Роботи-пилососи для дому

Наші автоматизовані роботи-пилососи є не тільки чудовим поєднанням стилю і функціональності, а й справжніми помічниками в підтримці чистоти вашого будинку. Наші інтелектуальні пристрої вражають своєю витонченою естетикою і неперевершеною ефективністю. Вони легко і безшумно ковзають по вашому житлу, уникаючи перешкод. Заздалегідь сплановані маршрути забезпечують систематичне і повне покриття прибирання, звільняючи вас від турботи про те, як підтримувати чистоту підлог у вашому домі.

Наші роботи-пилососи ідеально підходять для всіх типів підлог, включно з твердими поверхнями та килимами з коротким ворсом. Завдяки комбінованим функціям, вони не тільки пилососять, а й здійснюють вологе прибирання, надаючи вам ідеально чисті та свіжі простори. Обрати робот-пилосос і купити саме ту модель, яка вам необхідна, - нелегке завдання, але ми покажемо всі переваги наших роботів - і ви з легкістю визначитеся, що саме вам потрібно.

Наші миючі роботи-пилососи

Роби своє. А робот-пилосос RCF 3 поверне тобі відчуття вау.

Kärcher RCF 3

Коли в повітрі витає любов, чи можна гаяти час на роздуми про миття підлоги? RCF 3 зробить це за вас, автономно та завзято, прибираючи тверді підлоги. Він перевершує інших роботів завдяки роликовим щіткам Kärcher та безперервній подачі чистої води. Робот-пилосос для вологого прибирання підлоги RCF 3 забезпечить бездоганну чистоту всіх твердих підлог, даючи вам час для більш приємних справ.

Kärcher RCF 3

Чи є сліди лап на підлозі? Не турбуйтеся – миючий робот-пилосос RCF 3 легко позбавить ваш простір від цього недоліку. Його унікальна роликова щітка, яка обертається, з легкістю подолає всі сліди, навіть якщо це не ваші власні. Завдяки постійному змочуванню ролика чистою водою, цей робот не тільки зберігає вашу підлогу чистою, але робить це з неймовірною ефективністю. Звучить фантастично, але це — справжній результат.

Kärcher RCF 3

Діти щодня розсипають багато їжі по підлозі. Проте, не перейматеся – RCF 3 легко впорається з цим завданням. Настала пора насолоджуватися чистотою без стресу! Завдяки інноваційній роликовій щітці та її постійному змочуванню чистою водою, робот-швабра RCF 3 легко видаляє практично будь-який бруд і ніколи не втомлюється прибирати за дітьми.

Робот, хмарні технології та додаток: три компоненти, одна злагоджена система

Роботи-пилососи Kärcher мають широкий спектр функцій і варіантів конфігурації та надзвичайно прості у використанні. Поєднання робота, хмарних технологій та керування через додаток для смартфона створює ідеальну основу найкращого результату прибирання. Використовуйте таймер та налаштовуйте програми прибирання відповідно до ваших конкретних потреб. Якщо для робота стануть доступні оновлення безпеки або нові функції, програма автоматично сповістить вас. Відкрийте для себе наші автономні рішення для повсякденного прибирання та отримуйте більше часу для більш цікавих справ.

Керування за допомогою додатка для смартфона

Майбутнє вже зараз: автономне прибирання

Просто активуйте робот через мобільний додаток, коли ви будете поза домом, і повертайтеся до бездоганно чистого приміщення. Наша лінійка роботів гарантує виняткову ефективність завдяки передовим технологіям.

Використовуючи сучасну систему лазерної навігації (лідар), наші роботи автоматично створюють план кімнат. Через чутливі датчики вони завжди точно визначають своє місцезнаходження, уникають перешкод у приміщенні та планують шлях, щоб уникнути сходів під час подальших прибирань.

Наша серія роботів RCV поєднує сухе та вологе прибирання в комплексному рішенні. У режимі сухого прибирання ретельно очищаються килими, а в режимі вологого - робот буде оминати килими. Крім того, модель RCF 3 призначена спеціально для твердих покриттів підлоги, забезпечуючи ретельне вологе прибирання за допомогою унікальної роликової щітки.

Інтелектуальна функція відображення в реальному часі дозволяє вам слідкувати за процесом прибирання. Довіртеся високій ефективності та розширеним можливостям наших роботів, що полегшать ваше щоденне життя. Забудьте про прибирання – нехай роботи дбають про це, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого життя.

Автономне прибирання

Рішення за вами: обирайте різні методи прибирання

Роботи-пилососи Kärcher - це справжні універсали. Вони пропонують не лише звичайне сухе прибирання за допомогою пилососа, комбінацію сухого та вологого прибирання з використанням тканини з мікрофібри та чистої води, але також і вологе прибирання за допомогою інноваційної роликової технології в Kärcher RCF 3.

Завдяки зручній функції управління через додаток все завжди під контролем. Ви можете налаштовувати параметри прибирання, такі як потужність всмоктування чи об’єм води для вологого прибирання. Якщо деякі ділянки сильно забруднені, можна пройти кілька разів для більш ефективного очищення.

Різноманітність методів очищення

Роликова технологія Kärcher FC: у роботі-пилососі

Відкрийте для себе перевірену та вдосконалену роликову технологію Kärcher, втілену в наших відомих ефективних пристроях для прибирання підлог з твердим покриттям - електрошвабрах FC

Тепер ця технологія також доступна в нашому інноваційному автономному роботі-швабрі RCF 3 для найкращого прибирання різних видів твердих підлог. Під час процесу прибирання роликова щітка постійно змочується чистою водою та миючим засобом. Завдяки двом бакам для чистої та брудної води, система ефективно збирає брудну воду та частинки бруду, забезпечуючи гігієнічне та швидке прибирання. Роликова щітка, обертаючись безперервно, видаляє брудну воду та частинки бруду, залишаючи себе чистою тривалий час і не накопичуючи бруд, що гарантує ефективне та гігієнічне прибирання, особливо на великих поверхнях, без розповсюдження забруднень.

Роликова технологія Kärcher FC

Вологе протирання та збирання сухого бруду за один крок

Роликова щітка миючого робота RCF 3 поєднує в собі ретельність вологого прибирання та надзвичайну зручність. Забудьте про втомливе миття підлоги – робот здійснює всі операції самостійно. Ще однією перевагою RCF 3 є збір сухого пилу під час вологого прибирання. Регулярне використання RCF 3 для прибирання повсякденних забруднень зменшує потребу у звичайному пилососі. Очистити пристрій після завершення роботи також легко: всі знімні частини можна промити під краном, а роликову щітку можна випрати в пральній машині при 60 °C.

Вологе прибирання і збір сухого пилу

Різниця між роботами RCV та RCF

Робот-пилосос із функцією вологого прибирання чи мийний робот-пилосос? RCV чи RCF? Робот-пилосос для килимів чи робот пилосос для вологого прибирання підлоги? Тут представлено огляд відмінностей між цими моделями.

Робот-пилосос RCV
RCV: робот-пилосос із функцією вологого прибирання

Загальна інформація

  • Основне застосування: сухе прибирання
  • Місця застосування: підлоги з твердим покриттям, килими
  • Баки: бак для чистої води, бак для сухого бруду


Сухе прибирання / збирання сухого бруду

  • Типи забруднень: сухий бруд і пил
  • Блок для сухого прибирання: щітка для підмітання та функція всмоктування
  • Збір сухого сміття: сміття збирається щіткою для підмітання з додатковою функцією всмоктування


Вологе прибирання

  • Типи забруднень: дрібний пил і легкий налиплий бруд
  • Блок вологого прибирання: серветка для протирання (нерухомий)
  • Функція вологого прибирання: протирання за допомогою серветки для видалення дрібного пилу та легкого налиплого бруду
миючий робот-пилосос RCF
RCF: миючий робот-пилосос

Загальна інформація

  • Основне застосування: миття підлоги
  • Місця застосування: підлоги з твердим покриттям
  • Баки: бак для чистої води, бак для брудної води


Сухе прибирання / збирання сухого бруду

  • Види забруднень: невелика кількість нещільного бруду, такого як пил та крихти
  • Блок для збору сухого сміття: відсутній
  • Збирання сухого бруду: валиковою щіткою з мікрофібри в бак для брудної води під час вологого прибирання


Вологе прибирання

  • Види забруднень: включаючи стійкий бруд, такий як плями від кави чи соусу, сліди від взуття тощо
  • Блок вологого прибирання: роликові щітки з мікрофібри (обертові)
  • Функція вологого прибирання: ретельне вологе прибирання за допомогою ефективної роликової технології, реалізованої у відомих виробах Kärcher для миття підлог з твердим покриттям

RCV 3 - модель початкового рівня

Робот-пилосос Kärcher RCV 3 початкового рівня впорається як із сухим, так і з вологим прибиранням

Наші роботи проводять сухе і вологе прибирання, звільняючи ваш час для більш приємних занять. Модель RCV 3, наша стартова версія, автономно, систематично і надійно очищає всі звичайні домашні тверді підлоги і килимові покриття з коротким ворсом - навіть коли ви поза домом. Робот-пилосос для килимів - це найкращий варіант для зменшення потреби в загальному прибиранні.

Додаток дає змогу налаштувати прибирання відповідно до ваших потреб і приміщень. Ви можете задати індивідуальну програму прибирання для кожної кімнати, визначити заборонені зони та місця, які потребують додаткової уваги. Робот складає карту всіх приміщень за допомогою лідарної системи точної навігації та завдяки надчутливим датчикам виявляє сходи та суттєві перепади рівня поверхні для безпечного прибирання.


Технічні характеристики

  • Сила всмоктування: 2,500 Па
  • Час роботи: 120 хв
  • Контейнер для сміття 2-в-1 (330 мл), вкл. резервуар для чистої води (170 мл)
  • Контейнер для сухого сміття: 500 мл

Особливості RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 - найрозумніший

Ретельність прибирання RCV 3, але доповнена можливостями штучного інтелекту

Для забезпечення того, щоб випадково залишене взуття і дроти не були перешкодами для роботи робота-пилососа, скористайтеся перевагами штучного інтелекту моделі RCV 5. Ця найрозумніша модель робота гарантує повне та безпроблемне прибирання. Лідарна система навігації цього робота-пилососа доповнені подвійним лазером і камерою, забезпечуючи надійне виявлення та обхід кожної перешкоди. Переваги RCV 5 також включають мінімальний рівень шуму під час роботи. Залежно від обраної програми робот виконує сухе або вологе прибирання твердих підлог. Функція "Auto Boost" забезпечує інтенсивне очищення килимів на збільшеній потужності, а в режимі вологого прибирання робот обходить килими. Додаток дає змогу легко керувати роботом RCV 5. Робот-пилосос з функцією самоочищення - Karcher RCV 5 - оснащений інтелектуальним рішенням для повністю автономного прибирання, яке включає базову станцію з функцією регулярного автоматичного розвантаження його мішка для пилу (опціонально).


Технічні характеристики:

  • Сила всмоктування: 5 000 Па
  • Час роботи: 120 хв
  • Контейнер для сухого сміття: 330 мл
  • Резервуар для чистої води: 240 мл

Особливості RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

RCF 3 – професіонал для твердих підлогових покриттів

Нова епоха роботизованого вологого прибирання!

Представляємо наш інноваційний миючий робот-пилосос RCF 3 для легкого прибирання підлоги. Випробувана роликова технологія гарантує ефективне видалення стійкого бруду з оминанням килимів. Два баки забезпечують постійне постачання чистої води та ефективне видалення брудної води. Робот-пилосос миючий має зручне керування через додаток або безпосередньо з пристрою. Гнучке налаштування режимів прибирання забезпечує широкі можливості застосування. RCF 3 – це ваш надійний помічник з корисними підказками як через голос, так і через додаток. Відкрийте для себе майбутнє вологого прибирання з миючим роботом-пилососом RCF 3!


Технічні характеристики:

  • Продуктивність за площею: 80 м² (залежно від параметрів прибирання)
  • Час роботи: 120 хв
  • Бак для брудної води: 115 мл
  • Бак для чистої води: 430 мл

Особливості RCF 3

icon_arrow

icon_arrow

Автономне прибирання – це реальність з додатком Home Robots

Додаток «Kärcher Home Robots» надає доступ до всіх важливих функцій робота-пилососа. Ви можете налаштувати графік прибирання та створення карти приміщень – незалежно від того, де знаходитесь саме ви. Якщо ви не вдома і бажаєте повернутися до прибраної оселі – це можливо! Просто активуйте робот з додатку на смартфоні, і до вашого повернення все буде зроблено. Додаток «Kärcher Home Robots» можна безкоштовно завантажити з Apple Store або Google Play Store. Розпочати перше автономне прибирання можна відразу ж після встановлення додатку.

Захист даних

Захист даних

Уся передача даних між додатком «Home Robots» на смартфоні та роботом-пилососом здійснюється через хмарні сервери, розташовані виключно в Німеччині. Kärcher, як виробник із Німеччини, приділяє велику увагу захисту даних і належному дотриманню всіх відповідних законодавчих вимог. Сталі оновлення програмного забезпечення та системи безпеки забезпечують постійну актуальність додатку та захист даних.

Налаштування зон прибирання

Налаштування зон прибирання

Роботи-пилососи Kärcher працюють повністю автономно та систематично. За допомогою додатка можна визначити заборонені зони, куди робот не буде заходити, або місця, де потрібне лише сухе прибирання. Якщо потрібно виключити з прибирання цілу кімнату, можна встановити "віртуальну стіну", яку робот буде оминати під час роботи. Додаток дозволяє змінювати всі налаштування легко та інтуїтивно.

Різні режими прибирання

Різні режими прибирання

Наш додаток "Home Robots" пропонує широкий спектр функцій для автономного прибирання. Він дозволяє легко налаштовувати сухе, вологе прибирання або їх комбінацію, а також програмувати прибирання для окремих приміщень або зон. Крім того, можна змінювати різноманітні параметри відповідно до конкретних потреб, такі як потужність всмоктування при сухому прибиранні або витрату води при вологому.

Графік прибирання 2.0

Графік прибирання 2.0

Функція планування часу у додатку "Home Robot" дозволяє створювати індивідуальні розклади прибирання для робота-пилососа Kärcher. Ви можете визначати не лише дні та часи роботи, але й зони, які потребують прибирання, та програми їх очищення. Карти усіх приміщень надають можливість налаштовувати параметри прибирання окремо для кожної кімнати.
 
 

Прибирання окремих місць та зон

Прибирання окремих місць та зон

Для ліквідації випадкових незначних забруднень передбачено два гнучких рішення. Для очищення певного місця його можна вказати через додаток. Для прибирання більш значної площі також можна визначити її в застосунку для швидкого та цілеспрямованого проміжного прибирання.

Активація та деактивація функцій

Активація та деактивація функцій

Додаток дає можливість окремо активувати та деактивувати різні функції, наприклад, визначення та оминання килимів на моделі RCF 3 або функції штучного інтелекту на RCV 5. Функцію "Auto Boost" на роботі RCV 5 можна вимкнути для очищення доріжок та килимів з меншою потужністю при невеликому забрудненні. Це дозволяє економити енергію та продовжує час роботи до повернення на зарядну станцію.

Статистика зносу аксесуарів

Статистика зносу аксесуарів

Вимоги до робота-пилососа відрізняються в різних домогосподарствах залежно від розміру площі прибирання, рівня забруднення та частоти прибирання. Тому швидкість зносу аксесуарів не буде однаковою. Додаток "Home Robots" повідомляє про необхідність заміни окремих аксесуарів, виходячи з оптимального терміну служби кожного з них. Це гарантує, що робот завжди буде ідеально обладнаний для найкращого результату прибирання.

Історія прибирань

Історія прибирань

Кожне прибирання фіксується в реальному часі та зберігається в додатку "Home Robots". Журнал містить цікаву інформацію щодо діяльності вашого робота-пилососа. Ви можете переглянути, коли він був у кожній кімнаті, яку відстань він подолав і скільки квадратних метрів підлоги було пропилососено чи вимито. Це дозволяє відстежувати роботу пристрою, навіть коли вас немає вдома.

Інші функції

Інші функції

Додаток «Home Robots» надає доступ до всіх важливих функцій робота-пилососа, включаючи багато додаткових можливостей, які можуть стати у нагоді в тій чи іншій ситуації. Наприклад, додаток можна використовувати як пульт дистанційного управління робота, якщо необхідно вручну скерувати його у важкодоступне місце. Через смартфон навіть можна змінювати мову та гучність голосового виводу або отримати відповідь на поширені питання.

App Store

App Store

Завантажити з App Store

Google Play

Google Play

Завантажити з Google Play

Початковий запуск і технічне обслуговування

Аксесуари

Де купити робот-пилосос?

Купити миючий робот-пилосос можна в нашому інтернет-магазині, у Керхер Центрах, а також у магазинах наших партнерів. Освіжіть свій простір зручно та ефективно завдяки високоякісним пристроям від Керхер!

RCF – Питання та відповіді

Питання про миючий робот-пилосос:

Робот RCF 3 не використовує активну функцію всмоктування. Замість цього, бруд збирається роликом з мікрофібри та направляється в резервуар для брудної води робота або збирається на протиральному краї робота.

Ролик в пристрої очищається лише за допомогою скребка. На ролику можуть залишатися сліди бруду, що може спричинити появу запаху. Рекомендується регулярно знімати ролик і промивати його.

Ролик розрахований на прання в машині при температурі до 60°C.

Рекомендуємо класти його в сітку для прання.

Відключати робота та зарядну станцію від джерела живлення не потрібно, оскільки технологія інтелектуальної зарядки автоматично припиняє заряджання після його завершення.

Бак для брудної води має датчик рівня наповнення. Заповнення бака відображається сигналом індикатора та відповідним повідомленням у додатку.

Так. Датчики падіння виявляють перепади рівня поверхні та запобігають падінню робота.

Для уникнення витікання брудної води не перевертайте робота з встановленим баком для брудної води догори дном і не нахиляйте його на значний кут. Перед чищенням або оглядом робота вимкніть його, щоб запобігти випадковому запуску або ввімкненню. Зніміть баки для чистої та брудної води та переконайтеся у відсутності води в роботі.

Рекомендуємо розташувати станцію біля стіни на рівній поверхні, нечутливій до вологи (плитка, кам'яна підлога тощо). Залиште вільне місце принаймні 0,5 м з кожного боку, 1,5 м спереду та 1 м над зарядною станцією.

Модель RCF має датчик виявлення килимів. Залежно від налаштувань користувача в додатку, робот переїде килим або виключить його з маршруту прибирання.

Діаметр: 340 мм / Висота: 120 мм

Бак для чистої води має датчик рівня рідини. Спорожнення бака відображається сигналом індикатора та відповідним повідомленням у додатку.

Для використання всіх функцій, таких як відстеження по карті в реальному часі та налаштування параметрів прибирання, робот повинен бути підключений до Інтернету. Проте він також може працювати без інтернет-з'єднання.

Робот-пилосос RCF 3 не обладнаний фільтром HEPA.

Якщо кут занадто крутий для робота, може спрацювати датчик падіння.

Як правило, світло не впливає на рух робота.

a) Переконайтеся, що зарядна станція підключена до мережі та правильно розташована (з вільним місцем 1,5 м спереду, 0,5 м зліва та справа, та 1 м зверху).

b) Якщо зарядну станцію перемістити під час прибирання, робот може не знайти її після завершення програми.

Ні, максимальна напруга на зарядних контактах робота та станції не перевищує безпечних значень для людського тіла.

a) Переконайтеся, що навколо зарядної станції є достатньо вільного простору: 0,5 м з кожного боку, 1,5 м спереду та 1 м зверху. Впевніться, що зарядні контакти вільні від пилу та інших предметів.

b) Переконайтеся, що в розетці є електропостачання, а зарядна станція підключена до неї.

c) Перевірте контакт між роботом та зарядною станцією.

d) Переконайтеся, що зарядні контакти робота та зарядної станції чисті.

e) Врахуйте, що навколишня температура може бути недостатньою (менше 0°C) або занадто високою (більше 35°C).

Якщо ці поради не вирішили вашу проблему, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.

Перед початком прибирання робот обертається навколо осі двічі, щоб визначити своє положення в приміщенні, і одночасно зволожується ролик для початку очищення. Ця процедура здійснюється автоматично.

Якщо робот все ж рухається некоординовано, перевірте наступне:

a) Чи не забруднений датчик падіння пилом або брудом? Це може викликати помилку. Очистіть датчик падіння сухою бавовняною тканиною.

b) Чи не застрягло щось у колесі, що призводить до кругового руху робота? Видаліть сторонній предмет з колеса.

c) Чи не виникла несправність датчиків зіткнення? Натисніть на датчики зіткнення спереду та з боків робота, щоб переконатися, чи працює автоматичне відпружинення пластини.

Якщо ці поради не вирішили вашу проблему, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.

а) Заряд акумулятора недостатній для виконання запланованої програми прибирання.

b) Запланований час прибирання не був збережений. Перевірте, чи було збережено завдання і чи відповідає воно вашим вимогам.

c) Бак для брудної води заповнений або бак для чистої води порожній.

d) Ролик або баки не встановлені на місце.

Якщо ці поради не вирішать вашу проблему, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.

Перевірте, чи немає пилу або бруду на датчику падіння. Якщо проблема не зникає після очищення датчика, це може бути ознакою його несправності. Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки для отримання допомоги.

a) Перед першим використанням робота його слід поставити на зарядну станцію, а потім увімкнути без зарядної станції.

b) Перевірте рівень заряду акумулятора. При необхідності зарядіть робот і спробуйте знову.

с) Робот не увімкнеться, якщо температура у приміщенні менше 0°C або більше 35°C.

Натисніть і утримуйте кнопку «On/Off/Pause» протягом 5 секунд. При цьому робот не повинен бути на зарядній станції.

При першому використанні робот об’їде приміщення для самокалібрування, створюючи карту місцевості. Прибирання при цьому не здійснюється. Якщо потрібно, процедуру калібрування можна повторити для нових зон за допомогою додатка.

