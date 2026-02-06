Підлогомийні машини з ручним керуванням

Ефективні, надійні та економічні підлогомийні машини з ручним управлінням чудово впораються з прибиранням приміщень від 1000 до 3500 м², таких як мережеві магазини, плавальні басейни, холи, коридори тощо.

Підлогомийна машина Kärcher B 50 W

Підлогомийна машина Kärcher B 50 W

Традиційно висока якість техніки Керхер у поєднанні з інноваційною технологією.

Підлогомийна машина B 50 W призначена для ефективного вологого прибирання підлогових покриттів. Залежно від задачі доступні різні версії машини: з літій-іонним акумулятором, системою дозування води залежно від швидкості руху машини, роликовою або дисковою щітковою головою. Підлогомийна машина ідеально підійде для прибирання підлоги площею до 3 600 м². Машину можна укомплектувати як AGM, так і літій-іонними акумуляторами для швидкого та ефективного глибокого очищення або підтримуючого прибирання. Просте управління, ергономічний дизайн, розширений набір функцій, а також детальна інформація про стан і режими роботи машини, яка доступна в додатку для смартфона. Міцні та надійні щіткові голови, а також всмоктуюча балка виготовлені з литого під тиском алюмінію.

Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

