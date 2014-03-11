Віконні пилососи
Чисті вікна без особливих зусиль, миття вікон без забруднення стін і підлоги. Унікальний очищувач гладких поверхонь віконний пилосос Керхер дозволяє швидко очищувати скло, дзеркала або керамічну плитку, не залишаючи на них смуг і розводів. Інноваційна система всмоктування миттєво поглинає брудну воду, не даючи їй стікати на підлогу. Завдяки цьому процедура мийки вікон стає більш гігієнічною, без допускання потьків. Акумуляторний привід додає апарату істотну гнучкість в застосуванні.
У 2018 року ми відсвяткували 10-річчя нашого віконного пилососа!
Вжух — і знову блиск! Просто WOW!
Бездоганна чистота. У три рази швидше. Не тільки для вікон.
Економте час і сили за допомогою бездротового пилососа для вікон Kärcher. Функція всмоктування віконного пилососа забезпечує надзвичайно ефективну очистку вікон і надання йому блиску - без розводів і залишків брудної води. Крім того, зручний і ергономічний бездротовий віконний пилосос Kärcher дозволяє дуже гігієнічно мити вікна, оскільки відсутній прямий контакт з брудною водою.
Віконний пилосос можна використовувати для всіх гладких поверхонь, таких як дзеркала, плити, двері, плитка і столи.
У 3 рази швидше
Помити вікна за допомогою віконного пилососа Kärcher в три рази швидше, ніж вручну.
Без крапель
Чистота без крапель і стікаючої брудної води завдяки високоякісній стяжці та інноваційній функції всмоктування.
Без розводів
Віконний пилосос збере всю воду без залишку. Без розводів на склі.
Оригінальний
Оригінальна якість Kärcher від винахідника бездротового склоочисника.
Віконний пилосос для всіх гладких поверхонь
Багатофункціональний універсальний апарат для миття вікон: акумуляторний віконний пилосос Kärcher очищає майже всі гладкі поверхні, такі як лобове скло, дзеркала, душові кабіни, варильні поверхні, скляні столи і стільниці, і, звичайно ж, вікна.
Миття вікон
Помити вікна ніколи не було так просто. Використовуйте пилосос для миття вікон Kärcher Window Vac, щоб отримати результат без розводів за секунди.
Просто розпорошіть засіб для миття вікон, протріть вікно, а потім зберіть всю брудну воду віконним пилососм. І, вуаля – вікна вже помиті!
Пилосос можна використовувати для очищення вікон як зсередини, так і зовні.
Збір конденсату
Боротися із конденсатом більше не потрібно!
Просто використовуйте віконний пилосос Kärcher Window Vac для видалення зайвої вологи, запобігаючи утворенню вапняного нальоту та цвілі.
Використовуйте віконний пилосос для збирання конденсату на вікнах, душових кабінах, дзеркалах.
Миття дзеркал
Миття дзеркал завжди було рутинною роботою, особливо у ванній, де потрібно прибрати плями від зубної пасти, водяні знаки та відбитки пальців.
Віконний пилосос Kärcher легко видаляє бруд, залишаючи після себе блискучу поверхню без розводів.
Миття душових кабін
Наша скломийка ідеально підходить для запобігання утворенню вапняного нальоту в душовій кабіні та навколо неї.
Після того, як ви закінчите приймати душ, просто візьміть віконний пилосос Kärcher і зберіть вологу, що залишилася, з душової кабіни і кахельної плитки.
Прибирання рідини, що розлилася.
Пролив напій? Без паніки! Просто скористайтеся віконним пилососом Kärcher Window Vac, щоб легко пройтися по калюжі, що утворилася, всмоктуючи всю вологу на своєму шляху.
Віконний пилосос за лічені секунди осушить ваші тверді поверхні без нескінченних паперових рушників.
Миття кахельної плитки
Очищення плям з кахельної плитки у ванній кімнаті може стати стомлюючою рутиною у кожній родині. Просто скористайтеся віконним пилососом Kärcher, і ваша плитка засяє за лічені секунди з мінімальними зусиллями.
Очищення вікон в автомобілі
Мийник скла Kärcher також відмінно підходить для очищення автомобільного скла. Ці пристрої швидко і ефективно видаляють бруд і пил, гарантуючи бездоганну чистоту і прозорість стекол вашого автомобіля.
Миття високих вікон
Віконні пилососи Kärcher, оснащені телескопічним подовжувальним комплектом, забезпечують зручність при митті високих вікон. Цей аксесуар дозволяє легко досягати верхніх кутів, видаляючи бруд без розводів. Телескопічний комплект розширює радіус дії пилососа, роблячи прибирання безпечнішим і комфортнішим без використання сходів.
Попереднє очищення поверхні
Підготовка - ключ до успіху: для досягнення оптимального результату очищення скляної або іншої поверхні необхідно попередньо її очистити та змочити. Тільки після цього можна використовувати віконний пилосос WV. Для оптимального попереднього очищення можна використовувати: стандартний розпилювач або розпилювач Extra.
Стандартний розпилювач
З тканини з мікрофібри. Для будь-якої гладкої поверхні.
Розпилювач Extra
Із серветкою з мікрофібри і можливістю регулювання кількості води ідеально підходить для чищення ґратчастих вікон.
Очищення без розводів за 3 кроки за допомогою розпилювача і бездротового пилососа для вікон
1. Нанесення миючого засобу
Спочатку розпиліть засіб для чищення на скло.
2. Очищення
Потім розітріть засіб для чищення.
3. Збір вологи
Зберіть зі скла брудну воду, провівши по ньому віконним пилососом. Готово.
Широкий вибір: акумуляторні пилососи для вікон від Kärcher
WV 6 - Кращий серед всіх. Віконний пилосос з найбільшим часом автономної роботи і поліпшеною стяжкою.
WV 2 - універсал. Віконний пилосос відрізняється особливою легкістю і зручністю у використанні.