Мийки високого тиску
Унікальні можливості мийок високого тиску Kärcher. Від інтенсивного видалення забруднень до дбайливого догляду - мінімийки Керхер (апарати високого тиску) прекрасно справляються з будь-якими прибиральними роботами. Те, що було вкрите брудом, знову засяє бездоганною чистотою - завдяки таланту наших інженерів, найвищим вимогам до якості продукції та досвіду кількох десятиліть в сфері створення техніки для чищення високим тиском.
5 років гарантії* на всі побутові мінімийки!
*За умови реєстрації у нас на сайті.
Акційні пропозиції на мінімийки
Не пропустіть акційні пропозиції на мінімийки!
Зараз чудовий час скористатися акційними пропозиціями на мінімийки за вигідною ціною! Виберіть ідеальну модель, що відповідає вашим потребам, для ефективного та легкого очищення. Ціна на мінімийки знижена! Не пропустіть шанс поліпшити свій досвід чистоти!Акційні мінімийки
НАДЕФЕКТИВНА НАСАДКА KÄRCHER eco!Booster
НОВИНКА! Kärcher eco!Booster — ваш WOW-продукт для ефективного очищення. Збільшує ефективність на 50%, повертає блиск делікатним поверхням і економить до 50% води та енергії.
Підвищення ефективності на 50%: eco!Booster забезпечує швидкий WOW-ефект, рівномірно очищуючи делікатні поверхні та ефективно видаляючи бруд.
Енергоефективність +50%: eco!Booster дозволяє швидше очищувати ту ж площу, знижуючи витрати енергії.
Яку мінімийку купити?
П'ять потужних лінійок. Асортимент продукції.
Максимальна потужність, зручність і мобільність – наші мийки високого тиску створені для ефективного очищення з мінімальними витратами часу та сил. Компактні для зберігання, легкі для транспортування, портативні для свободи руху – обирайте модель, що ідеально відповідає вашим потребам. Чистота без компромісів – саме так, як вам потрібно!
Smart Control (незабаром у продажу)
Ці інноваційні мийки високого тиску створені для максимального комфорту та ефективності. Завдяки інтеграції з застосунком Home & Garden App, підключенню через Bluetooth та продуманим деталям, вони забезпечують повний контроль над процесом очищення. Пістолет Smart Control, багатоструменева розпилювальна тубка 3-в-1 та гнучкий шланг PremiumFlex роблять роботу ще простішою та результативнішою.
Power Control
Бережне та ефективне очищення ще ніколи не було таким простим! Побутова мінімийка високого тиску Power Control поєднує високу потужність, інтелектуальні технології та зручність у використанні. Завдяки підтримці застосунку Home & Garden ви отримуєте рекомендації для вибору оптимального режиму очищення відповідно до своїх потреб. Пістолет Power Control із LCD-дисплеєм та струменева трубка Vario Power забезпечують точне налаштування потужності для кожного завдання. Ідеальне рішення для догляду за різними поверхнями!
Standard
Усе для максимально ефективного прибирання: зручне керування, потужність, достатня для виконання різноманітних завдань, і продумана система зберігання аксесуарів, що входять до комплекту. Ідеальне поєднання функціональності та комфорту!
Classic
Тим, хто цінує компактність і портативність, ця мінімийка стане ідеальним помічником. Вона займає мінімум місця, зручна в зберіганні та завжди готова до роботи. А завдяки розумному, інтегрованому відділенню для шлангів усе необхідне завжди буде під рукою.
Battery
Для ефективного прибирання там, де немає доступу до розетки, ідеальним рішенням стане бездротова портативна мийка. Мобільна, гнучка у налаштуваннях та компактна мийка високого тиску забезпечує потужне очищення будь-де. Зручне рішення для тих, хто цінує свободу руху та ефективність у кожній деталі.
Power Control
Так виглядає сучасне очищення під високим тиском
Для якісного очищення потрібна правильна технологія, і мінімийки серії Power Control забезпечують її у повному обсязі. Ці пристрої поєднують високу потужність, інтелектуальні насадки та надійні аксесуари, що робить прибирання простішим і ефективнішим.
Пістолет високого тиску Power Control має зручний дисплей, на якому видно встановлений тиск. Ви можете легко перемикатися між режимом тиску та подачею миючого засобу, просто повертаючи розпилювач. Це робить миття різних поверхонь простішим і допомагає досягти відмінних результатів.
Крім того, спеціальний застосунок «Home & Garden» допоможе вам підібрати оптимальні налаштування для вашої мийки високого тиску. Ви зможете дізнатися, яка технологія зробить прибирання ще більш дбайливим до поверхонь та підвищить ефективність роботи пристрою. Таким чином, ви завжди будете впевнені, що використовуєте обладнання на максимум його можливостей.
Standard
Новий стандарт
Мийки високого тиску серії «Standard» — тільки найнеобхідніше, нічого зайвого.
Ці моделі вирізняються продуманою функціональністю та лаконічним дизайном. У лінійці представлені як легкі й компактні апарати для новачків, так і потужні моделі з водяним охолодженням двигуна — для складних і тривалих робіт.
Усі вони створені для того, щоб ви відчули справжній ефект WOW — незалежно від досвіду й потреб.
Classic
Просто потужні
Мийки високого тиску Classic — компактні помічники для великих завдань. Вони створені для одного — чудово очищати. І роблять це саме так, як треба: просто, ефективно та без зайвого.
Завдяки продуманому компактному дизайну їх зручно брати з собою куди завгодно — помістяться навіть у багажник авто. А після роботи легко знайдуть своє місце на полиці в коморі чи підвалі. Керування максимально просте й інтуїтивне — нічого зайвого, лише все необхідне для чистоти.
Ідеальний вибір для тих, хто просто хоче мити під високим тиском — без ускладнень і з чудовим результатом.
Battery
Очищення в будь-якому місці — незалежно від наявності розетки.
Акумуляторні мінімийки високого тиску — чудовий помічник для догляду за мотоциклом, велосипедом, човном або невеликим авто. Вона також стане у пригоді для швидкого прибирання біля дому.
До 14 хвилин автономної роботи — достатньо, щоб впоратися з побутовими завданнями без жодного дроту чи розетки. А аналоговий дисплей на пістолеті підкаже, в якому режимі ви працюєте — усе просто й зручно.
Чистота без обмежень: у будь-якому місці й у будь-який час
Потрібна трохи більше мобільності? Вона у вас є!
З практичними мийками низького та середнього тиску від Kärcher ви легко впораєтеся з брудом прямо на місці — більше не потрібно везти його додому. Завдяки вбудованому акумулятору, резервуару для води або всмоктувальному шлангу ці моделі працюють повністю автономно — без підключення до водопроводу чи електромережі.
Чистота там, де вона потрібна — легко, зручно, ефективно.
Застосунок Home & Garden
Що дають м’язи без інтелекту? Нічого! Саме тому в мобільному застосунку «Home & Garden» ви отримуєте доступ до всіх знань Kärcher: корисні поради щодо прибирання, рекомендації користувачів, зрозумілі інструкції та огляд аксесуарів, які сумісні саме з вашою мийкою високого тиску.
Класи продуктивності
Не завжди потрібна максимальна потужність
Легко помітити: чим вищий тиск води та її витрата, тим потужнішою є мийка високого тиску і тим ефективніше вона справляється з прибиранням. Однак не кожному користувачеві потрібна максимальна продуктивність. Саме тому ми класифікували наші апарати за рівнем потужності — щоб кожен міг обрати оптимальне рішення для своїх потреб. У результаті ви отримуєте мийку, яка ідеально підходить для конкретного завдання — від базових побутових задач до складних робіт на великих площах. Вартість пристрою залежить від його класу: що нижчий клас — то доступніша ціна.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
Області застосування мінімийок високого тиску
Мийки високого тиску Kärcher — це справжні універсальні помічники для дому та подвір’я. Вони прості у використанні: достатньо під’єднати пристрій до водопроводу та електромережі, відкрити кран — і можна насолоджуватися прибиранням. Завдяки широкому вибору спеціальних аксесуарів, мийка перетворюється на багатофункціональний інструмент: для очищення водостоків, внутрішніх двориків, труб, стін тощо — можливості майже безмежні.
- Велосипеди
- Садовий інвентар та інструменти
- Меблі для саду, тераси або балкони
- Паркани та невеликі садові доріжки або бруківка
- Мотоцикли та скутери
- Малі автомобілі
- Зовнішні сходи та великі садові доріжки
- Середні та легкові автомобілі
- Садові та кам'яні стіни
- Будинки на колесах та спортивні транспортні засоби
- Басейни та великі внутрішні дворики
- Навколо будинку та фасади
Нижче наведено кілька прикладів можливих застосувань:
Кам'яні сходи та доріжки, що покрились мохом
Оскільки мох не тільки утворює товстий шар на камінні або цеглі, але і проникає в пори, для його видалення рекомендується використовувати фрезу для бруду (роторне сопло). Ця насадка створює точковий струмінь, що обертається з високою швидкістю. Струю слід спрямовувати на поверхню майже вертикально з відстані 20 - 30 см і повільно переміщати її від одного краю плити, що обросла мохом, до іншого.
Зазвичай фреза для бруду або роторне сопло входить до комплекту постачання апарату.
> Фреза для бруду для мийок класів К 2 - К 3
> Фреза для бруду для мийок класів К 4 - К 5
Автомобілі
Спеціальні аксесуари та чистячі засоби Kärcher гарантують ретельне очищення транспортних засобів і дбайливий догляд за ними.
Щоб повернути авто блиск і забезпечити захист, дійте так:
- Спершу змийте грубий бруд струменем високого тиску. Потім нанесіть засіб Kärcher для видалення слідів комах на решітку радіатора, передній бампер і лобове скло.
- Обробіть колеса засобом для чищення колісних дисків.
- Після цього нанесіть на кузов автомобільний шампунь Kärcher, використовуючи для цього передбачену в апараті функцію обробки миючим засобом або спеціальну пінну насадку, і дайте йому трохи подіяти.
- Після закінчення необхідного часу обробіть автомобіль щіткою, що забезпечує оптимальну ефективність впливу миючого засобу.
Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете ефективно очистити свій автомобіль, а мінімийки для автомобіля, ціна яких залежить від моделі та потужності, допоможуть вам заощадити час та отримати професійний результат в домашніх умовах.
Тераси, патіо
Наші аксесуари для чищення терас T-Racer забезпечують дбайливе і ретельне очищення поверхонь великої площі. Інноваційна комбінація регульованих по висоті пропелерів з двома соплами високого тиску створює ефект підйомної сили, що дозволяє насадці парити над підлогою. При цьому захисна решітка оберігає пропелери і сопла від пошкодження камінням та іншими дрібними предметами. Насадка забезпечує рівномірне очищення поверхні з підвищеною продуктивністю по площі, а її корпус, що затримує бризки води, виключає забруднення стін і намокання одягу.
Садова техніка та інвентар
Ніяких щіток - мінімийка Kärcher грунтовно почистить квіткові горщики, ящики для розсади, лопати, граблі, совки або садові тачки від землі та інших забруднень. Для дачі хороша мінімийка стає незамінним інвентарем серед інших інструментів.
Для виконання таких робіт найкраще підходять струменеві трубки Vario Power і Multi Power. Всього кілька хвилин - і чисті інструменти зроблять садові роботи вдвічі приємнішими!
Садові меблі
За допомогою мінімийки можна легко видалити з садових меблів неприємні плями, що утворилися на ній через атмосферний вплив або після зимового зберігання.
Для видалення сильних забруднень рекомендується застосування щітки для миття Kärcher в поєднанні з миючим засобом Kärcher.
Ролети, гаражні ворота
- Перед чищенням слід повністю опустити ролети або гаражні ворота.
- Переведіть струменеву трубку в режим низького тиску і нанесіть засіб для чищення, почавши з нижнього краю очищуваної секції.
- Дайте чистячому засобу подіяти кілька хвилин для розмочування бруду, після чого видаліть його - спочатку щіткою, а потім струменем високого тиску.
Насадка для мінімийок eco!Booster
Це, безсумнівно, наш найвражаючий аксесуар для мийки високого тиску. Насадка забезпечує на 50% вищу ефективність очищення, що дозволяє швидше та легше відновити WOW-ефект на чутливих поверхнях, перевершуючи стандартні насадки.
НОВИНКА! Представляємо наш найбільш вражаючий продукт - надефективну насадку Kärcher eco!Booster.
Ця інноваційна насадка збільшує ефективність очищення на 50%, миттєво і без зусиль повертаючи блиск делікатним поверхням, перевершуючи можливості стандартних насадок. Але це ще не все: Kärcher eco!Booster допомагає заощаджувати до 50% води та енергії, забезпечуючи дбайливе і раціональне використання ресурсів. Для точкового очищення сильно забруднених ділянок її можна легко зняти і використовувати як потужний інструмент для локальної обробки.
Аксесуари та засоби для чищення
Мийка високого тиску від Kärcher — це не просто пристрій, це система, в якій кожен елемент продумано до деталей. У правильному поєднанні з аксесуарами та мийними засобами вона перетворюється на потужного союзника у боротьбі навіть з найскладнішими забрудненнями.
Все працює як одне ціле:
- Висока продуктивність очищення завдяки стабільному тиску води та ефективному поєднанню пристрою з аксесуарами
- Раціональне використання ресурсів — зменшене споживання води, часу та електроенергії
- Широкий спектр застосування — ефективне очищення різних типів поверхонь: терас, фасадів, садових меблів, велосипедів, автомобілів тощо
- Ергономічність і функціональність — зручне підключення аксесуарів, легке керування та зберігання
Аксесуари для мийок високого тиску
Пістолети для мийки високого тиску Kärcher, як і всі аксесуари бренду, створені для максимальної зручності, ефективності та повної сумісності з апаратами. У нашому асортименті ви знайдете широкий вибір насадок, шлангів, подовжувачів і мийних засобів, які дозволяють адаптувати техніку до будь-якого завдання — від миття авто до очищення фасадів. Завдяки простому байонетному з'єднанню пістолети та аксесуари легко приєднуються до мийок високого тиску Kärcher, забезпечуючи стабільну роботу та надійність у кожному застосуванні.
Мийні засоби для мийок високого тиску
Мийні засоби нового покоління від Kärcher вирізняються інноваційною формулою 3-в-1, яка поєднує ефективне очищення, дбайливий догляд та надійний захист поверхонь. Завдяки цьому вони не лише забезпечують бездоганну чистоту, а й заощаджують час під час миття.
Kärcher також робить акцент на сталому розвитку, використовуючи відновлювану та натуральну сировину у виробництві.
Особлива увага — розумній концепції пляшки: мийні засоби сумісні з усіма апаратами високого тиску Kärcher та можуть застосовуватись у форматах:
-
Plug 'n' Clean — швидке підключення пляшки без переливання. Просто вставте фірмову пляшку Kärcher у спеціальний роз’єм на апараті — і можна працювати.
-
Наповнення резервуара для мийного засобу — налийте засіб у вбудований бак мийки. Ідеально підходить для тривалого використання одного типу засобу.
-
Всмоктування через шланг — електромийка автоматично підтягує засіб із зовнішньої ємності через спеціальний шланг. Зручно для великих обсягів або нестандартної тари.
У нашому пошуковику мийних засобів ви легко знайдете найкращий продукт для вашої задачі та техніки Kärcher.
Екологічність апаратів високого тиску Kärcher
Відповідальність компанії Kärcher за сталий розвиток
Концепція сталого розвитку є невід’ємною складовою філософії сімейного підприємства Kärcher, адже чистота — це, передусім, збереження цінностей. Ми приділяємо особливу увагу не лише досягненню високих результатів очищення, а й довговічності та ремонтопридатності нашої техніки. Важливими для нас також є екологічно відповідальне виробництво й упаковка. Kärcher постійно вдосконалюється, прагнучи ще більшої екологічності на всіх етапах діяльності.
Екологічність апаратів високого тиску Kärcher
На відміну від звичайного садового шланга, мийки високого тиску Kärcher споживають значно менше води, демонструючи при цьому високу ефективність очищення. Завдяки продуманій конструкції, використанню перероблених матеріалів і орієнтації на тривалий термін служби, ці пристрої вирізняються надійністю, довговічністю та ощадливим використанням ресурсів. З мінімийками високого тиску Kärcher ви обираєте якісну, ремонтопридатну техніку, яка служитиме вам протягом багатьох років.
Економія води
Повернути улюбленим речам первинний блиск і «WOW-ефект» набагато легше та швидше за допомогою мийки високого тиску Kärcher, ніж за допомогою звичайного садового шланга — це підтверджений факт. Проте мало хто знає, що під час очищення мийка високого тиску споживає до 80 % менше цінної питної води*.
Ще більш ефективним з погляду раціонального використання ресурсів є застосування мінімийок із забором води: за допомогою додаткового всмоктувального шланга вони можуть використовувати воду з альтернативних джерел — наприклад, із водопровідної колонки або резервуара.
* За умови, що витрата води мийки високого тиску становить 40 % від витрати садового шланга, а час очищення скорочується вдвічі. Показники можуть змінюватися залежно від типу пристрою, сфери застосування та інтенсивності потоку води у шлангу.
Довговічність
Окремі моделі мийок високого тиску Kärcher класів K 4, K 5 і K 7 оснащені асинхронними двигунами з водяним охолодженням, що забезпечує високу продуктивність і виняткову довговічність. У чому полягає секрет? Перш ніж вода потрапляє до зони очищення, вона охолоджує двигун, підтримуючи його оптимальну ефективність та запобігаючи перегріву.
Ми впевнені в якості нашої техніки, тому надаємо можливість безкоштовно подовжити гарантію до 5 років — достатньо лише зареєструвати свій апарат та аксесуари на нашому сайті.
Вторинна сировина
Нові мийки високого тиску Power Control Flex і Smart Control Flex забезпечують потужне очищення у фірмовій якості Kärcher, а також вирізняються екологічністю — до 20 % їхньої конструкції складається з переробленого пластику.
Ми впроваджуємо сталий підхід і в аксесуарах: окремі елементи пістолетів* також виготовляються з перероблених матеріалів. Сировиною для цього слугує, зокрема, перероблена тканина подушок безпеки та залишки виробництва цих матеріалів.**
* Йдеться лише про сам пристрій. Усі пластикові елементи, за винятком аксесуарів.
** Трубки (крім насадок і з'єднувальних елементів) виготовляються в Німеччині. Доступність залежить від наявності матеріалів на ринку.
Переваги мийок високого тиску Kärcher
Kärcher: понад 70 років інновацій у сфері очищення
Уже понад 70 років Kärcher є новатором у сфері очищення під високим тиском, постійно впроваджуючи технології, які підвищують ефективність, зменшують споживання ресурсів і роблять процес прибирання комфортнішим. Від першої у світі побутової мийки високого тиску до сучасних «розумних» моделей — ми не зупиняємося на досягнутому. Ретельна увага до якості, функціональності й довговічності техніки дозволяє нам пропонувати рішення, які дійсно змінюють повсякденний досвід очищення. Обираючи Kärcher, ви обираєте перевірені технології, яким довіряють мільйони користувачів у всьому світі.
Передові технології
Мийки високого тиску Kärcher вирізняє поєднання сучасних технологій, потужної продуктивності та продуманого дизайну. Завдяки інноваційним підходам до конструкції та функціонування, таким як впровадження функції мийки з забором води з ємності наші пристрої дозволяють заощадити до 50 % води, електроенергії та часу порівняно з традиційними методами очищення. Це робить процес миття не лише значно швидшим і простішим, а й екологічно відповідальним — без жодних компромісів у потужності або якості результату. Kärcher — це дійсно передові технології.
Досвід, що викликає довіру
Компанія Kärcher — визнаний першопроходець і світовий лідер у сфері технологій очищення. Вже понад 70 років ми формуємо стандарти в індустрії прибирання, постійно вдосконалюючи наші продукти та впроваджуючи інноваційні рішення. Завдяки глибокому розумінню потреб користувачів і багаторічному досвіду ми створюємо техніку, яка працює безвідмовно та забезпечує відмінний результат у будь-яких умовах. Сьогодні мільйони задоволених клієнтів у понад 190 країнах світу довіряють бренду Kärcher — як символу якості, надійності та професійного підходу до чистоти.
Якість, яку можна побачити і відчути
Усі пристрої Kärcher створені з безкомпромісною увагою до деталей і проходять багатоетапне тестування на всіх етапах виробництва. Ми перевіряємо кожен компонент на функціональність, витривалість і ефективність, щоб гарантувати довгу та безвідмовну роботу впродовж багатьох років. Це не просто техніка — це відчуття впевненості у кожному русі. Ви відчуєте якість уже з першого дотику: у матеріалах, ергономіці, зручності використання. А коли побачите бездоганно чисту поверхню після прибирання — переконаєтесь, що Kärcher справді задає стандарт якості, якому можна довіряти.
Сталий розвиток
У Kärcher ми переконані: турбота про довкілля та добробут людей повинна бути невіддільною частиною кожного продукту. Саме тому ми активно впроваджуємо принципи сталого розвитку на всіх етапах — від розробки до виробництва. Ми підтримуємо замкнені цикли виробництва та споживання, спрямовані на повторне використання ресурсів, зменшуємо споживання природної сировини та викиди забруднюючих речовин, а також все частіше застосовуємо перероблені матеріали, зокрема вторинний пластик. Наші виробничі процеси оптимізовані з урахуванням енергозбереження, а пакування — екологічно безпечне. Ми віримо, що справжня чистота — це не лише блиск на поверхнях, а й відповідальне ставлення до природи та майбутніх поколінь.
Рішення для будь-якого завдання з очищення
Kärcher пропонує рішення, які легко інтегруються в повсякденні завдання — незалежно від того, чи ви очищуєте садову доріжку, миєте автомобіль, доглядаєте за фасадом будинку або готуєте терасу до сезону. У нашому асортименті ви знайдете апарат високого тиску, що ідеально відповідає вашим потребам — від компактної міні автомийки для періодичного використання до потужних пристроїв для складніших завдань. Завдяки широкому вибору аксесуарів, зокрема щіток, насадок, подовжувачів і засобів для чищення, техніку можна легко адаптувати до будь-якої ситуації. Kärcher пропонує гнучкість, яку ви цінуєте щодня, і функціональність, яка дійсно працює на результат.
Автохімія Kärcher
Поверни блиск своєму авто!
Широкий асортимент автохімії Kärcher, призначенної для автовласників, включає оптимальні рішення як для очищення будь-яких зовнішніх поверхонь автомобіля (кузова, скла і коліс), так і для догляду за його салоном - виведення плям, очищення скла, освіження кольорів оббивки і полімерних матеріалів. За їх допомогою Ви надасте блискучий зовнішній вигляд, використовуючи домашню мийку для машини.
Це просто WOW!
Поширені запитання
Де купити мінімийку Kärcher?
Замовити мінімийку з безкоштовною доставкою ви можете прямо на нашому сайті. Скільки коштує хороша мінімийка? Роздрібні ціни на мінімийки в Україні переведені біля кожного товару.
Купити мийку високого тиску можна офлайн у наших фірмових магазинах Керхер Центрах, а також у магазинах партнерів. Вибір за вами!