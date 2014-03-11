Віконні пилососи

Чисті вікна без особливих зусиль, миття вікон без забруднення стін і підлоги. Унікальний очищувач гладких поверхонь віконний пилосос Керхер дозволяє швидко очищувати скло, дзеркала або керамічну плитку, не залишаючи на них смуг і розводів. Інноваційна система всмоктування миттєво поглинає брудну воду, не даючи їй стікати на підлогу. Завдяки цьому процедура мийки вікон стає більш гігієнічною, без допускання потьків. Акумуляторний привід додає апарату істотну гнучкість в застосуванні.

У 2018 року ми відсвяткували 10-річчя нашого віконного пилососа!