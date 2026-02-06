Підлогомийні машини з ручним керуванням
Ефективні, надійні та економічні підлогомийні машини з ручним управлінням чудово впораються з прибиранням приміщень від 1000 до 3500 м², таких як мережеві магазини, плавальні басейни, холи, коридори тощо.
Підлогомийна машина Kärcher B 50 W
Традиційно висока якість техніки Керхер у поєднанні з інноваційною технологією.
Підлогомийна машина B 50 W призначена для ефективного вологого прибирання підлогових покриттів. Залежно від задачі доступні різні версії машини: з літій-іонним акумулятором, системою дозування води залежно від швидкості руху машини, роликовою або дисковою щітковою головою. Підлогомийна машина ідеально підійде для прибирання підлоги площею до 3 600 м². Машину можна укомплектувати як AGM, так і літій-іонними акумуляторами для швидкого та ефективного глибокого очищення або підтримуючого прибирання. Просте управління, ергономічний дизайн, розширений набір функцій, а також детальна інформація про стан і режими роботи машини, яка доступна в додатку для смартфона. Міцні та надійні щіткові голови, а також всмоктуюча балка виготовлені з литого під тиском алюмінію.
