Муніципальні підмітальні машини

MC 250 — максимальна продуктивність, комфорт і турбота про довкілля в одному рішенні.

Якщо ви шукаєте високу продуктивність, зручність в управлінні та екологічну відповідальність, нова підмітально-прибиральна машина MC 250 — саме те, що вам потрібно. Ця компактна й надзвичайно міцна модель оснащена потужним приводом, який відповідає найсуворішим екологічним стандартам, забезпечуючи ефективну роботу без шкоди для довкілля.

Інтуїтивно зрозуміла система керування забезпечує повний контроль з перших хвилин. Простора, добре організована кабіна зі зручним ергономічним сидінням створює комфортні умови для роботи протягом усього року.

Завдяки максимальній швидкості до 60 км/год, гідропневматичній підвісці та легкому доступу до сервісних компонентів, машина дозволяє виконувати роботу швидше, ефективніше й з меншими зусиллями, ніж будь-коли раніше.