Де купити Karcher?
Купити техніку Karcher ви можете безпосередньо на нашому сайті, а також знайти найближчу торговельну організацію, яка реалізує побутову та професійну техніку Karcher.
Фірмові магазини та сервісні центри - Керхер Центри
У Керхер Центрах Ви можете купити продукцію Karcher, отримати кваліфіковану допомогу з будь-яких технічних питань, ознайомитися з новинками Керхер. Всі Керхер Центри проводять гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування техніки Karcher.
Дилерська франшиза Керхер
Франшиза з Керхер: твоя можливість у світі бізнесу!
Партнерство з успішним брендом: відкрийте дилерський магазин Kärcher та отримайте підтримку від світового лідера у сфері професійного прибирання. Наша франшиза відкриває двері до неймовірних можливостей для розвитку вашого бізнесу.
Акції
Діючі акції на побутову і професійну техніку Керхер
Сервіс Керхер
Запорукою успіху компанії є ефективна і кваліфікована сервісна підтримка! Ми здійснюємо оперативний і якісний ремонт побутової та професійної техніки Керхер.
Про компанію Kärcher
Компанія Kärcher, яка спеціалізується на створенні прибиральної техніки та технологій очищення, поєднує визначні досягнення в цій галузі з високим ступенем соціальної та екологічної відповідальності.
25.12.2025
Різдвяне привітання від генерального директора Керхер Україна
Звернення генерального директора Керхер Україна Івана Бечка до партнерів, клієнтів і команди компанії з підсумками 2025 року — року спільної стійкості та розвитку — та баченням подальших кроків і пріоритетів компанії у 2026 році.
07.11.2025
Керхер Україна відзначила Thank Your Cleaner Day 2025 разом із клінінговою компанією “Chubova”
Керхер Україна спільно з командою “Chubova” відсвяткувала Thank Your Cleaner Day 2025 — міжнародний день подяки працівникам клінінгу, який щороку відзначають у понад 50 країнах світу.
27.10.2025
Керхер Україна на Cleaning Trade Show 2025: інновації, що формують стандарти клінінгу
У рамках виставки компанія Керхер провела практичні демонстрації техніки та представила сучасні рішення для автоматизації клінінгових процесів. Інноваційний підхід компанії показує, що чистота — це не лише результат, а й продумана технологія, що економить час і ресурси.
Компанія Kärcher працює, щоб наш світ ставав чистішим - скрізь і в усіх відношеннях.
Kärcher - німецька сімейна компанія, яка працює по всьому світу і відома своїми апаратами високого тиску. Kärcher пропонує широкий асортимент побутового та професійного прибирального обладнання (мінімийки, апарати високого тиску та надвисокого тиску, побутові пилососи та професійні пилососи, пароочищувачі, підмітальні машини, підлогомийні машини, автомийки, апарати для чищення сухим льодом, системи водоочищення, насоси та системи поливу для дому та саду та ін.) .
ТОВ "Керхер" проводить гарантійне обслуговування і повний комплекс послуг з ремонту всіх видів побутової та професійної техніки ТМ Kärcher, а також імпорт та продаж оригінальних запасних частин і витратних матеріалів ТМ Kärcher.
На сайті karcher.ua ви може купити найширший асортимент продукції Kärcher в Україні. Всі замовлення на суму понад 3000 грн мають право на безкоштовну доставку по Україні*.
* За винятком зони проведення воєнних дій і тимчасово окупованих областей та АР Крим.
Патенти та дизайнерскі нагороди
Прибиральна техніка Kärcher поєднує високу функціональність із зручністю використання та виразним дизайном. Іноваційний напрямок компанії та постійний пошук нфйкращих рішень підтверджено цілим рядом престижних нагород і більш ніж 1300 патентами на винаходи та промислові апарати.
Власні дослідження та розробки
Kärcher знаходить оптимальні рішення будь-якої задачі очистки та розробляє високопродуктивні системи, що поєднують прибиральну техніку, аксесуари та миючі засоби. Для повного забезпечення потреб наших клієнтів ми постійно аналізуємо запити та відгуки користувачів нашою технікою. Всю отриману інформацію використовують при створенні нової продукції. Завдяки цьому наші нові продукти стають ще функціональнішими, ефективнішими та ергономічнішими.