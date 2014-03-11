Електровіники
Зручніше мітли, швидше пилососа. Акумуляторні віники застосовують тоді, коли користуватися пилососом надто клопітно, а звичайним віником – надто незручно. Вони підходять для чищення килима, ламінату або плитки в період між прибираннями. При цьому не заважає кабель і не потрібно нагинатися!
Швидше, ніж пилосос
Хто не стикався з подібними ситуаціями: ледь закінчили прибирання пилососом, а на підлозі вже знову крихти. Акумуляторний електричний віник Kärcher - ідеальний помічник у повсякденному прибиранні, який не потребує використання пилососа.
Акумуляторний електровіник ідеально підходить для щоденного прибирання. Невеликий, мобільний і простий в управлінні, він може використовуватися в будь-якому будинку. Завдяки компактній формі та сучасному дизайну електровіник займає мало місця під час зберігання і завжди готовий до використання.
Один пристрій, безліч варіантів застосування
Крихти на підлозі? Брудний килим? Електровіник - справжній універсал, його можна використовувати як для твердих підлог, таких як ламінат і плитка, так і для килимів. Його ефективність говорить сама за себе: бруд повністю видаляється, причому це стосується і килимів з висотою ворсу до 10 мм. Щітка проникає глибоко у волокна, що забезпечує надійне та ефективне очищення.
Висока продуктивність у невеликому апараті
Інноваційна система очищення акумуляторного електровіника Kärcher гарантує першокласні результати прибирання: все сміття збирається в контейнер, не залишаючи слідів.
Завжди готовий до роботи
Акумуляторний електровіник KB 5 вражає своїм літій-іонним акумулятором і часом автономної роботи до 30 хвилин на твердих підлогах. Це означає, що ви можете підмести підлогу в одну мить - з оптимальною свободою рухів і без набридлого кабелю або пошуку розетки.
Легкий та ергономічний
Прибирання - немає нічого простішого: за допомогою зручного і дуже легкого акумуляторного електровіника ви зможете підтримувати чистоту в домі і при цьому берегти свою спину.
Зручний у використанні
Електровіник легко дістанеться до важкодоступних місць, наприклад, під комодом або диваном.
Вражаюче гнучкий
Завдяки маневреному подвійному шарніру акумуляторний електровіник легко оминає такі перешкоди, як ніжки стільців.
Кути та краї
Абсолютна чистота по всій поверхні: акумуляторний електровіник Kärcher підмітає до самих країв.
Зручний старт
Акумуляторний електровіник запускається автоматично, як тільки ви нахиляєте ручку назад.
Паркувальне положення
Акумуляторний електричний віник завжди під рукою завдяки своїй компактній конструкції, до того ж, поставивши ручку вертикально, він приймає паркувальне положення.
Чищення та догляд
-
Швидке виймання щітки та контейнера для сміття
-
Легке спорожнення без контакту з брудом
-
Легке очищення універсальної щітки
Бруд, йди геть!
Життя з домашніми тваринами також означає, що бруд швидше поширюється будинком, навіть якщо ви щойно підмели і прибрали. Дрібні крихти і шерсть домашніх тварин особливо сильно в'їдаються в килими і придверні килимки. Традиційний віник тут не допоможе. Що може прийти на допомогу? Акумуляторний електровіник Kärcher. За допомогою акумуляторного електричного віника можна швидко і ефективно очистити забруднені ділянки і без зусиль видалити котячий наповнювач, сухий собачий корм і шерсть домашніх тварин.
Надзвичайна ефективність прибирання.
Електровіник вмикається/вимикається простим опусканням/підняттям рукоятки. Механічна щітка швидко збирає сміття в контейнер, який легко виймається і вставляється назад. Спустошення контейнера відбувається без контакту зі сміттям.
Електровіник не займає багато місця завдяки компактному дизайну.
Безмежні можливості застосування
Акумуляторний електричний віник Kärcher допоможе усунути будь-які повсякденні неприємності, великі і маленькі - наприклад, прибрати шерсть домашніх тварин або крихти, що залишилися після їжі. KB 5 можна використовувати на будь-яких твердих підлогах і килимах з низьким ворсом.
Ретельне прибирання: бруд збирається, а не просто пересувається.
Ідеально підходить для килимів з низьким ворсом: щітка проникає між волокнами, не залишаючи бруду.
Ідеально підходить для власників домашніх тварин: збирає кожне пасмо шерсті домашнього улюбленця, незалежно від його довжини.
Акумуляторний електричний віник без зусиль видаляє бруд з кутів і країв.
Зручно використовувати навіть на невеликих ділянках, наприклад, на сходах.
Навіть місця, до яких важко дістатися, такі як простори під комодами і диванами, не становлять проблеми.
Також ідеально підходить для маневрування навколо таких об'єктів, як ніжки стільців.
