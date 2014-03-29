Роботи-пилососи для дому
Наші автоматизовані роботи-пилососи є не тільки чудовим поєднанням стилю і функціональності, а й справжніми помічниками в підтримці чистоти вашого будинку. Наші інтелектуальні пристрої вражають своєю витонченою естетикою і неперевершеною ефективністю. Вони легко і безшумно ковзають по вашому житлу, уникаючи перешкод. Заздалегідь сплановані маршрути забезпечують систематичне і повне покриття прибирання, звільняючи вас від турботи про те, як підтримувати чистоту підлог у вашому домі.
Наші роботи-пилососи ідеально підходять для всіх типів підлог, включно з твердими поверхнями та килимами з коротким ворсом. Завдяки комбінованим функціям, вони не тільки пилососять, а й здійснюють вологе прибирання, надаючи вам ідеально чисті та свіжі простори. Обрати робот-пилосос і купити саме ту модель, яка вам необхідна, - нелегке завдання, але ми покажемо всі переваги наших роботів - і ви з легкістю визначитеся, що саме вам потрібно.
Наші миючі роботи-пилососи
Роби своє. А робот-пилосос RCF 3 поверне тобі відчуття вау.
Коли в повітрі витає любов, чи можна гаяти час на роздуми про миття підлоги? RCF 3 зробить це за вас, автономно та завзято, прибираючи тверді підлоги. Він перевершує інших роботів завдяки роликовим щіткам Kärcher та безперервній подачі чистої води. Робот-пилосос для вологого прибирання підлоги RCF 3 забезпечить бездоганну чистоту всіх твердих підлог, даючи вам час для більш приємних справ.
Чи є сліди лап на підлозі? Не турбуйтеся – миючий робот-пилосос RCF 3 легко позбавить ваш простір від цього недоліку. Його унікальна роликова щітка, яка обертається, з легкістю подолає всі сліди, навіть якщо це не ваші власні. Завдяки постійному змочуванню ролика чистою водою, цей робот не тільки зберігає вашу підлогу чистою, але робить це з неймовірною ефективністю. Звучить фантастично, але це — справжній результат.
Діти щодня розсипають багато їжі по підлозі. Проте, не перейматеся – RCF 3 легко впорається з цим завданням. Настала пора насолоджуватися чистотою без стресу! Завдяки інноваційній роликовій щітці та її постійному змочуванню чистою водою, робот-швабра RCF 3 легко видаляє практично будь-який бруд і ніколи не втомлюється прибирати за дітьми.
Робот, хмарні технології та додаток: три компоненти, одна злагоджена система
Роботи-пилососи Kärcher мають широкий спектр функцій і варіантів конфігурації та надзвичайно прості у використанні. Поєднання робота, хмарних технологій та керування через додаток для смартфона створює ідеальну основу найкращого результату прибирання. Використовуйте таймер та налаштовуйте програми прибирання відповідно до ваших конкретних потреб. Якщо для робота стануть доступні оновлення безпеки або нові функції, програма автоматично сповістить вас. Відкрийте для себе наші автономні рішення для повсякденного прибирання та отримуйте більше часу для більш цікавих справ.
Майбутнє вже зараз: автономне прибирання
Просто активуйте робот через мобільний додаток, коли ви будете поза домом, і повертайтеся до бездоганно чистого приміщення. Наша лінійка роботів гарантує виняткову ефективність завдяки передовим технологіям.
Використовуючи сучасну систему лазерної навігації (лідар), наші роботи автоматично створюють план кімнат. Через чутливі датчики вони завжди точно визначають своє місцезнаходження, уникають перешкод у приміщенні та планують шлях, щоб уникнути сходів під час подальших прибирань.
Наша серія роботів RCV поєднує сухе та вологе прибирання в комплексному рішенні. У режимі сухого прибирання ретельно очищаються килими, а в режимі вологого - робот буде оминати килими. Крім того, модель RCF 3 призначена спеціально для твердих покриттів підлоги, забезпечуючи ретельне вологе прибирання за допомогою унікальної роликової щітки.
Інтелектуальна функція відображення в реальному часі дозволяє вам слідкувати за процесом прибирання. Довіртеся високій ефективності та розширеним можливостям наших роботів, що полегшать ваше щоденне життя. Забудьте про прибирання – нехай роботи дбають про це, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого життя.
Рішення за вами: обирайте різні методи прибирання
Роботи-пилососи Kärcher - це справжні універсали. Вони пропонують не лише звичайне сухе прибирання за допомогою пилососа, комбінацію сухого та вологого прибирання з використанням тканини з мікрофібри та чистої води, але також і вологе прибирання за допомогою інноваційної роликової технології в Kärcher RCF 3.
Завдяки зручній функції управління через додаток все завжди під контролем. Ви можете налаштовувати параметри прибирання, такі як потужність всмоктування чи об’єм води для вологого прибирання. Якщо деякі ділянки сильно забруднені, можна пройти кілька разів для більш ефективного очищення.
Роликова технологія Kärcher FC: у роботі-пилососі
Відкрийте для себе перевірену та вдосконалену роликову технологію Kärcher, втілену в наших відомих ефективних пристроях для прибирання підлог з твердим покриттям - електрошвабрах FC.
Тепер ця технологія також доступна в нашому інноваційному автономному роботі-швабрі RCF 3 для найкращого прибирання різних видів твердих підлог. Під час процесу прибирання роликова щітка постійно змочується чистою водою та миючим засобом. Завдяки двом бакам для чистої та брудної води, система ефективно збирає брудну воду та частинки бруду, забезпечуючи гігієнічне та швидке прибирання. Роликова щітка, обертаючись безперервно, видаляє брудну воду та частинки бруду, залишаючи себе чистою тривалий час і не накопичуючи бруд, що гарантує ефективне та гігієнічне прибирання, особливо на великих поверхнях, без розповсюдження забруднень.
Вологе протирання та збирання сухого бруду за один крок
Роликова щітка миючого робота RCF 3 поєднує в собі ретельність вологого прибирання та надзвичайну зручність. Забудьте про втомливе миття підлоги – робот здійснює всі операції самостійно. Ще однією перевагою RCF 3 є збір сухого пилу під час вологого прибирання. Регулярне використання RCF 3 для прибирання повсякденних забруднень зменшує потребу у звичайному пилососі. Очистити пристрій після завершення роботи також легко: всі знімні частини можна промити під краном, а роликову щітку можна випрати в пральній машині при 60 °C.
Різниця між роботами RCV та RCF
Робот-пилосос із функцією вологого прибирання чи мийний робот-пилосос? RCV чи RCF? Робот-пилосос для килимів чи робот пилосос для вологого прибирання підлоги? Тут представлено огляд відмінностей між цими моделями.
RCV: робот-пилосос із функцією вологого прибирання
Загальна інформація
- Основне застосування: сухе прибирання
- Місця застосування: підлоги з твердим покриттям, килими
- Баки: бак для чистої води, бак для сухого бруду
Сухе прибирання / збирання сухого бруду
- Типи забруднень: сухий бруд і пил
- Блок для сухого прибирання: щітка для підмітання та функція всмоктування
- Збір сухого сміття: сміття збирається щіткою для підмітання з додатковою функцією всмоктування
Вологе прибирання
- Типи забруднень: дрібний пил і легкий налиплий бруд
- Блок вологого прибирання: серветка для протирання (нерухомий)
- Функція вологого прибирання: протирання за допомогою серветки для видалення дрібного пилу та легкого налиплого бруду
RCF: миючий робот-пилосос
Загальна інформація
- Основне застосування: миття підлоги
- Місця застосування: підлоги з твердим покриттям
- Баки: бак для чистої води, бак для брудної води
Сухе прибирання / збирання сухого бруду
- Види забруднень: невелика кількість нещільного бруду, такого як пил та крихти
- Блок для збору сухого сміття: відсутній
- Збирання сухого бруду: валиковою щіткою з мікрофібри в бак для брудної води під час вологого прибирання
Вологе прибирання
- Види забруднень: включаючи стійкий бруд, такий як плями від кави чи соусу, сліди від взуття тощо
- Блок вологого прибирання: роликові щітки з мікрофібри (обертові)
- Функція вологого прибирання: ретельне вологе прибирання за допомогою ефективної роликової технології, реалізованої у відомих виробах Kärcher для миття підлог з твердим покриттям
RCV 3 - модель початкового рівня
Робот-пилосос Kärcher RCV 3 початкового рівня впорається як із сухим, так і з вологим прибиранням
Наші роботи проводять сухе і вологе прибирання, звільняючи ваш час для більш приємних занять. Модель RCV 3, наша стартова версія, автономно, систематично і надійно очищає всі звичайні домашні тверді підлоги і килимові покриття з коротким ворсом - навіть коли ви поза домом. Робот-пилосос для килимів - це найкращий варіант для зменшення потреби в загальному прибиранні.
Додаток дає змогу налаштувати прибирання відповідно до ваших потреб і приміщень. Ви можете задати індивідуальну програму прибирання для кожної кімнати, визначити заборонені зони та місця, які потребують додаткової уваги. Робот складає карту всіх приміщень за допомогою лідарної системи точної навігації та завдяки надчутливим датчикам виявляє сходи та суттєві перепади рівня поверхні для безпечного прибирання.
Технічні характеристики
- Сила всмоктування: 2,500 Па
- Час роботи: 120 хв
- Контейнер для сміття 2-в-1 (330 мл), вкл. резервуар для чистої води (170 мл)
- Контейнер для сухого сміття: 500 мл
Особливості RCV 3
RCV 5 - найрозумніший
Ретельність прибирання RCV 3, але доповнена можливостями штучного інтелекту
Для забезпечення того, щоб випадково залишене взуття і дроти не були перешкодами для роботи робота-пилососа, скористайтеся перевагами штучного інтелекту моделі RCV 5. Ця найрозумніша модель робота гарантує повне та безпроблемне прибирання. Лідарна система навігації цього робота-пилососа доповнені подвійним лазером і камерою, забезпечуючи надійне виявлення та обхід кожної перешкоди. Переваги RCV 5 також включають мінімальний рівень шуму під час роботи. Залежно від обраної програми робот виконує сухе або вологе прибирання твердих підлог. Функція "Auto Boost" забезпечує інтенсивне очищення килимів на збільшеній потужності, а в режимі вологого прибирання робот обходить килими. Додаток дає змогу легко керувати роботом RCV 5. Робот-пилосос з функцією самоочищення - Karcher RCV 5 - оснащений інтелектуальним рішенням для повністю автономного прибирання, яке включає базову станцію з функцією регулярного автоматичного розвантаження його мішка для пилу (опціонально).
Технічні характеристики:
- Сила всмоктування: 5 000 Па
- Час роботи: 120 хв
- Контейнер для сухого сміття: 330 мл
- Резервуар для чистої води: 240 мл
Особливості RCV 5
RCF 3 – професіонал для твердих підлогових покриттів
Нова епоха роботизованого вологого прибирання!
Представляємо наш інноваційний миючий робот-пилосос RCF 3 для легкого прибирання підлоги. Випробувана роликова технологія гарантує ефективне видалення стійкого бруду з оминанням килимів. Два баки забезпечують постійне постачання чистої води та ефективне видалення брудної води. Робот-пилосос миючий має зручне керування через додаток або безпосередньо з пристрою. Гнучке налаштування режимів прибирання забезпечує широкі можливості застосування. RCF 3 – це ваш надійний помічник з корисними підказками як через голос, так і через додаток. Відкрийте для себе майбутнє вологого прибирання з миючим роботом-пилососом RCF 3!
Технічні характеристики:
- Продуктивність за площею: 80 м² (залежно від параметрів прибирання)
- Час роботи: 120 хв
- Бак для брудної води: 115 мл
- Бак для чистої води: 430 мл
Особливості RCF 3
Автономне прибирання – це реальність з додатком Home Robots
Додаток «Kärcher Home Robots» надає доступ до всіх важливих функцій робота-пилососа. Ви можете налаштувати графік прибирання та створення карти приміщень – незалежно від того, де знаходитесь саме ви. Якщо ви не вдома і бажаєте повернутися до прибраної оселі – це можливо! Просто активуйте робот з додатку на смартфоні, і до вашого повернення все буде зроблено. Додаток «Kärcher Home Robots» можна безкоштовно завантажити з Apple Store або Google Play Store. Розпочати перше автономне прибирання можна відразу ж після встановлення додатку.
Захист даних
Уся передача даних між додатком «Home Robots» на смартфоні та роботом-пилососом здійснюється через хмарні сервери, розташовані виключно в Німеччині. Kärcher, як виробник із Німеччини, приділяє велику увагу захисту даних і належному дотриманню всіх відповідних законодавчих вимог. Сталі оновлення програмного забезпечення та системи безпеки забезпечують постійну актуальність додатку та захист даних.
Налаштування зон прибирання
Роботи-пилососи Kärcher працюють повністю автономно та систематично. За допомогою додатка можна визначити заборонені зони, куди робот не буде заходити, або місця, де потрібне лише сухе прибирання. Якщо потрібно виключити з прибирання цілу кімнату, можна встановити "віртуальну стіну", яку робот буде оминати під час роботи. Додаток дозволяє змінювати всі налаштування легко та інтуїтивно.
Різні режими прибирання
Наш додаток "Home Robots" пропонує широкий спектр функцій для автономного прибирання. Він дозволяє легко налаштовувати сухе, вологе прибирання або їх комбінацію, а також програмувати прибирання для окремих приміщень або зон. Крім того, можна змінювати різноманітні параметри відповідно до конкретних потреб, такі як потужність всмоктування при сухому прибиранні або витрату води при вологому.
Графік прибирання 2.0
Функція планування часу у додатку "Home Robot" дозволяє створювати індивідуальні розклади прибирання для робота-пилососа Kärcher. Ви можете визначати не лише дні та часи роботи, але й зони, які потребують прибирання, та програми їх очищення. Карти усіх приміщень надають можливість налаштовувати параметри прибирання окремо для кожної кімнати.
Прибирання окремих місць та зон
Для ліквідації випадкових незначних забруднень передбачено два гнучких рішення. Для очищення певного місця його можна вказати через додаток. Для прибирання більш значної площі також можна визначити її в застосунку для швидкого та цілеспрямованого проміжного прибирання.
Активація та деактивація функцій
Додаток дає можливість окремо активувати та деактивувати різні функції, наприклад, визначення та оминання килимів на моделі RCF 3 або функції штучного інтелекту на RCV 5. Функцію "Auto Boost" на роботі RCV 5 можна вимкнути для очищення доріжок та килимів з меншою потужністю при невеликому забрудненні. Це дозволяє економити енергію та продовжує час роботи до повернення на зарядну станцію.
Статистика зносу аксесуарів
Вимоги до робота-пилососа відрізняються в різних домогосподарствах залежно від розміру площі прибирання, рівня забруднення та частоти прибирання. Тому швидкість зносу аксесуарів не буде однаковою. Додаток "Home Robots" повідомляє про необхідність заміни окремих аксесуарів, виходячи з оптимального терміну служби кожного з них. Це гарантує, що робот завжди буде ідеально обладнаний для найкращого результату прибирання.
Історія прибирань
Кожне прибирання фіксується в реальному часі та зберігається в додатку "Home Robots". Журнал містить цікаву інформацію щодо діяльності вашого робота-пилососа. Ви можете переглянути, коли він був у кожній кімнаті, яку відстань він подолав і скільки квадратних метрів підлоги було пропилососено чи вимито. Це дозволяє відстежувати роботу пристрою, навіть коли вас немає вдома.
Інші функції
Додаток «Home Robots» надає доступ до всіх важливих функцій робота-пилососа, включаючи багато додаткових можливостей, які можуть стати у нагоді в тій чи іншій ситуації. Наприклад, додаток можна використовувати як пульт дистанційного управління робота, якщо необхідно вручну скерувати його у важкодоступне місце. Через смартфон навіть можна змінювати мову та гучність голосового виводу або отримати відповідь на поширені питання.
Початковий запуск і технічне обслуговування
Аксесуари
Де купити робот-пилосос?
Купити миючий робот-пилосос можна в нашому інтернет-магазині, у Керхер Центрах, а також у магазинах наших партнерів. Освіжіть свій простір зручно та ефективно завдяки високоякісним пристроям від Керхер!