Компанія Kärcher працює, щоб наш світ ставав чистішим - скрізь і в усіх відношеннях.

Kärcher - німецька сімейна компанія, яка працює по всьому світу і відома своїми апаратами високого тиску. Kärcher пропонує широкий асортимент побутового та професійного прибирального обладнання (мінімийки, апарати високого тиску та надвисокого тиску, побутові пилососи та професійні пилососи, пароочищувачі, підмітальні машини, підлогомийні машини, автомийки, апарати для чищення сухим льодом, системи водоочищення, насоси та системи поливу для дому та саду та ін.) .

ТОВ "Керхер" проводить гарантійне обслуговування і повний комплекс послуг з ремонту всіх видів побутової та професійної техніки ТМ Kärcher, а також імпорт та продаж оригінальних запасних частин і витратних матеріалів ТМ Kärcher.

На сайті karcher.ua ви може купити найширший асортимент продукції Kärcher в Україні. Всі замовлення на суму понад 3000 грн мають право на безкоштовну доставку по Україні*.