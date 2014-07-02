Апарати для чищення килимів

Потужна і високоефективна повітродувка Керхер відрізняється компактністю і низьким рівнем шуму. Вона забезпечує швидке висушування приміщень після їх затоплення або килимових покриттів для підлоги після вологого прибирання - сушка килимів. Повітродувка оснащена ручкою для перенесення і котушкою для змотування кабелю.