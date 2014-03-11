Комунальна техніка

Підмітально-прибиральні машини Kärcher та комунальні шасі з двигунами потужністю від 26 до 156 к.с. (18,9–115 кВт) забезпечують високу продуктивність при виконанні широкого спектра комунальних завдань. Вони вирізняються надійністю, довговічністю та універсальністю в експлуатації, що робить їх оптимальним вибором для утримання доріг, тротуарів, парків та інших об’єктів міської інфраструктури.

Для максимального розкриття потенціалу техніки передбачена можливість встановлення спеціалізованого навісного обладнання, створеного у співпраці з провідними виробниками. Такий підхід дозволяє адаптувати техніку до будь-яких сезонних і функціональних потреб — від літнього прибирання пилу й сміття до зимового очищення снігу та посипання протиожеледними матеріалами. Завдяки інноваційним технологіям, оптимальному використанню потужності двигуна та економічній витраті пального, ця техніка демонструє відмінну рентабельність в умовах щоденної експлуатації у сфері житлово-комунального господарства.