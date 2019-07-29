Акумуляторні мінімийки
Немає підключення до електромережі? З акумуляторною мінімийкою високого тиску це не проблема. K 2 Battery ідеально підходить для універсального очищення невеликих автомобілів, мотоциклів, велосипедів і човнів, а також для легкого очищення території навколо будинку, навіть без підключення до електромережі.
Переваги акумуляторних мінімийок
Бездротові мийки високого тиску стали популярним вибором для багатьох людей, які шукають зручний та ефективний спосіб очищення різних поверхонь у місцях, де немає можливості підключення до електроживлення. Їхня компактність, портативність і чудова потужність роблять їх ідеальними для використання в різних ситуаціях, від чищення автомобілів до прибирання дворових територій.
Чому акумуляторна мінімийка є чудовим вибором для завдань очищення?
Акумуляторна мінімийка - це портативний пристрій, що оснащений акумулятором, який забезпечує живлення для роботи насоса та створення високого тиску води. Вона не вимагає підключення до електромережі або джерела води, що робить її зручною у використанні у будь-якому місці. Завдяки своїй портативності, акумуляторні мінімийки дозволяють легко переносити їх з місця на місце без необхідності тягати довгі шланги або шукати розетки. Це особливо зручно, якщо вам потрібно очистити поверхні на відкритому повітрі або у важкодоступних місцях.
Широкий спектр областей застосування
Екологічність акумуляторних мінімийок
Однією з ключових переваг акумуляторних апаратів високого тиску є їхня екологічність.
Живлення бездротової мінімийки високого тиску здійснюється завдяки змінному Li-Ion акумулятору 36 В.
Перша і, мабуть, найважливіша перевага Li-Ion акумуляторів - це їхня екологічна чистота. На відміну від стандартних акумуляторів, що містять шкідливі хімічні речовини, як-от свинець або кадмій, Li-Ion акумулятори не містять важких металів та інших небезпечних речовин. Це робить їх безпечнішими для довкілля та людини. Під час використання Li-Ion акумуляторів немає викидів шкідливих речовин або токсичних відходів, що істотно знижує негативний вплив на природу і здоров'я людей.
Крім того, Li-Ion акумулятори мають високу енергоефективність. Вони мають високий рівень енергетичної щільності, що означає, що вони здатні зберігати велику кількість енергії на невеликому просторі. Завдяки цьому, Li-Ion акумулятори забезпечують тривалий час роботи і високу продуктивність при мінімальній витраті енергії. Це важливо для зниження споживання енергії та оптимізації використання доступних ресурсів.
Ще одна важлива перевага Li-Ion акумуляторів - їхня можливість перезаряджання та повторного використання. Вони зазвичай мають тривалий термін служби і можуть бути багаторазово перезаряджені без втрати ємності або продуктивності. Це знижує необхідність у постійній купівлі нових батарей і скорочує кількість відходів. Переробка та утилізація Li-Ion акумуляторів також відбуваються відповідно до екологічних стандартів, що сприяє мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.
K 2 Battery незалежна від електроживлення і, завдяки цьому, може видаляти забруднення з будь-яких важкодоступних зон.
Відео: акумуляторна мінімийка K 2 Battery
Блискучі результати очищення навіть без підключення до електромережі: мінімийка високого тиску з живленням від акумулятора для різних сфер застосування, таких як внутрішні дворики, човни, садові доріжки і велосипеди. Для ще більшої гнучкості можна використовувати шланг від Kärcher для подачі води з додаткових джерел. Завдяки інноваційній технології реального часу РК-дисплей акумулятора постійно відображає інформацію про стан батареї.
Простота і зручність використання акумуляторних мінімийок
Акумуляторні апарати високого тиску мають просте і зручне управління. Вони оснащені ергономічною ручкою і легко доступними кнопками для регулювання тиску і вибору потрібного режиму очищення. Це дає змогу вам точно налаштувати роботу апарата під конкретне завдання.
Не варто забувати і про надійність акумуляторних мийок високого тиску. Їхня конструкція міцна і довговічна, що гарантує тривалий термін служби за умови правильного використання і догляду. Однак, важливо дотримуватися інструкцій виробника з експлуатації та обслуговування, щоб зберегти оптимальну роботу апарату протягом його терміну служби.
На всі мінімийки Kärcher ми надаємо 5 років гарантії*!
*За умови реєстрації купленого товару на нашому сайті.
Акумулятори 36 В і зарядний пристрій
Уявіть, що ваші завдання з очищення ніколи не зупиняються через розряджену батарею. Саме це забезпечують додатковий акумулятор і зарядний пристрій. Чому це зручно?
- Безперервна робота: завдяки додатковому акумулятору, ви завжди маєте заряджену батарею під рукою. Коли один акумулятор розряджається, просто замініть його на повністю заряджений і продовжуйте працювати без перерви.
- Ефективність: зарядний пристрій дозволяє швидко заряджати ваші акумулятори, мінімізуючи час очікування. Це особливо корисно під час великих проектів, коли кожна хвилина на рахунку.
- Мобільність: акумулятори 36 В забезпечують достатню потужність для тривалого використання, що робить ваш інструмент автономним і мобільним. Ви можете працювати в будь-якому місці, не турбуючись про доступ до електромережі.
- Довговічність: використовуючи акумулятори в ротації, ви продовжуєте їх термін служби, оскільки кожен з них використовується і заряджається рівномірно. Це допомагає зберегти продуктивність на довгі роки.