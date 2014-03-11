Комунальна техніка
Підмітально-прибиральні машини Kärcher та комунальні шасі з двигунами потужністю від 26 до 156 к.с. (18,9–115 кВт) забезпечують високу продуктивність при виконанні широкого спектра комунальних завдань. Вони вирізняються надійністю, довговічністю та універсальністю в експлуатації, що робить їх оптимальним вибором для утримання доріг, тротуарів, парків та інших об’єктів міської інфраструктури.
Для максимального розкриття потенціалу техніки передбачена можливість встановлення спеціалізованого навісного обладнання, створеного у співпраці з провідними виробниками. Такий підхід дозволяє адаптувати техніку до будь-яких сезонних і функціональних потреб — від літнього прибирання пилу й сміття до зимового очищення снігу та посипання протиожеледними матеріалами. Завдяки інноваційним технологіям, оптимальному використанню потужності двигуна та економічній витраті пального, ця техніка демонструє відмінну рентабельність в умовах щоденної експлуатації у сфері житлово-комунального господарства.
Багатофункціональні носії навісного обладнання та підмітально-прибиральні машини від Kärcher та Holder
Новостворена компанія Kärcher Municipal GmbH об'єднує повний спектр муніципального обладнання. У рамках цієї нової організації бренди Holder і Kärcher чудово доповнюють один одного і розвиваються, використовуючи свої відповідні базові компетенції. Для вас, як для клієнта, це означає ще більше рішень для ще більшої кількості застосувань протягом усього року. З першокласною якістю, з єдиного компетентного джерела та в більшій кількості місць по всьому світу. Сідайте за кермо та довіртеся муніципальному обладнанню з майбутнім.
Комунальні підмітально-прибиральні машини Kärcher забезпечують виняткову продуктивність всюди. На великих площах, а також на складних поверхнях, дорогах, стежках, автостоянках, трав'яних ділянках та спортивних спорудах. Від весняного прибирання, догляду за зеленими насадженнями влітку та сезону листя, аж до зимового обслуговування. З різним обладнанням кожна з цих надійних машин пропонує оптимізоване для застосування рішення з точки зору продуктивності, експлуатації та економічності. І, отже, інвестицію, яка зберігає свою цінність протягом багатьох років.
Правильна машина для кожного застосування
Муніципальні підмітальні машини
Для професійного прибирання великих автостоянок, територій ярмарків і промислових підприємств - досконала техніка Керхер гарантує високу рентабельність експлуатації і чудові результати збирання.
Багатофункціональні самохідні шасі
Техніка для всесезонної експлуатації дозволяє ефективно вирішувати найрізноманітніші завдання.
Kärcher MC 250 e!ectric — повністю електрична підмітальна машина нового покоління
MC 250 e!ectric — це потужна і тиха комунальна машина з нульовими локальними викидами, створена для щоденного прибирання вулиць і громадських просторів. Вона оснащена асинхронним електродвигуном, акумулятором на 78 кВт·год і забезпечує до 10 годин автономної роботи.
Завдяки повнокерованому шасі, швидкості до 60 км/год і здатності долати підйоми до 30%, машина легко працює навіть у складних умовах. Об’єм контейнера — 2500 л, ширина підмітання — до 2710 мм. Машина підтримує як 2-, так і 3-щіткову систему з можливістю встановлення щітки для бур’янів.
Комфортна двомісна кабіна з кондиціонуванням, підігрівом сидіння та інтуїтивною панеллю керування гарантує зручність у роботі. Вбудована система рециркуляції води знижує витрати та мінімізує запилення.
MC 250 e!ectric сертифікована за стандартом EUnited PM10/PM2.5 та підходить для експлуатації в екозонах, біля лікарень і навчальних закладів.
Kärcher MC 250 — потужна комунальна підмітальна машина з дизельним приводом
MC 250 — найпотужніша підмітально-прибиральна машина Kärcher, створена для інтенсивного очищення доріг, тротуарів, паркінгів і промислових зон. Вона поєднує виняткову продуктивність, екологічність та комфорт на рівні легкового автомобіля.
Завдяки дизельному приводу, гідропневматичній підвісці, швидкості до 60 км/год і повнокерованому шасі машина легко справляється з великими обсягами прибирання у складних міських умовах. Компактні розміри (ширина лише 1,30 м) дозволяють працювати в обмежених просторах, а висока маневреність мінімізує ризик ДТП.
Простора двомісна кабіна сертифікована AGR, має підігрів сидіння, кондиціонування та інтуїтивно зрозуміле керування з центральним дисплеєм. Надійна система всмоктування, змодельована за CFD, забезпечує високоякісне прибирання з мінімальним рівнем шуму та витратою палива.
MC 250 адаптована для роботи впродовж усього року: можливість підключення навісного обладнання (щітки, мийка, розкидач) розширює функціонал і робить машину ідеальним вибором для комунальних служб.
Holder S 75 поєднує в собі чудову продуктивність із компактним дизайном, що робить його ідеальним для використання на вулицях міст.
Нове самохідне шасі Holder S 75 є ідеальним партнером для цілорічного використання на тротуарах і в громадських місцях.
Його шарнірне рульове управління гарантує максимальну маневреність і придатність для тротуарів, а також забезпечує маневреність і точність роботи в поєднанні зі стабільністю в напрямку для ідеальних результатів роботи. Постійний повний привід оптимально передає енергію двигуна потужністю 75 к.с. на всі чотири колеса та забезпечує ідеальне зчеплення. Завдяки ширині від 1,31 м (залежно від шин) він легко досягає чищення будь-якого кута в області застосування 365 днів на рік. Завдяки цьому навіть найскладнішими роботами можна легко керувати з комфортабельної кабіни.
Дізнайтеся зараз, де можна використовувати нове багатофункціональне шасі Holder S 75.
Про нас
Хто ми: експерти в галузі комунальної техніки.
Kärcher Municipal GmbH — спеціалізований підрозділ Групи Керхер, що надає технічні рішення для муніципалітетів, підприємств озеленення, благоустрою та сервісних компаній.
Kärcher Municipal — це ваш надійний системний партнер у сфері прибирання та збереження інфраструктури. Ми пропонуємо клієнтоорієнтовані рішення, які дійсно роблять різницю.
Крім виробництва, у компетентному центрі в Ройтлінгені зосереджені всі ключові функції: розробка, закупівлі, продуктовий менеджмент, сервіс, продажі, маркетинг і адміністративне управління. У місті Швайкгайм поблизу Віннендена розташований центр експертизи з розробки систем підмітання. Головна мета Kärcher Municipal GmbH — надавати клієнтам повноцінний пакет сервісних рішень.
Що ми пропонуємо: технології для будь-яких завдань
Широке портфоліо включає комунальні підмітальні машини та багатофункціональні носії навісного обладнання, призначені для зовнішнього прибирання та технічного обслуговування протягом усього року.
Наші комунальні підмітальні машини потужністю від 26 до 102 к.с. забезпечують високу продуктивність при виконанні найрізноманітніших завдань — від догляду за зеленими зонами до утримання дорожньої інфраструктури, прибирання снігу та поливу. Об’єм контейнерів для сміття варіюється від 1 м³ у компактних моделей до 6 м³ у високопродуктивної підмітальної машини Kärcher Floor Care. Комфортабельні кабіни, ергономічні сидіння та регульовані рульові колонки забезпечують зручність і мінімальну втому оператора навіть під час тривалої роботи.
Багатофункціональні носії навісного обладнання розроблені для цілорічного використання у найскладніших умовах. Вони однаково ефективні у зимовому обслуговуванні, прибиранні, косінні, догляді за зеленими зонами, знищенні бур’янів, а також при виконанні спеціалізованих комунальних робіт. Поєднання маневровості, багатофункціональності та простоти в управлінні забезпечує високу якість виконання робіт та економічну ефективність експлуатації.
Сила в дії – відеоролики про застосування
MC 250 e!ectric
MC 250
MIC 35/MIC 42
Продумані функції – ідеально адаптовані до ваших потреб
Робоче місце на муніципальних машинах Kärcher та Holder може бути обладнане різноманітними аксесуарами, функціональними та зручними. Такі опції, як камера заднього виду, радіо з CD-програвачем, MP3, Bluetooth та системою гучного зв'язку, комфортне сидіння та дзеркала заднього виду з підігрівом, підвищують безпеку водія та полегшують його роботу. Добре налагоджена система, що складається з самохідних шасі, навісного обладнання та аксесуарів, пропонує високий рівень функціональності та продуктивності. Гарантована висока доступність запасних частин з мінімальними термінами доставки та довгостроковим зберіганням забезпечують готовність до роботи та довгострокову економічну ефективність.
Зручне та комфортне обладнання
Від тримача для напоїв до кишені для документів, від пневматичного комфортного сидіння до радіо з CD-програвачем – практичні та продумані деталі обладнання роблять роботу особливо приємною для водія.
Налаштовано під ваші потреби
Індивідуальні доповнення, такі як всмоктуючий шланг, система рециркуляції води, контроль зчеплення та гідравлічна система, розширюють спектр застосувань і підвищують ефективність.
Ваша гнучкість завдяки численному навісному обладнанню
Kärcher пропонує відповідне навісне обладнання для кожного завдання: фронтальні роликові щітки, щіткові системи з бічними щітками та без них, а також системи всмоктування для зовнішнього прибирання. Косарки, щітки для видалення бур'янів та гідравлічний поливальний кран для догляду за зеленими насадженнями. Снігоприбирачі, снігоочисники та розкидачі, що встановлюються зверху, для зимового обслуговування. Апарати високого тиску та мийні системи для вологого прибирання.
Надійність, на яку ви можете розраховувати
Лише оригінальні запчастини Kärcher мають відому якість Kärcher. Це стосується бічних щіток, моторного масла та гідравлічної рідини – і, звичайно, всіх інших зношуваних деталей, запасних частин, мастильних матеріалів та експлуатаційних матеріалів. Ніщо не є кращим і надійнішим за оригінал.
Завжди на зв’язку, щоб допомогти
Фахівці гарячої лінії Керхер досконало володіють знаннями про всю продукцію: від машин і аксесуарів до миючих засобів. Вони готові надати вам вичерпну та професійну консультацію телефоном — швидко, чітко й по суті.
Максимум ефективності з сервісною підтримкою Керхер
Сервісні контракти Керхер гарантують, що ваша прибиральна техніка завжди працює на повну потужність. Завдяки регулярним оглядам, плановому обслуговуванню та комплексним сервісним рішенням ми забезпечуємо безперебійну роботу, мінімальні простої та довговічність обладнання.
Функціональні можливості
Інвестиція, що працює щодня
Комунальна техніка Керхер — це надійне рішення для виконання широкого спектра завдань у будь-який час доби, за будь-яких погодних умов і протягом усього року. Висока транспортна швидкість і оперативна заміна навісного обладнання мінімізують простої, а продумані технічні рішення, зручна ергономіка та ефективна система керування забезпечують економічну та безперебійну експлуатацію цілий рік.
Підмітання
Догляд за зеленими насадженнями
Зимові роботи
Вологе прибирання
Made in Germany
Запропоновані Kärcher самохідні шасі і підмітально-прибиральні машини виробляються тільки в Німеччині. Вони проектуються в тісній співпраці з фахівцями в області комунального господарства, що дозволяє врахувати всі специфічні вимоги, що пред'являються до техніки цього призначення
Різні варіанти придбання обладнання
Kärcher не тільки допоможе Вам підібрати оптимальну машину, але і запропонує оптимальні варіанти її придбання, наприклад, різні моделі лізингу або фінансування. Адже партнерство означає для Kärcher спільне успішне ведення бізнесу. Ми довіряємо своїм партнерам - довіртеся і Ви нам!
