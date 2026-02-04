Занурювальний насос з відкачуванням до дна SP 9.000 Flat є надійним рішенням для відкачування чистої або злегка забрудненої (частинками розміром до 5 мм) води. Його продуктивності (до 9000 л/год) цілком достатньо для дренування невеликого басейну або усунення затоплення підвалу, спричиненого проникненням ґрунтових вод або витіканням із пральної машини. Контактне кільце ущільнювача забезпечує довгий термін служби насоса, гарантію на який може бути продовжено до 5 років. Поплавковий вимикач вмикає і вимикає насос залежно від рівня води і запобігає роботі в режимі "сухого ходу". При цьому поплавок може бути зафіксований для роботи насоса в безперервному режимі, в т. ч. при низькому рівні води. Крім того, модель SP 9.000 Flat має складні ніжки, які в розправленому стані забезпечують підвищену продуктивність відкачування. Зі складеними ніжками насос запускається вже за рівня води 7 мм і під час роботи в безперервному режимі відкачує її до залишкового рівня 1 мм. Штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги різних діаметрів (1", 1 1/4" і 1 1/2").