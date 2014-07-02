Муніципальні підмітальні машини

Підмітально-прибиральні машини ми проектували в співпраці з фахівцями зі сфери комунального господарства - адже вони точно знають, що потрібно їм на практиці. А у нас є технології, здатні задовольнити всі запити: і до продуктивності, і до надійності, і до комфорту і безпеки. Переконайтеся в цьому самі! »

0 продукт(и/ів)

Найвищий стандарт підмітання

Машини для будь-яких завдань

Як постачальник повного спектру рішень у галузі комунальної підмітально-прибиральної техніки, ми пропонуємо машини для будь-яких завдань: від компактних шарнірно-зчленованих підмітальних машин, які забезпечують високу маневреність і ефективність на міських вулицях, до потужних 3,5-тонних моделей з повним приводом, здатних виконувати прибирання в складних експлуатаційних умовах протягом усього року. Незалежно від того, чи йдеться про вузькі вулички, чи магістральні дороги й площі, у нашому асортименті є підходяща техніка для будь-яких умов експлуатації.

Karcher MIC 26

Технології, що надихають

Наші вакуумні підмітальні машини оснащені високоефективними щітковими системами, мають мінімальний рівень зносу, великі баки для чистої води та систему рециркуляції води, що забезпечує тривалі робочі цикли. Завдяки інтуїтивній системі керування, потужним двигунам та зразковим екологічним показникам, ці машини забезпечують надійну та ефективну роботу на найвищому рівні.

Karcher MC 250

Неперевершений комфорт

Просторі кабіни не лише підвищують комфорт оператора, але й забезпечують огляд на 360° для кращої видимості ключових об'єктів та підвищення безпеки. Сертифіковані за стандартом ROPS, наші кабіни створюють оптимальні умови праці завдяки ефективним системам вентиляції та наявності кондиціонування повітря, яке може бути доступним як стандартна або опційна функція для будь-якої пори року.

Karcher MC 130

підмітально-прибиральна машина MC 250

ВСЕ НАЙКРАЩЕ НА БОРТУ

Наш MC 250 демонструє найкращі показники продуктивності підмітання, комфорту та захисту навколишнього середовища.

MC 250

MC 250 — максимальна продуктивність, комфорт і турбота про довкілля в одному рішенні.

Якщо ви шукаєте високу продуктивність, зручність в управлінні та екологічну відповідальність, нова підмітально-прибиральна машина MC 250 — саме те, що вам потрібно. Ця компактна й надзвичайно міцна модель оснащена потужним приводом, який відповідає найсуворішим екологічним стандартам, забезпечуючи ефективну роботу без шкоди для довкілля.

Інтуїтивно зрозуміла система керування забезпечує повний контроль з перших хвилин. Простора, добре організована кабіна зі зручним ергономічним сидінням створює комфортні умови для роботи протягом усього року.

Завдяки максимальній швидкості до 60 км/год, гідропневматичній підвісці та легкому доступу до сервісних компонентів, машина дозволяє виконувати роботу швидше, ефективніше й з меншими зусиллями, ніж будь-коли раніше.

Детальніше

Контакти

Ми завжди готові допомогти з вибором обладнання та надати професійну консультацію.
Звертайтеся до нашого менеджера для детальної інформації.

 

Керівник депортаменту муніципальної техніки

+380 (67) 232-84-25

Andrii.Cherednikov@karcher.com

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.