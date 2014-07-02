Апарати для чищення килимів

Керхер пропонує високопродуктивне та надійне обладнання для ефективної загальної та підтримуючої чистки килимів, а також видалення з них плям. Оснащення підходящими приладдям дозволяє використовувати його і для чищення оббивки м'яких меблів або автомобільних сидінь.

Kärcher Професійні миючі пилососи

Професійні миючі пилососи

Компактні миючі пилососи Керхер ефективно чистять будь-які текстильні поверхні - килимові покриття, оббивку м'яких меблів, офісних крісел або автомобільних сидінь. Їхні потужні усмоктувальні турбіни гарантують дуже низьку залишкову вологість очищених поверхонь.

Перейти до продукту
Kärcher Машини для чищення килимів

Машини для чищення килимів

Керхер пропонує автомати для чищення килимів, які гарантують ретельне і економне генеральне прибирання килимових покриттів великих площ. Вони не тільки виконують функції миючого пилососа, але і реалізують нову технологію проміжного чищення килимів.

Перейти до продукту
Kärcher Сушарка для килимів

Сушарка для килимів

Потужна і високоефективна повітродувка Керхер відрізняється компактністю і низьким рівнем шуму. Вона забезпечує швидке висушування приміщень після їх затоплення або килимових покриттів для підлоги після вологого прибирання - сушка килимів. Повітродувка оснащена ручкою для перенесення і котушкою для змотування кабелю.

Перейти до продукту
Kärcher

Популярні запити на сайті

професійний пилососпрофесійна техніка для прибиранняпромисловий пилососпідмітальна прибиральна машинамашини для прибирання приміщеньстаціонарні апарати високого тиску

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.