Дренажний насос для чистої води SP 9.000 Flat
Має високу продуктивність (до 9000 л/год) і відкачує воду до рівня 1 мм від дна, що дає змогу зібрати її залишок ганчіркою: занурювальний насос із відкачуванням до дна SP 9.000 Flat є компактною моделлю початкового рівня, розрахованою на відкачування чистої або злегка забрудненої води.
Занурювальний насос з відкачуванням до дна SP 9.000 Flat є надійним рішенням для відкачування чистої або злегка забрудненої (частинками розміром до 5 мм) води. Його продуктивності (до 9000 л/год) цілком достатньо для дренування невеликого басейну або усунення затоплення підвалу, спричиненого проникненням ґрунтових вод або витіканням із пральної машини. Контактне кільце ущільнювача забезпечує довгий термін служби насоса, гарантію на який може бути продовжено до 5 років. Поплавковий вимикач вмикає і вимикає насос залежно від рівня води і запобігає роботі в режимі "сухого ходу". При цьому поплавок може бути зафіксований для роботи насоса в безперервному режимі, в т. ч. при низькому рівні води. Крім того, модель SP 9.000 Flat має складні ніжки, які в розправленому стані забезпечують підвищену продуктивність відкачування. Зі складеними ніжками насос запускається вже за рівня води 7 мм і під час роботи в безперервному режимі відкачує її до залишкового рівня 1 мм. Штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги різних діаметрів (1", 1 1/4" і 1 1/2").
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Поплавковий вимикачАвтоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ходу
Система швидкого підключення Quick ConnectШтуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Cкладні ніжки
- Перемикання з нормального функціонування з великою потужністю на режим осушування до рівня води 1 мм
Aвтоматична вентиляція
- Насос починає працювати в режимі ручного при рівні води 7 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|280
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 9000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|6
|Тиск (бар)
|макс. 0,6
|Мін. залишковий рівень води (мм)
|1
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 5
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|1
|Залишкова висота води (мм)
|1
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|227 x 240 x 262
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,743
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,515
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Перемикання на режим осушування до 1 мм
- Поплавковий вимикач
- Керамічне ущільнювальне кільце
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
Відео
Області застосування
- Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
- Для перекачування води з басейнів
Аксесуари
Запчастини для SP 9.000 Flat
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.