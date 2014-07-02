Муніципальні підмітальні машини
Підмітально-прибиральні машини ми проектували в співпраці з фахівцями зі сфери комунального господарства - адже вони точно знають, що потрібно їм на практиці. А у нас є технології, здатні задовольнити всі запити: і до продуктивності, і до надійності, і до комфорту і безпеки. Переконайтеся в цьому самі! »
Найвищий стандарт підмітання
Машини для будь-яких завдань
Як постачальник повного спектру рішень у галузі комунальної підмітально-прибиральної техніки, ми пропонуємо машини для будь-яких завдань: від компактних шарнірно-зчленованих підмітальних машин, які забезпечують високу маневреність і ефективність на міських вулицях, до потужних 3,5-тонних моделей з повним приводом, здатних виконувати прибирання в складних експлуатаційних умовах протягом усього року. Незалежно від того, чи йдеться про вузькі вулички, чи магістральні дороги й площі, у нашому асортименті є підходяща техніка для будь-яких умов експлуатації.
Технології, що надихають
Наші вакуумні підмітальні машини оснащені високоефективними щітковими системами, мають мінімальний рівень зносу, великі баки для чистої води та систему рециркуляції води, що забезпечує тривалі робочі цикли. Завдяки інтуїтивній системі керування, потужним двигунам та зразковим екологічним показникам, ці машини забезпечують надійну та ефективну роботу на найвищому рівні.
Неперевершений комфорт
Просторі кабіни не лише підвищують комфорт оператора, але й забезпечують огляд на 360° для кращої видимості ключових об'єктів та підвищення безпеки. Сертифіковані за стандартом ROPS, наші кабіни створюють оптимальні умови праці завдяки ефективним системам вентиляції та наявності кондиціонування повітря, яке може бути доступним як стандартна або опційна функція для будь-якої пори року.
підмітально-прибиральна машина MC 250
ВСЕ НАЙКРАЩЕ НА БОРТУ
Наш MC 250 демонструє найкращі показники продуктивності підмітання, комфорту та захисту навколишнього середовища.
MC 250 — максимальна продуктивність, комфорт і турбота про довкілля в одному рішенні.
Якщо ви шукаєте високу продуктивність, зручність в управлінні та екологічну відповідальність, нова підмітально-прибиральна машина MC 250 — саме те, що вам потрібно. Ця компактна й надзвичайно міцна модель оснащена потужним приводом, який відповідає найсуворішим екологічним стандартам, забезпечуючи ефективну роботу без шкоди для довкілля.
Інтуїтивно зрозуміла система керування забезпечує повний контроль з перших хвилин. Простора, добре організована кабіна зі зручним ергономічним сидінням створює комфортні умови для роботи протягом усього року.
Завдяки максимальній швидкості до 60 км/год, гідропневматичній підвісці та легкому доступу до сервісних компонентів, машина дозволяє виконувати роботу швидше, ефективніше й з меншими зусиллями, ніж будь-коли раніше.Детальніше
Контакти
Ми завжди готові допомогти з вибором обладнання та надати професійну консультацію.
Звертайтеся до нашого менеджера для детальної інформації.
Керівник депортаменту муніципальної техніки
+380 (67) 232-84-25
Andrii.Cherednikov@karcher.com