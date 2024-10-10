Підлогомийна машина-робот

Компактність, довговічність, ефективність

САМОКЕРОВАНА ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА KIRA B 50

До найважливіших характеристик цієї підлогомийної машини можна віднести наступні: перевірена роками технологія роликової щітки з функцією попереднього підмітання та бічною щіткою, робоча ширина – 55 см, продуктивність за площею – до 2300 м²/год та літій-іонний акумулятор ємністю 160 Агод. Цей компактний і маневрений робот не поступається звичайним підлогомийним машинам. При цьому, він вражає максимальною ефективністю, тому стане корисним і продуктивним доповненням у будь-якій команді клінінгової компанії.

Машина підходить для миття підлоги не тільки в умовах обмеженого простору, а й на великих площах, що робить її ідеальним рішенням для використання в транспортній галузі (аеропорти, вокзали, логістичні склади), роздрібній торгівлі та торгових центрах, охороні здоров'я (лікарні, пансіонати), громадських установах (школи, університети, музеї, спортивні зали) або в промисловості для прибирання виробничих та промислових цехів.

ВІДМІННЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ. ЩЕ КРАЩЕ ДЛЯ ВАШОЇ КОМАНДИ

Миття підлоги вимагає багато часу, а кваліфікованого персоналу не вистачає. Роботизована підлогомийна машина KIRA B 50 від Kärcher – ідеальне рішення і доповнення до будь-якої команди клінерів. Таким чином, машина автономно й ефективно прибирає середні та великі площі, а Ваша команда клінерів може використати цей час, щоб зосередитися на більш складних завданнях з прибирання. Це добре для бізнесу – і ще краще для вашої команди.