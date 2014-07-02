Професійні пилососи сухого прибирання
Наш асортимент професійних пилососів сухого прибирання виключно різноманітний і дозволяє вибрати оптимальні рішення для підприємств будь-яких видів і розмірів - для клінінгових компаній, автосалонів, підприємств різних галузей промисловості або малого бізнесу. Всі пилососи Kärcher вражають високою якістю, довговічністю, інноваційними технологіями фільтрації і максимальною зручністю для користувача.
Пилососи сухого прибирання
Екологічні, ергономічні та винятково тихі — нові пилососи серії T на 45% виготовлені з перероблених матеріалів (Усі пластикові компоненти, за винятком аксесуарів) і вирізняються потужним всмоктуванням, зручною у використанні конструкцією та дуже низьким рівнем шуму. Моделі для сухого прибирання T 7/1 Adv Classic і T 11/1 Classic Adv Re!Plast забезпечують високу ефективність на твердих підлогах і килимових покриттях, залишаючись практично безшумними. Завдяки використанню 66% переробленого пластику, модель T 11/1 Classic Adv Re!Plast є особливо екологічно безпечною. Обидва пристрої відзначаються надійністю, тривалим терміном служби та вигідним співвідношенням ціни й якості. Знімний кабель живлення полегшує обслуговування та заміну.
Вертикальні пилососи
У щіткових пилососах Керхер, призначених для чищення килимових покриттів, на додаток до потоку всмоктуваного повітря використовується щітка з електроприводом, яка вичісує з ворсу частинки бруду, які міцно утримуются на поверхні.
Акумуляторні вертикальні щіткові пилососи
Акумуляторні вертикальні щіткові пилососи від Kärcher вражають високою ефективністю прибирання як твердих, так і килимових підлогових покриттів, відрізняються гнучкістю і міцністю. Роликова щітка прибирає особливо ретельно і розпрямляє волокна для досягнення ідеального результату прибирання. Акумуляторні щіткові пилососи від Kärcher також відрізняються автоматичним розпізнаванням типу підлоги, функцією очищення щітки, світлодіодним дисплеєм і особливо низьким кліренсом.
Бездротовий пилосос
Акумуляторні пилососи Керхер працюють дуже тихо і дозволяють обійтися без кабелю. Тому вони чудово підходять для прибирання в офісах і громадських установах в розпал робочого дня.
Електровіник
Дуже тихий електровіник призначений для оперативного проміжного прибирання. Заміна щітки не вимагає застосування інструментів, а літій-іонний акумулятор знімається буквально одним рухом руки. Ємності акумулятора досить для тривалої роботи, а застосування змінного акумулятора забезпечує практично безперервну прибирання.
Акумуляторні підмітальні машини для килимів
Акумуляторні підмітальні машини для прибирання килимів ідеально підходять як для професійного використання, так і для прибирання у домогосподарствах. Вони гарантують найкращі результати економічного прибирання килимових покриттів середнього та великого розміру.
Пилососи для сухого прибирання: універсальність і надійність для щоденного використання
Пилососи для сухого прибирання Kärcher постійно використовуються в готелях, офісах, торговельних підприємствах і службах професійного прибирання будівель, ефективно справляючись з усіма звичайними сухими забрудненнями. Це стосується і пилу, і крихт, і волосся.
Наші професійні пилососи для сухого прибирання економічні та допоможуть вам у щоденному підтримуючому прибиранні завдяки сучасним технологіям і високій якості. Компактні та безшумні, вони легко впораються з різноманітними завданнями з прибирання, оскільки ці пристрої вирізняються високою продуктивністю й універсальністю - навіть під час роботи від акумулятора. Завдяки цьому можна легко і просто прибирати приміщення з підвищеним рівнем шуму, різні поверхні і ділянки з малою прохідністю, а також сильно заставлені приміщення. Пилососи сухого прибирання також використовуються для видалення пилу з ламп, меблів або стін.
Що робить пилососи сухого прибирання Kärcher такими особливими?
Розробляючи наші пилососи для професійного застосування, ми звертаємо увагу на високий комфорт користувача, зручність обслуговування та ергономічність аксесуарів. Незважаючи на високу потужність всмоктування та ефективний повітродув, пристрої вирізняються особливою безшумністю, легкістю та точністю відстеження. Цьому сприяють міцні та надійні фільтри - зокрема й HEPA-фільтри.
Технологія, що лежить в основі
Пилососи Kärcher для сухого прибирання використовують всмоктуване повітря одночасно як охолоджувальне. Це робить їх дуже енергоефективними та економічними. Крім того, вони вирізняються особливою легкістю і компактністю, а також настільки тихою роботою, що їхнє використання не заважає навіть у місцях з великою прохідністю.
Серце: електронно-комутований двигун
Електронно-комутований двигун (ЕС-двигун) - надійний двигун постійного струму з електричним інвертором - має найважливіші переваги перед звичайними комутаторними двигунами (їх часто називають щітковими двигунами постійного струму). Найсуттєвіша перевага - винятково довгий термін служби. Двигун працює без вугільних щіток і запускається без іскри запалювання. Тому він придатний не тільки для вибухонебезпечних зон, а й для багатозмінної роботи з великими інтервалами часу. Вбудований контролер забезпечує плавне регулювання частоти обертання, що дає змогу відповідним чином змінювати потужність всмоктування.
Акумуляторний пилосос для сухого прибирання - швидше, зручніше, безпечніше
Бездротова мобільність, ефективне прибирання, підвищена продуктивність і особлива безшумність: нові акумуляторні пилососи для сухого прибирання на платформі Kärcher Battery Power+ з енергоощадним режимом eco!efficiency.Докладніше
Сходи
Розетки тут, як правило, в дефіциті. А бездротові пилососи не потребують подовжувачів. Один прохід по всіх сходах - і все готово.
Акумуляторні пилососи дають змогу заощадити до 35% часу.
Літаки
До посадки наступних пасажирів залишається зовсім небагато часу. Проміжне прибирання відбувається набагато швидше, ніж при використанні мережевих пилососів.
Акумуляторні пилососи економлять до 50% часу.
Театри / Кінотеатри
Без необхідності під'єднувати кабелі та без численних походів між розеткою та пилососом можна легко та швидко очистити ряди сидінь і сходи.
Акумуляторні пилососи економлять до 40% часу.
Конференц-зали з сидячими місцями
Акумуляторний пилосос дає змогу пилососити безперервно, без необхідності розплутувати або перемикати кабелі.
Тут акумуляторні пилососи економлять до 30% часу.
Вхідні зони та вестибюлі готелів
Висока проходимість клієнтів, багато меблів, але й багато бруду. У таких великих приміщеннях усувається не тільки необхідність переходу до наступної розетки. Це також запобігає намотуванню кабелів на меблі та небезпеці спотикання для гостей.
Акумуляторні пилососи економлять тут до 15% часу.
Громадський транспорт
В автобусах і поїздах прибиральники часто покладаються на зовнішні джерела живлення і подовжувачі. Набагато простіше й ефективніше працювати в обмеженому просторі з акумуляторними пилососами.
Акумуляторні пилососи економлять тут до 25% часу.
Офісні приміщення
Особливо в офісах з відкритим плануванням прибирання пилососом може перетворитися на смугу перешкод. Не зачіпаючись кабелями за меблі, можна заощадити багато часу.
Акумуляторні пилососи економлять тут до 25% часу.
Добре пропилососити - значить добре відфільтрувати.
Пил і бруд, мікроби, дрібні частинки та алергени супроводжують нас щодня, а також впливають на якість повітря в приміщеннях громадських будівель, таких як офіси, готелі, лікарні, медичні заклади та школи. Захворювання органів дихання часто є їхнім довгостроковим наслідком.
Тому пилососи для сухого прибирання Kärcher оснащені складною технологією фільтрації. Для різних типів конструкцій потрібні різні типи фільтрів, виготовлені з різних матеріалів. До них належать постійний фільтр-кошик, флісовий фільтр-мішок, витяжний фільтр і HEPA-фільтр. Усі професійні пилососи Kärcher для сухого прибирання оснащені фільтром захисту двигуна, який захищає від потрапляння дрібних частинок пилу в повітровідвід. Витяжний фільтр служить для очищення повітря, що виходить, і зниження рівня шуму. У багатьох моделях також передбачена можливість використання витяжного фільтра HEPA.
Фільтри HEPA-14: гігієнічне рішення для чистого повітря в приміщеннях
Фільтри Kärcher HEPA-14 відіграють найважливішу роль в ефективній фільтрації навіть найдрібніших аерозолів з повітря в закритих приміщеннях, тим самим видаляючи шкідливі частинки. Будучи встановленими в пилососах сухого прибирання Kärcher, вони ефективно і надійно очищають повітря в приміщеннях.
Пилососи для сухого прибирання Kärcher T-Range - екологічні, надійні та ефективні
Пилососи для сухого прибирання Kärcher створені з урахуванням принципів екологічної відповідальності: до 45% перероблених матеріалів у серії T та до 60% у моделі T 11/1 Re!Plast. Використання вторинної сировини дозволяє значно знизити енергоспоживання на етапі виробництва та мінімізувати потребу в первинних ресурсах. Це забезпечує не лише турботу про довкілля, а й високу надійність і довговічність техніки. Kärcher — професійний вибір для екологічного та ефективного прибирання.
Низьке енергоспоживання і тривалий час роботи - Kärcher T-Range
У лінійці T-Range представлені дротові моделі зі зниженим енергоспоживанням — 585 Вт замість 700 Вт.
Режим eco!efficiency у бездротових версіях подовжує час роботи та зменшує рівень шуму, забезпечуючи ще більш комфортне та економічне використання.
Надзвичайно тихий: практично безшумна робота
Дротова версія T-Range працює надзвичайно тихо, маючи рівень шуму всього 52 дБ(А). Це робить її ідеальним рішенням для денного прибирання, забезпечуючи комфортні умови роботи. Завдяки зниженому рівню шуму користувач отримує не лише зручність і ергономіку, а й захист здоров'я, оскільки мінімізується ризик стресу та пошкодження слуху.
Ергономічний дизайн
Ергономічний і компактний дизайн пилососа забезпечує зручне носіння близько до тіла, що зменшує навантаження на спину та допомагає запобігти дискомфорту під час роботи. Це сприяє безпечним і гігієнічним умовам праці, підвищуючи комфорт користувача навіть під час тривалого використання.
Подовжений термін служби
Для значно довшого терміну служби: пилососи для сухого прибирання з двигуном EC. Завдяки приводу з електронним керуванням ця технологія забезпечує вищу ефективність і знижене енергоспоживання, роблячи експлуатацію ще більш економічною та надійною.
Чи є він екологічно сталим? Звичайно!
Нова лінійка T-Range відкриває нову еру екологічності у сфері професійного прибирання, ставши важливою віхою в галузі. Модульні машини, виготовлені на 45% з перероблених матеріалів, поєднують у собі надійну конструкцію, ергономічний дизайн та високу потужність всмоктування. Вони працюють надзвичайно тихо, що робить їх ідеальним рішенням для приміщень, чутливих до шуму.
Хочете дізнатися більше?
> Деталі про нову лінійку T-Range.
Пилососи для сухого прибирання T-Range
eco!efficiency: Економія до 30% електроенергії при збереженні максимальної продуктивності
Для захисту навколишнього середовища та економії коштів Kärcher пропонує в багатьох своїх пристроях режим або варіант "eco!efficiency".
Наша мета при створенні режиму eco!efficiency - розробити пристрій зі зниженим енергоспоживанням, який би відповідав за ефективності прибирання, як у звичайного пилососа. Це досягається завдяки спеціально розробленій 500-ватній всмоктувальній турбіні та мінімізації внутрішнього опору тертя в приладі та аксесуарах.
Переваги:
- Зрівняннаа зі звичайними моделями продуктивність очищення
- Підвищена довговічність завдяки низькому енергоспоживанню
- Знижене енергоспоживання (на 30% менше, ніж у T 12/1 без eco!efficiency)
- Знижений рівень шуму
- Кабель живлення, що від'єднується