Апарати для чищення килимів
Керхер пропонує високопродуктивне та надійне обладнання для ефективної загальної та підтримуючої чистки килимів, а також видалення з них плям. Оснащення підходящими приладдям дозволяє використовувати його і для чищення оббивки м'яких меблів або автомобільних сидінь.
Професійні миючі пилососи
Компактні миючі пилососи Керхер ефективно чистять будь-які текстильні поверхні - килимові покриття, оббивку м'яких меблів, офісних крісел або автомобільних сидінь. Їхні потужні усмоктувальні турбіни гарантують дуже низьку залишкову вологість очищених поверхонь.
Машини для чищення килимів
Керхер пропонує автомати для чищення килимів, які гарантують ретельне і економне генеральне прибирання килимових покриттів великих площ. Вони не тільки виконують функції миючого пилососа, але і реалізують нову технологію проміжного чищення килимів.
Сушарка для килимів
Потужна і високоефективна повітродувка Керхер відрізняється компактністю і низьким рівнем шуму. Вона забезпечує швидке висушування приміщень після їх затоплення або килимових покриттів для підлоги після вологого прибирання - сушка килимів. Повітродувка оснащена ручкою для перенесення і котушкою для змотування кабелю.