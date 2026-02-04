Промышленные пылесосы для сбора твердых веществ / пыли

Пылесос оснащен специальной фильтрационной системой В разных промышленных отраслях есть множество побочных субстанций, которые нужно убрать. Опасные вещества, вредные частицы пыли, мелкая и крупная стружка, летучие частицы, все типы волокон, продуктовых остатков, органических отходов, легкие и тяжелые остатки материалов – уборка всех этих веществ имеет строгие требования к технологии фильтрации, которая используется. В линейке промышленных аппаратов Kärcher вы сможете подобрать оптимальный фильтр для решения каждой задачи, в независимости от того, решается ли она ежедневно с часовым интервалом, либо же 24/7 непрерывно.