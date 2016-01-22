Новые возможности Вашего пылесоса WD!

Хозяйственный пылесос расширяет свои возможности

Следуя многочисленным запросам от потребителей, Керхер создал специальный набор аксессуаров, который в комплекте с хозяйственным пылесосом WD дает возможность уборки дома. Это отличный вариант для тех, кто не хочет тратиться на пылесосы для дома премиум-класса, но стремиться иметь дома надежный и качественный аппарат Керхер.

Комплект (арт. 2.863-002.0) включает в себя:

напольную насадку, которая предназначена для уборки ковровых и гладких напольных покрытий;

насадку для чистки мягкой мебели.

Таким образом, любой хозяйственный пылесос превращается в пылесос для дома!

Нужно помнить, что для уборки дома таким комплектом с хозяйственным пылесосом необходимо обязательно использовать:

1) фильтр-мешки и

2) патронный / плоский складчатый фильтр

Так как пылесос WD имеет степень фильтрации ниже, чем у специализированных пылесосов для дома Керхер, эти расходные материалы нужно регулярно менять по мере загрязнения – для эффективной уборки и заботы о здоровье Вашей семьи!