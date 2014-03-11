Водяні насоси

Як вибрати насос?

Скористайтеся нашим помічником по підбору насоса.

Насоси Керхер - це широкий спектр застосування, надійність, якість і довговічність.

Садові та бочкові насоси ідеально підійдуть для поливу саду або присадибної ділянки. Бочковий насос може качати воду прямо з бочки з дощової води, що позбавляє від необхідності тягати важкі лійки. Насоси серії BP Garden характеризуються найвищою продуктивністю і можуть доставляти воду практично до будь-якій точці для поливу.

Якщо є свердловина, то варто звернути увагу на серію насосів серії BP Deep Well, установка в цистерни або глибинні свердловини до 60 метрів глибиною.

Дайте відповідь всього на кілька запитань, щоб підібрати праівльний варіант.

> Підібрати насос