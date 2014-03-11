Водяні насоси
Потрібно полити сад, забезпечити будинок водою або перекачати воду з одного місця в інше? Водяні насоси Керхер впораються з будь-яким із цих завдань. Поверхневі водяні насоси забезпечать подачу дощової чи підземної води, води з бочки, цистерни або глибокої свердловини з необхідним для вас тиском. А дренажні насоси, навпаки, видалять зайву воду, наприклад, під час весняного очищення басейну або під час повені.
Дренажні насоси
Дренажні насоси Керхер швидко перекачують брудну та чисту воду.
Садові насоси. Водяні насоси для дому
Напірні насоси Керхер забезпечують надійне постачання дому та саду водою, відібраної з колодязів, свердловин або різних ємностей.
Занурювальні насоси: збір чистої води
За допомогою дренажних насосів з плоским всмоктуванням можна відкачувати чисту воду з басейнів, бочок або для збирання води з підлоги після протікання пральної машини до рівня 1 мм.
- Дренажні насоси для чистої води
- Універсальні насоси Dual
Занурювальні насоси: збір брудної води
Дренажні насоси для брудної води підходять для швидкого відкачування паводкових вод, води із садових бочок або земляних ям.
- Дренажні насоси для брудної води
- Універсальні насоси Dual
Водяні насоси: полив газону, саду та городу
Поливальні насоси призначені для використання води з колодязів, цистерн та бочок для поливу саду, газону, городу.
- Садові насоси
- Насоси для дому та саду
- Бочкові насоси
- Глибинні насоси
- Бочкові насоси
Водяні насоси: для будинку
Побутові насоси перекачують воду з альтернативних джерел для використання в домашньому господарстві (наприклад, для змивання унітазів та пральних машин).
- Насоси для дому
- Насоси для дому та саду
ПОВЕРНІТЬ ВАУ ВАШОМУ ОАЗИСУ
У нас є правильне рішення для будь-яких потреб, а наші інноваційні насоси допоможуть вам поливати ваш зелений оазис без зайвих зусиль і в екологічно безпечний спосіб. Насоси подають дощову та ґрунтову воду туди, де вона необхідна - в сад чи будинок. Занурювальні насоси, навпаки, призначені для видалення небажаної або непотрібної води. А ваша задача? Просто розслабитися і нічого не робити!
Потрібно підібрати насос?
На сайті «Керхер» реалізований сервіс, що дозволяє вибрати відповідну модель насоса в залежності від варіантів застосування і інших параметрів.
Як вибрати насос?
Скористайтеся нашим помічником по підбору насоса.
Насоси Керхер - це широкий спектр застосування, надійність, якість і довговічність.
Садові та бочкові насоси ідеально підійдуть для поливу саду або присадибної ділянки. Бочковий насос може качати воду прямо з бочки з дощової води, що позбавляє від необхідності тягати важкі лійки. Насоси серії BP Garden характеризуються найвищою продуктивністю і можуть доставляти воду практично до будь-якій точці для поливу.
Якщо є свердловина, то варто звернути увагу на серію насосів серії BP Deep Well, установка в цистерни або глибинні свердловини до 60 метрів глибиною.
Дайте відповідь всього на кілька запитань, щоб підібрати праівльний варіант.
Занурювальні насоси
Потужні насоси Kärcher допоможуть швидко відкачати чисту або брудну воду. Занурювальні насоси Kärcher оснащені перевіреним і надійним керамічним ущільнювальним кільцем, яке зазвичай використовується в професійній техніці. Це робить насоси надійнішими, продовжує термін їхньої служби. З занурювальними насосами Kärcher вам буде легко впоратися з усіма завданнями з перекачування води.
Навіть якщо вам потрібно діяти швидко у разі повені, занурювальний насос – ідеальне рішення. Чи то протікання пральної машини, сильний дощ або забита каналізація, занурювальний насос Kärcher допоможе відкачати воду в одну мить.
SP Flat
Занурювальні насоси з плоским всмоктуванням серії SP Flat всмоктують трохи брудну або чисту воду до рівня всього 1 мм. Цей тип дренажного насоса використовується, наприклад, для відкачування води з басейну перед відновлювальним чищенням або для швидкого видалення води в будинку після протікання пральної машини.
SP Dirt
Насоси для брудної води дозволяють відкачувати дуже брудні, мулисті стічні води. Навіть великі частинки з розміром до 30 мм не становлять особливої проблеми. Насоси SP Dirt використовуються для відкачування садових ставків або для швидкої допомоги при повенях або заповненні котлованів.
SP Dual
Універсальність із функцією 2-в-1: насоси SP Dual поєднують плоске всмоктування розміром до 1 мм із можливістю відкачування брудної води з розміром частинок до 20 мм. Кошик фільтра в основі корпусу може бути легко та швидко адаптований до будь-якого застосування. SP Dual ідеально підходить для відкачування води із затоплених підвалів, садових ставків та басейнів.
Водяні насоси
Водопровідну воду слід берегти, крім того її вартість зростає з року в рік. Тому найбільш економічним варіантом є використання води з альтернативних джерел. Садівники можуть вибрати відповідний тип насоса для викачування дощової води з цистерн та бочок і використовувати її для поливу рослин та газонів.
BP Garden
Ці насоси ідеально підходять для зрошення газонів з використанням дощовучів для поливу рослин через форсунки або розпилювачі. Можна використовувати регенеровану воду з альтернативних джерел, наприклад, з баків або цистерн. Для зручності керування є ергономічний педальний перемикач увімкнення/вимкнення, завдяки чому уникає необхідності нахилятися.
BP Home
Насоси BP Home забезпечують подачу води з колодязів, цистерн та інших аналогічних джерел у ваш будинок, що дає змогу використовувати її, наприклад, для змиву в туалеті або в пральній машині. Ці насоси автоматично вмикаються і вимикаються в міру необхідності. Крім того, вони оснащені вбудованим зворотним клапаном, індикатором тиску і резервуаром для стабілізації тиску.
BP Home & Garden
Інтегроване рішення з постійним тиском забезпечує надійне постачання будинку переробленою водою і зрошення саду з альтернативних природних джерел. Ці насоси автоматично активуються при потребі у воді і самостійно вимикаються після використання.
Багатоступінчасті насоси цієї серії мають підвищену потужність і ефективність: при збереженні тієї самої витрати води вони споживають на 30% менше енергії порівняно з традиційними насосами. До того ж, завдяки зручному педальному перемикачу, вам більше не доведеться нахилятися для вмикання або вимикання насоса.
BP Barrel
Бочкові насоси BP Barrel спрощують використання води з бочок для зрошення саду. Цими насосами легко керувати завдяки вимикачу, встановленому безпосередньо на краю бочки, що робить його доступним і зручним у використанні.
BP Cistern
Ці насоси монтуються безпосередньо у воду в бочках, цистернах або колодязях і підходять для різних видів зрошення саду. Їхній корпус із нержавіючої сталі стійкий до корозії, що гарантує тривалу службу механізму. Насоси мають зручність і безпеку у використанні: у разі неможливості нормальної роботи за низького рівня води вони автоматично вимикаються.
BP Deep Well
Завдяки невеликому перетину, насоси BP Deep Well підходять для використання у вузьких отворах і шахтах глибоких свердловин. Вони ефективно відкачують воду з великих глибин, а багатоступенева гідравліка забезпечує необхідний тиск для роботи. Корпус насосів виготовлено з нержавіючої сталі, що ідеально підходить для постійного перебування у водному середовищі. Оснащені додатковим реле тиску, ці насоси також застосовуються для подачі господарської води.
Подовження гарантії
Тут Ви можете подовжити гарантію на придбаний насос серії BP Garden або BP Home & Garden до 5 років.
Популярні запити на сайті
вертикальний миючий пилосос, садовий інструмент, пилосос для вологого прибирання, підмітальна машина, миючий пилосос, мінімийка для авто