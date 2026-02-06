Акумуляторний скребок для льоду EDI 4

Електричний скребок EDI 4 для видалення льоду, нарешті, покладе край важкій задачі - поступово зішкребати лід.

Завдяки диску, що обертається і шести міцним пластиковим лезам, скребок легко і без зусиль видаляє навіть щільний лід з автомобільного скла. Якщо EDI 4 знаходиться в режимі очікування, злегка натисніть зверху, щоб привідний диск почав обертатися, і лід зникне, як за помахом чарівної палички.

Якщо леза зношені, знімний диск можна замінити без будь-яких інструментів (диск доступний в якості запасної частини). Сучасний та компактний дизайн скребка для льоду, а також захисна кришка полегшують користування і зберігання. Одного заряду батареї достатньо для декількох застосувань. Вбудований світлодіод блимає, коли пристрій необхідно зарядити.