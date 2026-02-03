Електрошвабри
Відчуйте WOW-ефект після прибирання підлоги!
Шукаєте електро швабру, яка зробить миття підлоги швидким та зручним? З нашими моделями вам більше не потрібно попередньо пилососити! Бездротова електрошвабра одночасно збирає бруд і миє підлогу, забезпечуючи ідеальну чистоту за один прохід. Це рішення, яке точно відповідає вашим потребам!
Миюча електрошвабра FC 7 — це потужне й інтуїтивно зрозуміле рішення для швидкого щоденного прибирання підлоги: вона ефективно видаляє сухі та вологі забруднення за один прохід і не потребує складних налаштувань. FC 8, своєю чергою, є флагманською «розумною» моделлю, створеною для користувачів, які цінують повний контроль над процесом прибирання, розширену персоналізацію режимів і максимум технологічних можливостей — від дисплея та LED-підсвічування до керування через мобільний застосунок.
Завдяки новітнім технологіям ви зможете швидко та ефективно відновити блиск вашої підлоги, зекономивши час і зусилля. Обирайте сучасні моделі електрошвабр від Kärcher для ідеальної чистоти!
FC 8 Smart Signature Line - наша «розумна» гордість
Електрошвабра Kärcher FC 8 Smart Signature Line легко змінює старе правило «Спочатку пилосос, потім швабра» на новий підхід до прибирання. Вона ефективно справляється з будь-яким сухим і вологим брудом завдяки двом парам роликів, що обертаються в протилежних напрямках, які швидко повертають підлозі блиск – удвічі швидше, ніж звичайна швабра.
Тепер миючий пилосос для твердих підлогових покриттів із зручним РК-дисплеєм і можливістю підключення до додатку, ви можете обирати з 10 режимів прибирання, оптимізованих для різних типів підлог, або налаштовувати власні, щоб досягти ідеальних результатів прибирання.
Додаток Home & Garden
Дізнайтеся, як забезпечити ідеальну чистоту з FC 8 Smart Signature Line. Завдяки Bluetooth, ви легко підключите електрошвабру до свого смартфона через додаток «Home & Garden». Отримайте доступ до порад від наших експертів та рекомендованих режимів для різних типів підлог, або створіть власні налаштування для максимально ефективного прибирання.Докладніше
Два стандартні режими очищення та функція Boost
Оптимальні налаштування для будь-якого типу забруднень.
На пристрої передбачено два стандартні режими очищення з різним об’ємом подачі води та швидкістю обертання роликів, а також функція Boost для видалення стійких забруднень. Це дозволяє дбайливо й ефективно очищати будь-яке підлогове покриття.
10 режимів для різних типів підлог — у застосунку
Налаштуйте прибирання так, як зручно саме вам.
У застосунку можна обрати один із 10 режимів очищення з різним рівнем подачі води та швидкістю роликів — для кожного типу підлоги. Обраний режим зберігається на пристрої, тож ви завжди отримуєте ідеальний результат саме для вашої поверхні.
25 варіантів налаштувань для індивідуальних режимів очищення
Створюйте власні режими очищення, налаштовуючи подачу води та швидкість обертання роликів на п’яти рівнях — і знаходьте оптимальну комбінацію саме для вашої підлоги.
Покрокові інструкції та попередження
Застосунок і дисплей супроводжують вас на кожному етапі прибирання. Вони показують чіткі інструкції та корисні підказки, щоб ви легко й правильно користувалися пристроєм.
Індивідуальні налаштування
Налаштуйте апарат під себе — так, як зручно саме вам.
Через дисплей на корпусі можна вибрати мову (є 36 варіантів), переглянути рівень заряду акумулятора та змінити інші основні параметри. У застосунку доступні розширені налаштування: персоналізоване вітання, підсвітка, тривалість попереднього зволоження, час роботи функції Boost і показ сповіщень.
Оновлення системи
Якщо для пристрою доступне оновлення системи, у застосунку з’явиться сповіщення — і ви зможете запустити оновлення просто з нього.
Використання FC 8 Smart Signature Line
- Запуск пристрою (0:00)
- Прибирання твердих, неделікатних підлогових покриттів, таких як плитка або ламінат (0:27)
- Активація режиму Boost (0:47)
- Чищення делікатних підлог (0:51)
- Вибір і передача режимів чищення (0:59)
- Створення індивідуальних режимів очищення (1:11)
- Заповнення бака для чистої води (1:35)
- Спорожнення бака для брудної води (1:50)
- Остаточне очищення, зберігання пристрою (2:00)
Електрошвабра FC 7 Cordless
Відоме правило «Спочатку пилосос, потім швабра» більше не актуальне: апарат FC 7 Cordless легко справляється з будь-якими видами повсякденних вологих і сухих забруднень. Дві пари обертових в зустрічному напрямку роликових щіток вдвічі швидше повернуть Вашим підлогам колишній блиск. Кнопки на рукоятці дозволяють змінювати витрату води і швидкість обертання щіток в залежності від виду підлогового покриття і включати режим Boost для усунення стійких плям. Тепер кожен може одночасно зробити дві справи, не замочивши при цьому руки.
- Налаштування пристрою та введення в експлуатацію (0:00)
- Чищення делікатних підлогових покриттів (0:24)
- Чищення зносостійких підлог (0:39)
- Активація режиму Boost (0:49)
- Заповнення резервуара для чистої води після сигналу індикатора (0:56)
- Очищення приладу (1:59)
- Спорожнення резервуара для брудної води та запуск режиму самоочищення (1:07)
- Остаточне очищення та пакування приладу (1:36)
Переваги, які створюють різницю
Запатентована технологія Kärcher: 500 обертів за хвилину для потужного очищення
Запатентована технологія очищення Kärcher забезпечує безперервне змочування роликів чистою водою. Вони обертаються зі швидкістю до 500 обертів за хвилину та ефективно очищують підлогу. Уся брудна вода при цьому зішкрібається й одразу потрапляє в окремий бак — для гігієнічного та зручного прибирання.
Чиста підлога на 50% швидше**
Завдяки запатентованій технології зішкрібання електрошвабри 2-в-1 забезпечують ідеальну чистоту вдвічі швидше. Вони одночасно миють і збирають сухі та вологі забруднення всього за один прохід — навіть у кутах і вздовж країв. А вбудовані гребінці ефективно збирають волосся та шерсть.
Максимальний комфорт завдяки технології Hover
Відчуйте, наскільки легким може бути прибирання з моделями FC 7 та FC 8.
Чотири ролики, що обертаються у протилежних напрямках, м’яко ковзають по підлозі, ефективно видаляючи забруднення. Завдяки ефекту "плавання" пристрій буквально ширяє над поверхнею — вам майже не потрібно докладати зусиль.
А гнучкий шарнір забезпечує легке маневрування навколо меблів та в важкодоступних місцях.
Опускається на 180° — легко прибирає під меблями
Нарешті пристрій, який справді прибирає всюди!
Електрошвабри Kärcher без зусиль дістають у кожен кут. Завдяки тонкому корпусу та можливості обертання на 180°, вони легко ковзають під меблями й очищують навіть важкодоступні місця від пилу, бруду та плям.
Прибирання може бути справді тихим
Жодного шуму під час роботи! Завдяки запатентованій технології зішкрібання електрошвабри Kärcher працюють без всмоктувального вентилятора — потужно, але майже беззвучно. Можна прибирати, поки діти сплять або граються, а домашні улюбленці не лякатимуться від зайвого шуму.
Система самоочищення System!Clean
Чисті ролики — за мить! З інтегрованою функцією самоочищення System!Clean у моделях FC 8 и FC 7 клопіт із ручним миттям роликів залишився в минулому. Просто активуйте режим самоочищення — і ролики обертатимуться зі швидкістю 400 обертів за хвилину, ефективно видаляючи бруд і волосся. У моделі FC 8 цей процес можна запустити безпосередньо з меню на дисплеї — для ще більшої зручності.
Для додаткової гігієни ролики можна прати в пральній машині за температури до 60 °C. Заощаджуйте час і оцініть комфорт системи автоматичного очищення.
Гнучкі налаштування для ефективного прибирання будь-яких поверхонь
Електрошвабри Kärcher оснащені режимами для різних типів підлоги та забруднень. У моделі FC 8 ви можете передати на пристрій один із десяти готових режимів за допомогою застосунку. Окрім того, ця модель дозволяє створювати власні індивідуальні режими очищення — відповідно до ваших потреб і типу покриття.
Видаляє до 99,9% бактерій
Завдяки технології Hygienic!Spin електрошвабри Kärcher видаляють до 99,9% поширених побутових бактерій з усіх типових твердих підлогових покриттів.****
Ефективне миття підлоги
Більше не потрібно мити підлогу вручну. Більше ніякого стомлюючого вичавлювання ганчірок для миття підлоги, оскільки бруд постійно видаляється з валиків завдяки функції самоочищення. Більше не потрібно тягати за собою відро завдяки окремо вбудованим і легко знімним бакам для чистої та брудної води.
Підходить для всіх твердих підлог
Завдяки низькому рівню залишкової вологи підходить для всіх типів твердих покриттів (камінь, плитка, паркет, ламінат, вініл). По підлозі можна знову ходити вже за кілька хвилин. Ідеальний догляд у поєднанні з мийними засобами Kärcher.
Ідеальне очищення крайових ділянок
Центральний привід роликів забезпечує відмінне очищення в кутах і вздовж країв.
Ролики Pure!Roll, придатні для прання
Високоякісні ролики для очищення Pure!Roll легко та швидко встановлюються і знімаються. Їх можна прати в пральній машині за температури до 60 °C.
До 93 % економії води***
У порівнянні з прибиранням за допомогою традиційної швабри та відра.***
Не потребує опори
Ідеально для пауз під час прибирання — електрошвабра може стояти вертикально без опори.
Лідер у сфері очищення твердих підлог
Завдяки запатентованій технології очищення Kärcher став одним із перших брендів у світі, що створив пристрій 2-в-1 — для одночасного збирання сухого бруду та миття підлоги. Саме так компанія відкрила нову категорію техніки для догляду за твердими покриттями.
Просто WOW! Поверніть сяйво Вашій підлозі!
Прибирання твердих підлогових покриттів стане дуже простою справою, якщо використовувати для неї один з наших апаратів для вологого прибирання підлоги. Вони пропонуються в різних версіях: від комфортного універсального рішення до дуже легкого акумуляторного апарату.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Продуктивність за площею близько 230 м² на один заряд батареї
- Видаляє всі види сухих і вологих щоденних забруднень
- Миття підлоги + збір пилу та більш крупного сміття
- До 60 хвилин автономної роботи
- Підходить для всіх твердих підлог + 2 режими очищення + режим Boost + додаткові режими через застосунок
- Ідеальне очищення в кутах і вздовж країв
- У комплекті 4 ролики + 1 універсальний засіб для миття підлоги
- Плавне ковзання завдяки роликам, що обертаються в протилежних напрямках
- Технологія приводу на 4 роликах
- Насадка зі світлодіодним підсвічуванням
- Зручний LCD-дисплей + підключення до застосунку
- Система самоочищення System!Clean: 400 об/хв для очищення роликів
FC 7 CORDLESS
Продуктивність за площею близько 135 м² на один заряд батареї
- Видаляє всі типи сухих і вологих повсякденних забруднень
- Вологе прибирання + збір пилу та більш крупного сміття
- До 45 хвилин роботи від акумулятора
- Підходить для всіх твердих підлог + 2 режими очищення + режим Boost
- Ідеальне очищення в кутах і вздовж країв
- У комплекті 4 ролики + 1 універсальний засіб для миття підлоги
- Дуже плавний хід завдяки роликам, що обертаються в протилежних напрямках
- Технологія приводу на 4 роликах
- Система самоочищення System!Clean: 400 обертів за хвилину
Аксесуари та миючі засоби
З набором аксесуарів для підлогомийних машин для дому ви можете адаптувати прибирання відповідно до вимог саме вашого покриття підлоги. Стандартні миючі засоби підходять для будь-якого твердого покриття підлоги, в той же час ви можете вибрати спеціальні миючі засоби, наприклад, для дерева або каменю, що забезпечить дані покриття додатковим захистом.
* Електрошвабри Kärcher забезпечують до 20% кращу ефективність очищення порівняно зі звичайною шваброю з тканинною насадкою у тестовій категорії «Протирання». Дані базуються на середніх результатах тестів з ефективності очищення, збирання бруду та очищення уздовж країв.
** Електрошвабри Kärcher дозволяють скоротити час прибирання вдвічі, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прохід — без потреби у попередньому пилосошенні.
*** Під час очищення площі 60 м² електрошвабри Kärcher використовують до 93% менше води, ніж традиційна швабра з відром, наповненим 5 літрами.
**** Під час прибирання з прямим контактом із поверхнею електрошвабри знищують до 99,9% поширених побутових бактерій на гладких твердих покриттях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). Згідно з чотирипольовим тестом (на основі DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%