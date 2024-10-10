Підлогомийна машина-робот
Автономне прибирання підлоги та підвищення ефективності
Підлогомийна машина-робот KIRA B 50 від Kärcher гарантує високу ефективність роботи, економію часу, простоту експлуатації, безпеку, гнучкість і повну автономність прибирання. Вона буде відмінним доповненням до будь-якого парку прибиральної техніки. Інтелектуальний і, за необхідності, повністю автономний помічник, який ефективно прибирає середні та великі площі як класична підлогомийна машина. У результаті, клінерам більше не доведеться виконувати трудомісткі завдання з миття підлоги, і замість цього вони зможуть зосередитися на більш складній роботі.
Компактність, довговічність, ефективність
САМОКЕРОВАНА ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА KIRA B 50
До найважливіших характеристик цієї підлогомийної машини можна віднести наступні: перевірена роками технологія роликової щітки з функцією попереднього підмітання та бічною щіткою, робоча ширина – 55 см, продуктивність за площею – до 2300 м²/год та літій-іонний акумулятор ємністю 160 Агод. Цей компактний і маневрений робот не поступається звичайним підлогомийним машинам. При цьому, він вражає максимальною ефективністю, тому стане корисним і продуктивним доповненням у будь-якій команді клінінгової компанії.
Машина підходить для миття підлоги не тільки в умовах обмеженого простору, а й на великих площах, що робить її ідеальним рішенням для використання в транспортній галузі (аеропорти, вокзали, логістичні склади), роздрібній торгівлі та торгових центрах, охороні здоров'я (лікарні, пансіонати), громадських установах (школи, університети, музеї, спортивні зали) або в промисловості для прибирання виробничих та промислових цехів.
ВІДМІННЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ. ЩЕ КРАЩЕ ДЛЯ ВАШОЇ КОМАНДИ
Миття підлоги вимагає багато часу, а кваліфікованого персоналу не вистачає. Роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 від Kärcher – ідеальне рішення і доповнення до будь-якої команди клінерів. Таким чином, машина автономно й ефективно прибирає середні та великі площі, а Ваша команда клінерів може використати цей час, щоб зосередитися на більш складних завданнях з прибирання. Це добре для бізнесу – і ще краще для вашої команди.
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Незмінно відмінні результати прибирання протягом запланованого часу, передбачуване споживання ресурсів, а отже, і витрати, які можна запланувати: саме це відрізняє роботизовану підлогомийну машину KIRA B 50.
Об'єм води, яка використовується, дозування миючого засобу і швидкість прибирання можуть бути точно задані, а значить цей процес можна контролювати. Це не тільки забезпечує високий рівень якості прибирання, а також економить ресурси і гроші.
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ
Миття підлоги зазвичай займає багато часу і вимагає великої кількості персоналу. Автономна роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 дає змогу виконувати завдання з прибирання паралельно. Робот займається миттям підлоги, тоді як команда клінерів може приділяти увагу складнішим завданням.
Це дає змогу людям і машинам працювати разом злагоджено і продуктивно. При цьому, у більшості випадків після миття підлоги роботом додаткове ручне прибирання не потрібне. Це можливо завдяки бічній щітці, яка забезпечує прибирання до самого краю, і вбудованій функції попереднього підмітання.
ПОВНА АВТОНОМНІСТЬ
Максимальна автономність при митті підлоги можлива завдяки опціональній базовій станції для роботизованих підлогомийних машин від Kärcher. Ця станція забезпечує виконання наступних функцій: заповнення бака для чистої води, злив і промивка бака для брудної води, а також зарядка потужного літій-іонного акумулятора.
Коли машині KIRA B 50 потрібно що-небудь з перерахованого вище, вона просто підключається до базової станції, де всі її потреби задовольняються автоматично. Якщо немає такої станції, ці завдання можна виконувати і вручну. При цьому, для оптимізації процесів на дуже великих площах можна використовувати кілька базових станцій.
ПРОСТОТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Усіма функціями роботизованої підлогомийної машини, а також усіма налаштуваннями легко управляти за допомогою великого сенсорного дисплея завдяки інтуїтивно зрозумілому меню та керівництву користувача. Це не потребує специфічних технічних знань.
Користувачі отримують необхідну підтримку у вигляді графічних зображень і чітких інструкцій у всіх ситуаціях, починаючи з налаштування та запуску автономного процесу прибирання, активації прибиральних вузлів і закінчуючи режимом ручного прибирання. Налаштування декількох профілів користувачів з різними рівнями повноважень і навіть різними мовами також не становить проблеми.
ГНУЧКІСТЬ РОБОТИ
Робот KIRA B 50 може прибирати автономно або працювати як звичайна ручна підлогомийна машина, якою управляє людина.
Крім того, можна вказати лише окремі ділянки із загальної площі як зони для прибирання роботом, адаптувати план прибирання або його послідовність залежно від щоденних вимог.
БЕЗПЕКА
Вбудовані лазерні сканери, 3D та ультразвукові датчики, а також потужний бортовий комп'ютер забезпечують оптимальну ідентифікацію навколишнього простору на 360°, швидку реакцію та надійну навігацію. Крім того, автономна роботизована підлогомийна машина точно розпізнає зміни, а також перешкоди в навколишньому середовищі та самостійно ініціює відповідні маневри їх обходу.
Більше того, вбудована світлова концепція інформує людей, які знаходяться поблизу, про поведінку робота. KIRA B 50 пройшла сертифікацію з безпеки відповідно до CSA_22.2 № 336-17 та IEC 60335-2-117 для можливості її використання в громадських місцях. З метою документування та моніторингу ця підлогомийна машина надсилає повідомлення про її стан на мобільні пристрої, створюючи детальні звіти про прибирання на відповідному веб-порталі.
БЕЗЛІЧ ПЕРЕВАГ УЖЕ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Комплексне оснащення, висока ефективність прибирання, інтуїтивно зрозуміле управління: роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 вражає не тільки з першого погляду, а й при повсякденному використанні.
Базова станція
Забезпечує повністю автономну роботу
Автоматична заміна ресурсів (зарядка акумулятора, доливання чистої води, зливання брудної води та промивання бака)
Базова станція – замовляється опціонально і в стандартну комплектацію не входить (робота підлогомийної машини можлива без базової станції)
Роликова щіткова голова
Попереднє підмітання та миття підлоги за один крок
Зведення до мінімуму ручної роботи на всіх етапах прибирання машиною
Відмінна ефективність прибирання навіть на структурованій та нерівній підлозі
Мультисенсорна система
Потужні оптичні та звукові датчики
Огляд на 360° завдяки лазерним датчикам
Надійне виявлення скла та навісів
Сенсорний контроль бічних зон
Бічна щітка
Для очищення по кутах і краях
Переносить бруд із бічних ділянок у робочу зону машини
Скорочує до мінімуму ручну роботу на всіх етапах прибирання машиною
ДОСКОНАЛІСТЬ – У ДЕТАЛЯХ. ОСОБЛИВОСТІ KIRA B 50
Саме деталі, великі та маленькі, перетворюють хороші ідеї на чудові роботизовані рішення. Для максимальної продуктивності та безпеки.
KIRA B 50. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПРОСТОТА. ЯК СТАНДАРТ
Клінерам більше не потрібно виконувати монотонні завдання, натомість вони беруться за складнішу роботу.
Окрім таких переваг, як потужний літій-іонний акумулятор ємністю 160 Агод, роликова щітка з функцією попереднього підмітання, бічна щітка та робоча ширина 55 см, прибирання за допомогою робота KIRA B 50 більш автономне та без обмежень, порівнюючи зі звичайною підлогомийною машиною.
РОБИТЬ САМЕ ТЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО. КОМПАКТНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ
KIRA B 50 – це не про суворий графік роботи. Навпаки, вона пропонує максимальний рівень гнучкості у використанні – ідеально підлаштовуючись під Ваші реальні поточні завдання з прибирання. Компактна конструкція дає змогу працювати навіть у важкодоступних або особливо вузьких місцях.
ПОВНІСТЮ АВТОНОМНЕ ПРИБИРАННЯ, ІДЕАЛЬНО ВИКОНАНЕ ВІД ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ
Опціональна базова станція забезпечує повністю автономну заміну ресурсів. Робот зводить до мінімуму використання ручної роботи, як під час підготовки машини до прибирання, так і по його завершенню.
Після запуску KIRA B 50 B повністю самостійно прибирає задану зону. Опціональна базова станція виводить прибирання за допомогою робота на абсолютно новий рівень. Автономне прибирання ділянок підлоги за допомогою цієї машини від Kärcher означає, що команді клінерів більше не потрібно виконувати монотонні завдання, що підвищує продуктивність праці.
ІДЕАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ ПІДЛОГИ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ ЧАСУ
Професіонали в галузі прибирання будівель, аеропортів, супермаркетів або виробничих цехів знають, що миття підлоги вимагає багато часу і великої кількості персоналу, а значить, і відносно великих витрат.
Можливість паралельного виконання завдань з прибирання економить час і підвищує загальну продуктивність. Скрізь, де потрібне регулярне прибирання великих площ, замовники та підрядники приділятимуть особливу увагу загальній економічності процесу, а також якості прибирання.
ЗРОБЛЕНО ПРОФЕСІОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ – ОГЛЯД РОБОЧОГО ФУНКЦІОНАЛУ
БЕЗПЕЧНА НАВІГАЦІЯ. СЕРТИФІКОВАНА БЕЗПЕКА
Безпека понад усе. Завжди. Саме тому система ідентифікації навколишнього середовища роботизованої машини розроблена не лише для оптимальної навігації, а й з особливим акцентом на гарантування безпеки людей, які перебувають у приміщенні.
KIRA 50 B має сертифікат безпеки, який дає змогу використовувати її в громадських місцях завдяки точній ідентифікації навколишнього середовища.
- Безпечне, безконтактне виявлення людей та можливих перешкод
- Машина сертифікована з безпеки відповідно до CSA_22.2 № 336-17 та IEC 63327
- Підходить для експлуатації в громадських місцях
Обхід перешкод
- Точне розпізнавання невідомих перешкод
- Автоматичне планування зміни маршруту для обходу перешкод
- Автономні маневри запобігають припиненню прибирання при виявленні перешкоди
УПРАВЛЯТИ МАШИНОЮ ДІЙСНО ДУЖЕ ПРОСТО
Той, хто вміє управляти смартфоном, без проблем впорається і з KIRA B 50. Для цього не потрібні специфічні експертні знання або будь-які інші технічні навички. Складна техніка повною мірою проявляє себе тільки тоді, коли нею легко управляти. Звісно, це стосується і повністю автономної роботизованої підлогомийної машини.
- Інтуїтивно зрозуміле управління завдяки великому сенсорному дисплею та просте обслуговування
- Великий сенсорний дисплей високої роздільної здатності для простого, інтуїтивно зрозумілого управління всіма функціями машини
- Графічний інтерфейс користувача містить чіткі інструкції, ілюстрації та анімації, які його направляють через усі необхідні кроки простим і зрозумілим способом
- Просте налаштування та управління роботом без необхідності залучення фахівців
Режими роботи
- Доступне автономне та ручне управління
- Дозволяє виконувати ручне точкове прибирання
- Можна налаштувати кілька профілів користувачів з індивідуальними рівнями повноважень
ПОВНА СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ. ПРЯМО З ЗАВОДУ
Як з базовою станцією, так і без неї, KIRA B 50 завжди готова до повністю автономної роботи, пропонуючи безліч вражаючих робочих характеристик.
Розширена стандартна комплектація
- Високопродуктивна літій-іонна батарея
- Система дозування миючого засобу, яка суттєво заощаджує ресурси
- Функції автоматичного заповнення бака для чистої води та автоматичного промивання бака для брудної води, які суттєво заощаджують час
- Подача води залежно від швидкості руху машини
- Миготливі маячки для підвищення безпеки
- Інноваційні світлодіодні світлові модулі
ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ. У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС. ВСЮДИ
Робот під'єднаний безпосередньо до веб-порталу, який у будь-який час і з будь-якого місця показує Вам усі важливі дані про машину, щоб Ви завжди тримали все під контролем.
- Доступ до детальної інформації про машину через веб-портал KIRA
- Веб-портал, який містить звіти про прибирання, повідомлення, статуси машин і багато іншого
- Надсилання повідомлень про стан машини на мобільні пристрої
Відео "Автономна підлогомийна машина - робот Kärcher KIRA B 50"
Цей революційний робот для миття підлог великих площ звільнить час, уникне нещасних випадків і зробить ваші торгові центри, склади чи навіть аеропорти бездоганними!
Завдяки вдосконаленим датчикам та потужним щіткам робот ефективно очищає простір будь-якого розміру. Крім того, він неймовірно простий у використанні.
Дивіться відео, як просто прибирає наша безпілотна підлогомийна машина!
ЕФЕКТИВНІ, БЕЗПЕЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ KIRA B 50
Залежно від розташування об'єкта прибирання, покриття підлоги і ступеня її забруднення Kärcher рекомендує різні миючі засоби для використання з роботом KIRA B 50 – кожен з яких ідеально підходить для машини, безпечний у використанні та екологічний.