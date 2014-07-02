Очищення стічних вод

Турбота про природу - системи оборотного водопостачання від Керхер. Компанія Керхер надає велике значення питанням екології та ресурсозбереження. Ми допоможемо й Вам зробити свій внесок у справу охорони навколишнього середовища і заощадити при цьому чимало грошей. Порівняно низька витрата води при експлуатації мийного обладнання Керхер і застосування систем оборотного водопостачання, дозволяють повторно використовувати очищені стічні води та гарантують значну (до 85%) економію водопровідної води.