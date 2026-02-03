Портативна мийка

Мобільні мийки середнього та низького тиску – ваші незамінні помічники для швидкого та ефективного очищення будь-де!

Ці легкі та компактні пристрої легко впораються з брудом на велосипедах, туристичних черевиках, кемпінгових меблях, дитячих візочках чи навіть на улюблених домашніх тваринах. Вони ідеально підходять для використання як у подорожах, так і вдома, забезпечуючи максимальну зручність.

Забудьте про залежність від електромережі чи водопостачання! Завдяки потужним літій-іонним акумуляторам та вбудованому резервуару для води або зручному всмоктувальному шлангу, ви зможете миттєво навести чистоту навіть у найвіддаленіших місцях.

Наші мобільні рішення для очищення

Який з них найкращий?

Kärcher завжди поруч: чистота без меж!

Мобільне прибирання – це процес очищення поверхонь або предметів за допомогою портативних, автономних пристроїв, які забезпечують свободу дій без потреби у постійному доступі до електромережі чи водопроводу. Такі пристрої ідеально підходять для використання вдома, у подорожах, на природі чи в інших місцях, де доступ до ресурсів обмежений.

Де б ви не знаходилися, потужні мобільні рішення для чищення від Kärcher стануть вашими надійними помічниками. Акумуляторні моделі OC 3 і OC 4 із вбудованим резервуаром для води працюють із низьким тиском, що ідеально підходить для дбайливого та швидкого очищення взуття, дитячих візочків, велосипедів і навіть ваших пухнастих друзів.

Мийки середнього тиску надають ще більше можливостей: вода може бути набрана як із-під крана, так і з альтернативних джерел, наприклад, бочки, за допомогою всмоктувального шланга. Завдяки потужним акумуляторам ви отримуєте повну гнучкість та достатню силу, щоб повернути чистоту та блиск будь-де.

OC 6-18 Premium

Чисто. Скрізь. У будь-який час.

Немає доступу до розетки чи водопроводу, але велосипеди або садові меблі потребують швидкого очищення? З мийкою середнього тиску OC 6-18 Premium ви легко повернете їм бездоганний вигляд.

OC 6-18 Premium

Максимальна автономність і універсальність очищення

Завдяки потужному змінному акумулятору Kärcher Battery Power на 18 В і місткому 12-літровому баку для води, ця мийка забезпечує ефективне очищення під середнім тиском. Розумне з'єднання шлангів дозволяє використовувати воду як із домашнього водопроводу, так і з альтернативних джерел за допомогою всмоктувального шланга, доступного для придбання окремо.

KHB 6 Battery

Очищення без підключення до мережі

Неважливо, чи потрібно очистити невелику ділянку біля будинку, садові меблі, велосипед або собачу будку – мийки середнього тиску серії KHB у поєднанні із садовим шлангом забезпечать все необхідне для ефективного прибирання.

KHB 6 Battery

Ручне прибирання з максимальною ефективністю

Ці компактні та легкі пристрої з акумулятором на 18 В забезпечують повну свободу дій без потреби в підключенні до електромережі чи блоку живлення. Просто під’єднайте шланг, і точно налаштований плоский струмінь із оптимальним тиском швидко впорається з будь-яким завданням. Чистота за лічені хвилини!

OC 3

WOW поїхали

Акумуляторні портативні мийки ідеально підходять для дбайливого очищення взуття, дитячих візочків, велосипедів чи навіть домашніх улюбленців. Завдяки низькому тиску вони безпечні для чутливих поверхонь. Зручні у використанні на вулиці, ці мийки оснащені резервуаром для води, потужним літій-іонним акумулятором та аксесуарами, такими як конусна насадка або всмоктувальний шланг, що робить прибирання ще більш ефективним.

OC 3

Kärcher в дорогу

Компактний розмір, потужна ефективність: мийка низького тиску OC 3

Мийка OC 3 – це ідеальне рішення для тих, хто хоче швидко повернути чистоту предметам прямо на місці. Забруднені велосипеди, садові меблі чи навіть туристичне спорядження більше не потрібно нести додому або в машину. Завдяки тривалому часу роботи від акумулятора (до 15 хвилин) і великому 8-літровому резервуару для води, ви зможете ефективно очищувати все необхідне будь-де, навіть без доступу до водопроводу.

Основні переваги OC 3:

  • Мобільність: ідеальне рішення для використання в автомобілі чи на природі, резервуар для води захищений від протікань.
  • Компактність: у порожньому стані пристрій можна зберігати всередині бака, що економить місце.
  • Універсальність: можна доповнити наборами аксесуарів для любителів велопрогулянок, прогулянок із собаками або активного відпочинку.

Ця мийка забезпечує зручність і якість очищення, які можна порівняти з мийками високого тиску, у компактному форматі. 

Мінімийки Karcher

Мінімийки Kärcher

Коли потрібен більший тиск – вибір за вами!

Іноді для досягнення ідеальної чистоти потрібна мийка високого тиску. Від компактних пристроїв для періодичного використання до потужних моделей із підтримкою додатків, що здатні легко впоратися з великими площами чи масивними об'єктами. 

Для кожного завдання – від очищення садових меблів до миття фасадів чи транспортних засобів – у нас є пристрої з оптимальними характеристиками.

Мінімийки

АКСЕСУАРИ

З нашими мийками середнього та низького тиску ваші речі завжди виглядатимуть бездоганно, навіть у дорозі.

Навіть якщо ви знаходитесь далеко від розеток, наші портативні пристрої швидко повернуть чистоту вашим речам. Спеціальні аксесуари для прибирання "на ходу" роблять процес ще зручнішим та ефективнішим, дозволяючи легко впоратися з будь-якими завданнями.

