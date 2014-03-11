Електровіники

Зручніше мітли, швидше пилососа. Акумуляторні віники застосовують тоді, коли користуватися пилососом надто клопітно, а звичайним віником – надто незручно. Вони підходять для чищення килима, ламінату або плитки в період між прибираннями. При цьому не заважає кабель і не потрібно нагинатися!

KB 5

Швидше, ніж пилосос

Хто не стикався з подібними ситуаціями: ледь закінчили прибирання пилососом, а на підлозі вже знову крихти. Акумуляторний електричний віник Kärcher - ідеальний помічник у повсякденному прибиранні, який не потребує використання пилососа.

Акумуляторний електровіник ідеально підходить для щоденного прибирання. Невеликий, мобільний і простий в управлінні, він може використовуватися в будь-якому будинку. Завдяки компактній формі та сучасному дизайну електровіник займає мало місця під час зберігання і завжди готовий до використання.

Один пристрій, безліч варіантів застосування

Крихти на підлозі? Брудний килим? Електровіник - справжній універсал, його можна використовувати як для твердих підлог, таких як ламінат і плитка, так і для килимів. Його ефективність говорить сама за себе: бруд повністю видаляється, причому це стосується і килимів з висотою ворсу до 10 мм. Щітка проникає глибоко у волокна, що забезпечує надійне та ефективне очищення.

Kärcher cordless electric broom

Висока продуктивність у невеликому апараті

Інноваційна система очищення акумуляторного електровіника Kärcher гарантує першокласні результати прибирання: все сміття збирається в контейнер, не залишаючи слідів.

Kärcher cordless electric broom

Завжди готовий до роботи

Акумуляторний електровіник KB 5 вражає своїм літій-іонним акумулятором і часом автономної роботи до 30 хвилин на твердих підлогах. Це означає, що ви можете підмести підлогу в одну мить - з оптимальною свободою рухів і без набридлого кабелю або пошуку розетки.

Kärcher cordless electric broom
Акумуляторний електровіник

Легкий та ергономічний

Прибирання - немає нічого простішого: за допомогою зручного і дуже легкого акумуляторного електровіника ви зможете підтримувати чистоту в домі і при цьому берегти свою спину.

Прибирання електровіником під диваном і у важкодоступних місцях

Зручний у використанні

Електровіник легко дістанеться до важкодоступних місць, наприклад, під комодом або диваном.

Вражаюча гнучкість електровіника

Вражаюче гнучкий

Завдяки маневреному подвійному шарніру акумуляторний електровіник легко оминає такі перешкоди, як ніжки стільців.

Електровіник Kärcher підмітає до самих країв

Кути та краї

Абсолютна чистота по всій поверхні: акумуляторний електровіник Kärcher підмітає до самих країв.

Зручний старт роботи елекктровеніка

Зручний старт

Акумуляторний електровіник запускається автоматично, як тільки ви нахиляєте ручку назад.

Акумуляторний електричний віник завжди під рукою

Паркувальне положення

Акумуляторний електричний віник завжди під рукою завдяки своїй компактній конструкції, до того ж, поставивши ручку вертикально, він приймає паркувальне положення.

KB 5 emptying

Чищення та догляд

  • Швидке виймання щітки та контейнера для сміття

  • Легке спорожнення без контакту з брудом

  • Легке очищення універсальної щітки

Бруд, йди геть!

Життя з домашніми тваринами також означає, що бруд швидше поширюється будинком, навіть якщо ви щойно підмели і прибрали. Дрібні крихти і шерсть домашніх тварин особливо сильно в'їдаються в килими і придверні килимки. Традиційний віник тут не допоможе. Що може прийти на допомогу? Акумуляторний електровіник Kärcher. За допомогою акумуляторного електричного віника можна швидко і ефективно очистити забруднені ділянки і без зусиль видалити котячий наповнювач, сухий собачий корм і шерсть домашніх тварин.

KB 5 Header mit Akku-Besen

Надзвичайна ефективність прибирання.

Електровіник вмикається/вимикається простим опусканням/підняттям рукоятки. Механічна щітка швидко збирає сміття в контейнер, який легко виймається і вставляється назад. Спустошення контейнера відбувається без контакту зі сміттям.

Електровіник не займає багато місця завдяки компактному дизайну.

Зручніше, ніж звичайний віник.

Унікальні характеристики акумуляторного електровіника KB 5 роблять його ідеальним компромісом між пилососом і звичайним віником. Зверніть увагу на його особливості:

icon_arrow

Безмежні можливості застосування

Акумуляторний електричний віник Kärcher допоможе усунути будь-які повсякденні неприємності, великі і маленькі - наприклад, прибрати шерсть домашніх тварин або крихти, що залишилися після їжі. KB 5 можна використовувати на будь-яких твердих підлогах і килимах з низьким ворсом.

Електровіник збирає сміття

Ретельне прибирання: бруд збирається, а не просто пересувається.

Використання електровіника на килимах

Ідеально підходить для килимів з низьким ворсом: щітка проникає між волокнами, не залишаючи бруду.

Електровіник для збору шерсті домашніх тварин

Ідеально підходить для власників домашніх тварин: збирає кожне пасмо шерсті домашнього улюбленця, незалежно від його довжини.

Електровіник зручний для збору сміття по кутах

Акумуляторний електричний віник без зусиль видаляє бруд з кутів і країв.

Електровіник прибирає сміття на сходах

Зручно використовувати навіть на невеликих ділянках, наприклад, на сходах.

Електровіник зручно використовувати для прибирання під меблями

Навіть місця, до яких важко дістатися, такі як простори під комодами і диванами, не становлять проблеми.

Електровіником зручно маневрувати

Також ідеально підходить для маневрування навколо таких об'єктів, як ніжки стільців.

