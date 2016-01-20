Корисні поради

У цьому розділі ви знайдете детальні огляди побутової техніки Kärcher, які допоможуть краще зрозуміти її особливості та переваги. Ми підготували для вас корисні статті з експлуатації, рекомендації щодо догляду за технікою та практичні поради від фахівців, які допоможуть зробити правильний вибір техніки Kärcher для вашого дому.

Практичні поради з експлуатації пароочисників

Практичні поради з експлуатації пароочисників

> Як вибрати пароочисник
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> Парогенератори

Gartenmöbel reinigen

Мінімийки

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> Мінімийка для автомобіля

Staubsauger Home Line

Побутові пилососи

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Fensterreinigung

Віконний пилосос

> Склоочисник
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Irrigation

Садове обладнання та полив

> Дощувачі для поливу

> Як вибрати газонокосарку

Лайфхаки для ефективного прибирання

Лайфхаки для ефективного прибирання

Згідно з глобальним дослідженням, проведеним для компанії Kärcher, люди в середньому витрачають близько 3 годин 20 хвилин на тиждень на прибирання своїх осель. Для цього вони використовують різноманітну техніку, яка допомагає наводити порядок як у приміщенні, так і на вулиці.

З нашими практичними порадами ви зможете прибирати швидше та ефективніше, звільнивши більше часу для відпочинку і занять, які приносять задоволення!

Поради з прибирання