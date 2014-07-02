Промышленные пылесосы
Промышленные пылесосы. Пылесосы Kärcher индустриального класса предназначены для решения широкого спектра производственных задач: сбор жидкостей, влажного и сухого мусора, мелкодисперсной пыли. Подходят для кратковременной и продолжительной работы, включая взрывоопасные зоны. Промышленные пылесосы Kärcher могут быть мобильными и стационарными, встроены в производственную линию или конвейер, иметь несколько точек отбора воздуха, работать от пневматического привода.
Промышленные пылесосы предназначены для постоянной или мобильной уборки сухой и влажной стружки, пыли, содержащей крупные частицы и подобными взвешенными частицами. Промышленные пылесосы имеют высокий уровень всасывания, используя относительно низкий поток воздуха.
Промышленные пылеуловители
Промышленные обеспыливающие системы - это стационарные машины, извлекающие, находящиеся в воздухе взвешенные частицы, такие как пыль и мелкая стружка. Промышленные фильтрационные системы работают при низкой силе вакуума и относительно высоком потоке воздуха.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На предприятиях разных отраслей промышленности предъявляются особые требования к уборочной технике, связанные, в частности, с необходимостью ее интеграции в технологические процессы, обеспечением высокой производительности и минимальных перерывов в работе, а также сбором больших объемов различных веществ, многие из которых представляют опасность для здоровья.
Решение разнообразных задач требует применения как универсального, так и специализированного оборудования. Мы предлагаем промышленным предприятиям полный ассортимент техники для удаления пыли и производственных отходов, среди которых основную часть составляют промышленные пылесосы для уборки производственных помещений.
ВАША ОТРАСЛЬ - НАШИ РЕШЕНИЯ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ KÄRCHER - НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР И ПРИМЕНЕНИЙ. ЕЖЕДНЕВНО. БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ.
Промышленные вакуумные системы Kärcher успешно работают в самых разных отраслях - от машиностроения и обработки металла до пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Надежность, выносливость и технологическая эффективность делают их оптимальным выбором для компаний, которые ежедневно сталкиваются с высокими требованиями к чистоте, безопасности и бесперебойной работе оборудования.
ЛЮБОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - НАША ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. KÄRCHER ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Комплексные решения для удаления промышленных загрязнений
Промышленные пылесосы Kärcher - это высокопроизводительные решения для профессиональной уборки на производственных предприятиях и в технологических зонах. Они предназначены для безопасного и эффективного всасывания сухих и влажных отходов, включая крупную стружку, мелкодисперсную пыль, жидкости и опасные вещества - в частности пыль класса M, H и взрывоопасные материалы в соответствии с директивой ATEX. Широкий модельный ряд охватывает как мобильные, так и стационарные системы, которые легко интегрируются в производственные линии и обеспечивают стабильный, непрерывный отвод пыли и остатков материалов без прерывания технологического процесса.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ / СТРУЖКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ АБРАЗИВНОЙ СТРУЖКИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В промышленных условиях необходимо надежное оборудование, способное работать непрерывно по несколько часов ежедневно или в круглосуточном режиме 24/7. Промышленные пылесосы Kärcher эффективно справляются со сбором как мелкой, так и большого количества абразивной стружки, грубых частиц, а также жидкостей - в частности смазочных масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и воды. Благодаря высокой мощности всасывания и износостойким компонентам, оборудование демонстрирует стабильную производительность даже в условиях интенсивной эксплуатации.Перейти к пылесосам для сбора жидкостей/стружки
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ / ПЫЛИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
В различных отраслях промышленности необходимо удалять широкий спектр загрязнений: от мелкой и опасной пыли до крупной абразивной стружки, песка, волокон, органических остатков и агрессивных частиц различной плотности. Каждый из этих материалов предъявляет повышенные требования к фильтрационной системе. Промышленные пылесосы Kärcher оснащаются специализированными фильтрами, которые обеспечивают стабильное всасывание и безопасное удержание даже самых сложных загрязнений. В нашем ассортименте - решения для периодического, многоразового или непрерывного использования в режиме 24/7, с гарантией надежности, долговечности и соответствия требованиям производственного процесса.Перейти к пылесосам ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ / ПЫЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН (EX-СЕРИЯ)
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ - СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Очистка в зонах с риском взрыва требует максимальной надежности и соответствия самым высоким стандартам безопасности. Промышленные пылесосы Kärcher EX-серии специально разработаны для работы в таких условиях. Отобранные модели прошли независимую сертификацию TÜV Süd и IBExU, что подтверждает их пригодность к эксплуатации во взрывоопасных средах в соответствии с международными нормами.Перейти к пылесосам ДЛЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫХ ЗОН (EX-СЕРИЯ)
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СБОРА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
Взвешенные частицы могут иметь различное происхождение и физические свойства - от мелкой и опасной пыли до тонкой стружки и абразивных материалов. Во многих отраслях промышленности непрерывное удаление технологической пыли, образующейся при обработке металла, стекла, камня, текстиля, сельскохозяйственного сырья или химикатов, является критически важным для поддержания чистоты производственного процесса и соблюдения требований безопасности. Промышленные пылесосы Kärcher обеспечивают надежное всасывание взвешенных частиц даже в больших объемах, работая в режиме 24/7 непосредственно на обрабатывающих центрах, упаковочных линиях или разливочных установках.перейти к промышленным пылеуловителям
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ ПЫЛИ
Непрерывное удаление взвешенных взрывоопасных частиц непосредственно в зоне их образования во время производственных процессов требует от пылеулавливающего оборудования высочайшего уровня надежности, безопасности и соответствия нормам. Промышленные пылеуловители Kärcher успешно работают в стационарном режиме 24/7 в самых разных отраслях - от металло- и деревообработки до химической, фармацевтической, пищевой, автомобильной, бумажной, резиновой и пластмассовой промышленности. Оборудование также подходит для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22, обеспечивая стабильную, безопасную и эффективную очистку воздуха на критических участках производства.перейти к пылеуловителям для взрывоопасных зон
Ringler - промышленные вакуумные системы
Решения Ringler - это мощные промышленные пылесосы и централизованные системы пылеудаления, спроектированные с учетом специфики вашего производства. Высокое качество и инженерная точность под брендом Kärcher.
