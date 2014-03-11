Електровіники

Швидше, ніж пилосос

Хто не стикався з подібними ситуаціями: ледь закінчили прибирання пилососом, а на підлозі вже знову крихти. Акумуляторний електричний віник Kärcher - ідеальний помічник у повсякденному прибиранні, який не потребує використання пилососа.

Акумуляторний електровіник ідеально підходить для щоденного прибирання. Невеликий, мобільний і простий в управлінні, він може використовуватися в будь-якому будинку. Завдяки компактній формі та сучасному дизайну електровіник займає мало місця під час зберігання і завжди готовий до використання.