Так виглядає сучасне очищення під високим тиском

Для якісного очищення потрібна правильна технологія, і мінімийки серії Power Control забезпечують її у повному обсязі. Ці пристрої поєднують високу потужність, інтелектуальні насадки та надійні аксесуари, що робить прибирання простішим і ефективнішим.

Пістолет високого тиску Power Control має зручний дисплей, на якому видно встановлений тиск. Ви можете легко перемикатися між режимом тиску та подачею миючого засобу, просто повертаючи розпилювач. Це робить миття різних поверхонь простішим і допомагає досягти відмінних результатів.

Крім того, спеціальний застосунок «Home & Garden» допоможе вам підібрати оптимальні налаштування для вашої мийки високого тиску. Ви зможете дізнатися, яка технологія зробить прибирання ще більш дбайливим до поверхонь та підвищить ефективність роботи пристрою. Таким чином, ви завжди будете впевнені, що використовуєте обладнання на максимум його можливостей.