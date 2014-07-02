Професійні пилососи сухого прибирання

Пилососи для сухого прибирання: універсальність і надійність для щоденного використання

Пилососи для сухого прибирання Kärcher постійно використовуються в готелях, офісах, торговельних підприємствах і службах професійного прибирання будівель, ефективно справляючись з усіма звичайними сухими забрудненнями. Це стосується і пилу, і крихт, і волосся.

Наші професійні пилососи для сухого прибирання економічні та допоможуть вам у щоденному підтримуючому прибиранні завдяки сучасним технологіям і високій якості. Компактні та безшумні, вони легко впораються з різноманітними завданнями з прибирання, оскільки ці пристрої вирізняються високою продуктивністю й універсальністю - навіть під час роботи від акумулятора. Завдяки цьому можна легко і просто прибирати приміщення з підвищеним рівнем шуму, різні поверхні і ділянки з малою прохідністю, а також сильно заставлені приміщення. Пилососи сухого прибирання також використовуються для видалення пилу з ламп, меблів або стін.