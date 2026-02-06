Електроскребок для льоду EDI 4
No Ice Ice Baby!
Акумуляторний скребок для льоду EDI 4
Електричний скребок EDI 4 для видалення льоду, нарешті, покладе край важкій задачі - поступово зішкребати лід.
Завдяки диску, що обертається і шести міцним пластиковим лезам, скребок легко і без зусиль видаляє навіть щільний лід з автомобільного скла. Якщо EDI 4 знаходиться в режимі очікування, злегка натисніть зверху, щоб привідний диск почав обертатися, і лід зникне, як за помахом чарівної палички.
Якщо леза зношені, знімний диск можна замінити без будь-яких інструментів (диск доступний в якості запасної частини). Сучасний та компактний дизайн скребка для льоду, а також захисна кришка полегшують користування і зберігання. Одного заряду батареї достатньо для декількох застосувань. Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій необхідно зарядити.
Особливості
Диск з пластиковими лезами, що обертається, без зусиль видаляє навіть товстий шар льоду.
Застосування
Диск скребка для льоду видаляє навіть товстий шар льоду зі скла всього за один рух.
Підходить для лобового і бічних стекол автомобіля.
Компактний, сучасний дизайн дозволяє зберігати скребок навіть в бардачку автомобіля.