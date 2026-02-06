Електроскребок для льоду EDI 4

Електричний скребок для льоду EDI 4, нарешті, покладе край важкій задачі - поступово зішкребати лід.

EDI 4 Key Visual

No Ice Ice Baby!

EDI 4

Акумуляторний скребок для льоду EDI 4

Завдяки диску, що обертається і шести міцним пластиковим лезам, скребок легко і без зусиль видаляє навіть щільний лід з автомобільного скла. Якщо EDI 4 знаходиться в режимі очікування, злегка натисніть зверху, щоб привідний диск почав обертатися, і лід зникне, як за помахом чарівної палички.

Якщо леза зношені, знімний диск можна замінити без будь-яких інструментів (диск доступний в якості запасної частини). Сучасний та компактний дизайн скребка для льоду, а також захисна кришка полегшують користування і зберігання. Одного заряду батареї достатньо для декількох застосувань. Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій необхідно зарядити.

Особливості

icon_arrow

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe

Диск з пластиковими лезами, що обертається, без зусиль видаляє навіть товстий шар льоду.

EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Диск можна швидко замінити без будь-яких інструментів
EDI 4 - Einfaches Handling
Диск починає обертатися при натисканні на скребок зверху
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Вбудований LED індикатор покаже, коли необхідно дозарядити скребок
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Потужний і ємний Li-Ion акумулятор дозволяє використовувати пристрій кілька разів на одному заряді.
EDI 4 - Schutzkappe
Захисна кришка дозволяє зберігати скребок без ризику зіпсувати що-небудь

Застосування

EDI 4 - Frontscheibe

Диск скребка для льоду видаляє навіть товстий шар льоду зі скла всього за один рух.

EDI 4 - Seitenscheibe

Підходить для лобового і бічних стекол автомобіля.

EDI 4 - Kompaktes Design

Компактний, сучасний дизайн дозволяє зберігати скребок навіть в бардачку автомобіля.

Інструкції

