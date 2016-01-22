Нові можливості Вашого пилососа WD!

Господарський пилосос розширює свої можливості

Слідуючи численним запитам від споживачів, Керхер створив спеціальний набір аксесуарів, який в комплекті з господарським пилососом WD дає можливість прибирання будинку. Це відмінний варіант для тих, хто не хоче витрачатися на пилососи для дому преміум-класу, але прагне мати вдома надійний і якісний апарат Керхер.



Комплект (арт. 2.863-002.0) включає в себе:

підлогову насадку, яка призначена для прибирання килимових і гладких підлогових покриттів;

насадку для чищення м'яких меблів.

Таким чином, будь-який господарський пилосос перетворюється в пилосос для дому!

Потрібно пам'ятати, що для прибирання будинку таким комплектом з господарським пилососом необхідно обов'язково використовувати:

1) фільтр-мішки і

2) патронний / плоский складчастий фільтр

Так як пилосос WD має ступінь фільтрації нижче, ніж у спеціалізованих пилососів для дому Керхер, ці витратні матеріали потрібно регулярно міняти в міру забруднення - для ефективного прибирання і турботи про здоров'я Вашої родини!