных зон, но и для многосменной работы с большими интервалами времени. Встроенный контроллер обеспечивает плавную регулировку частоты вращения, что позволяет соответствующим образом изменять мощность всасывания.
Аккумуляторный пылесос для сухой уборки - быстрее, удобнее, безопаснее
Беспроводная мобильность, эффективная уборка, повышенная производительность и особая бесшумность: новые аккумуляторные пылесосы для сухой уборки на платформе Kärcher Battery Power+ с энергосберегающим режимом eco!efficiency.Подробнее
Лестницы
Розетки здесь, как правило, в дефиците. А беспроводные пылесосы не нуждаются в удлинителях. Один проход по всей лестнице - и все готово.
Аккумуляторные пылесосы позволяют сэкономить до 35% времени.
Самолеты
До посадки следующих пассажиров остается совсем немного времени. Промежуточная уборка происходит гораздо быстрее, чем при использовании сетевых пылесосов.
Аккумуляторные пылесосы экономят до 50% времени.
Театры / Кинотеатры
Без необходимости подключать кабели и без многочисленных походов между розеткой и пылесосом можно легко и быстро очистить ряды сидений и лестницы.
Аккумуляторные пылесосы экономят до 40% времени.
Конференц-залы с сидячими местами
Аккумуляторный пылесос позволяет пылесосить непрерывно, без необходимости распутывать или переключать кабели.
Здесь аккумуляторные пылесосы экономят до 30% времени.
Входные зоны и вестибюли гостиниц
Высокая проходимость клиентов, много мебели, но и много грязи. В таких больших помещениях устраняется не только необходимость перехода к следующей розетке. Это также предотвращает наматывание кабелей на мебель и опасность спотыкания для гостей.
Аккумуляторные пылесосы экономят здесь до 15% времени.
Общественный транспорт
В автобусах и поездах уборщики часто полагаются на внешние источники питания и удлинители. Гораздо проще и эффективнее работать в ограниченном пространстве с аккумуляторными пылесосами.
Аккумуляторные пылесосы экономят здесь до 25% времени.
Офисные помещения
Особенно в офисах с открытой планировкой уборка пылесосом может превратиться в полосу препятствий. Не зацепляясь кабелями за мебель, можно сэкономить много времени.
Аккумуляторные пылесосы экономят здесь до 25% времени.
Хорошо пропылесосить - значит хорошо отфильтровать.
Пыль и грязь, микробы, мелкие частицы и аллергены сопровождают нас ежедневно, а также влияют на качество воздуха в помещениях общественных зданий, таких как офисы, гостиницы, больницы, медицинские учреждения и школы. Заболевания органов дыхания часто являются их долгосрочным следствием.
Поэтому пылесосы для сухой уборки Kärcher оснащены сложной технологией фильтрации. Для различных типов конструкций требуются различные типы фильтров, изготовленные из различных материалов. К ним относятся постоянный фильтр-корзина, флисовый фильтр-мешок, вытяжной фильтр и HEPA-фильтр. Все профессиональные пылесосы Kärcher для сухой уборки оснащены фильтром защиты двигателя, который предохраняет воздухоотвод от попадания мелких частиц пыли. Вытяжной фильтр служит для очистки выходящего воздуха и снижения уровня шума. Во многих моделях также предусмотрена возможность использования вытяжного фильтра HEPA.
Фильтры HEPA-14: гигиеническое решение для чистого воздуха в помещениях
Фильтры Kärcher HEPA-14 играют важнейшую роль в эффективной фильтрации даже мельчайших аэрозолей из воздуха в закрытых помещениях, тем самым удаляя вредные частицы. Будучи установленными в пылесосах сухой уборки Kärcher, они эффективно и надежно очищают воздух в помещениях.
Пылесосы Kärcher T-Range для сухой уборки - экологичные, надежные и эффективные
Пылесосы для сухой уборки Kärcher созданы с учетом принципов экологической ответственности: до 45% переработанных материалов в серии T и до 60% в модели T 11/1 Re!Plast. Использование вторичного сырья позволяет значительно снизить энергопотребление на этапе производства и минимизировать потребность в первичных ресурсах. Это обеспечивает не только заботу об окружающей среде, но и высокую надежность и долговечность техники. Kärcher - профессиональный выбор для экологичной и эффективной уборки.
Низкое энергопотребление и длительное время работы - Kärcher T-Range
В линейке T-Range представлены проводные модели с пониженным энергопотреблением - 585 Вт вместо 700 Вт.
Режим eco!efficiency в беспроводных версиях продлевает время работы и уменьшает уровень шума, обеспечивая еще более комфортное и экономичное использование.
Чрезвычайно тихий: практически бесшумная работа
Проводная версия T-Range работает чрезвычайно тихо, имея уровень шума всего 52 дБ(А). Это делает ее идеальным решением для дневной уборки, обеспечивая комфортные условия работы. Благодаря сниженному уровню шума пользователь получает не только удобство и эргономику, но и защиту здоровья, поскольку минимизируется риск стресса и повреждения слуха.
Эргономичный дизайн
Эргономичный и компактный дизайн пылесоса обеспечивает удобное ношение близко к телу, что уменьшает нагрузку на спину и помогает предотвратить дискомфорт во время работы. Это способствует безопасным и гигиеническим условиям труда, повышая комфорт пользователя даже во время длительного использования.
Увеличенный срок службы
Для значительно более длительного срока службы: пылесосы для сухой уборки с двигателем EC. Благодаря приводу с электронным управлением эта технология обеспечивает более высокую эффективность и сниженное энергопотребление, делая эксплуатацию еще более экономичной и надежной.
Является ли он экологически устойчивым? Конечно!
Новая линейка T-Range открывает новую эру экологичности в сфере профессиональной уборки, став важной вехой в отрасли. Модульные машины, изготовленные на 45% из переработанных материалов, сочетают в себе надежную конструкцию, эргономичный дизайн и высокую мощность всасывания. Они работают очень тихо, что делает их идеальным решением для помещений, чувствительных к шуму.
Хотите узнать больше?
> Детали о новой линейке T-Range.
Пылесосы для сухой уборки T-Range
eco!efficiency: Экономия до 30% электроэнергии при сохранении максимальной производительности
Для защиты окружающей среды и экономии средств Kärcher предлагает во многих своих устройствах режим или вариант "eco!efficiency".
Наша цель при создании режима eco!efficiency - разработать устройство с пониженным энергопотреблением, которое бы соответствовало по эффективности уборки обычному пылесосу. Это достигается за счет специально разработанной 500-ваттной всасывающей турбины и минимизации внутреннего сопротивления трения в приборе и принадлежностях.
Преимущества:
- Сравнимая с обычными моделями производительность очистки
- Повышенная долговечность за счет низкого энергопотребления
- Сниженное энергопотребление (на 30% меньше, чем у T 12/1 без eco!efficiency)
- Сниженный уровень шума
- Отсоединяемый кабель питания