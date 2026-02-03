Електрошвабри

Відчуйте WOW-ефект після прибирання підлоги!

Шукаєте електро швабру, яка зробить миття підлоги швидким та зручним? З нашими моделями вам більше не потрібно попередньо пилососити! Бездротова електрошвабра одночасно збирає бруд і миє підлогу, забезпечуючи ідеальну чистоту за один прохід. Це рішення, яке точно відповідає вашим потребам!

Миюча електрошвабра FC 7 — це потужне й інтуїтивно зрозуміле рішення для швидкого щоденного прибирання підлоги: вона ефективно видаляє сухі та вологі забруднення за один прохід і не потребує складних налаштувань. FC 8, своєю чергою, є флагманською «розумною» моделлю, створеною для користувачів, які цінують повний контроль над процесом прибирання, розширену персоналізацію режимів і максимум технологічних можливостей — від дисплея та LED-підсвічування до керування через мобільний застосунок.

Завдяки новітнім технологіям ви зможете швидко та ефективно відновити блиск вашої підлоги, зекономивши час і зусилля. Обирайте сучасні моделі електрошвабр від Kärcher для ідеальної чистоти!