Промислові пилососи для збору твердих речовин / пилу

Пилосос оснащений спеціальною фільтраційною системою У різних промислових галузях є безліч побічних субстанцій, які потрібно прибрати. Небезпечні речовини, шкідливі частинки пилу, дрібна і велика стружка, летючі частинки, всі типи волокон, продуктових залишків, органічних відходів, легкі і важкі залишки матеріалів - прибирання всіх цих речовин має суворі вимоги до технології фільтрації, яка використовується. У лінійці промислових апаратів Kärcher ви зможете підібрати оптимальний фільтр для вирішення кожного завдання, в незалежності від того, вирішується воно щодня з годинним інтервалом, або ж 24/7 безперервно.