Роботи-пилососи для дому

Майбутнє вже зараз: автономне прибирання

Просто активуйте робот через мобільний додаток, коли ви будете поза домом, і повертайтеся до бездоганно чистого приміщення. Наша лінійка роботів гарантує виняткову ефективність завдяки передовим технологіям.

Використовуючи сучасну систему лазерної навігації (лідар), наші роботи автоматично створюють план кімнат. Через чутливі датчики вони завжди точно визначають своє місцезнаходження, уникають перешкод у приміщенні та планують шлях, щоб уникнути сходів під час подальших прибирань.

Наша серія роботів RCV поєднує сухе та вологе прибирання в комплексному рішенні. У режимі сухого прибирання ретельно очищаються килими, а в режимі вологого - робот буде оминати килими. Крім того, модель RCF 3 призначена спеціально для твердих покриттів підлоги, забезпечуючи ретельне вологе прибирання за допомогою унікальної роликової щітки.

Інтелектуальна функція відображення в реальному часі дозволяє вам слідкувати за процесом прибирання. Довіртеся високій ефективності та розширеним можливостям наших роботів, що полегшать ваше щоденне життя. Забудьте про прибирання – нехай роботи дбають про це, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого життя.