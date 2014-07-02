Очищення стічних вод

Турбота про природу - системи оборотного водопостачання від Керхер. Компанія Керхер надає велике значення питанням екології та ресурсозбереження. Ми допоможемо й Вам зробити свій внесок у справу охорони навколишнього середовища і заощадити при цьому чимало грошей. Порівняно низька витрата води при експлуатації мийного обладнання Керхер і застосування систем оборотного водопостачання, дозволяють повторно використовувати очищені стічні води та гарантують значну (до 85%) економію водопровідної води.

Kärcher Системи очищення стічних вод для автомийок

При експлуатації автомобільних мийних установок або мийці кузовів автомобілів за допомогою апаратів високого тиску утворюються стічні води, що практично не містять масел. Спеціальні системи очищення таких стічних вод забезпечують економію чистої води, зменшення виробничих витрат і дотримання діючих екологічних приписів.

Загальна інформація
