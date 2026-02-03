Портативна мийка
Мобільні мийки середнього та низького тиску – ваші незамінні помічники для швидкого та ефективного очищення будь-де!
Ці легкі та компактні пристрої легко впораються з брудом на велосипедах, туристичних черевиках, кемпінгових меблях, дитячих візочках чи навіть на улюблених домашніх тваринах. Вони ідеально підходять для використання як у подорожах, так і вдома, забезпечуючи максимальну зручність.
Забудьте про залежність від електромережі чи водопостачання! Завдяки потужним літій-іонним акумуляторам та вбудованому резервуару для води або зручному всмоктувальному шлангу, ви зможете миттєво навести чистоту навіть у найвіддаленіших місцях.
Наші мобільні рішення для очищення
Який з них найкращий?
Kärcher завжди поруч: чистота без меж!
Мобільне прибирання – це процес очищення поверхонь або предметів за допомогою портативних, автономних пристроїв, які забезпечують свободу дій без потреби у постійному доступі до електромережі чи водопроводу. Такі пристрої ідеально підходять для використання вдома, у подорожах, на природі чи в інших місцях, де доступ до ресурсів обмежений.
Де б ви не знаходилися, потужні мобільні рішення для чищення від Kärcher стануть вашими надійними помічниками. Акумуляторні моделі OC 3 і OC 4 із вбудованим резервуаром для води працюють із низьким тиском, що ідеально підходить для дбайливого та швидкого очищення взуття, дитячих візочків, велосипедів і навіть ваших пухнастих друзів.
Мийки середнього тиску надають ще більше можливостей: вода може бути набрана як із-під крана, так і з альтернативних джерел, наприклад, бочки, за допомогою всмоктувального шланга. Завдяки потужним акумуляторам ви отримуєте повну гнучкість та достатню силу, щоб повернути чистоту та блиск будь-де.
OC 6-18 Premium
Чисто. Скрізь. У будь-який час.
Немає доступу до розетки чи водопроводу, але велосипеди або садові меблі потребують швидкого очищення? З мийкою середнього тиску OC 6-18 Premium ви легко повернете їм бездоганний вигляд.
KHB 6 Battery
Очищення без підключення до мережі
Неважливо, чи потрібно очистити невелику ділянку біля будинку, садові меблі, велосипед або собачу будку – мийки середнього тиску серії KHB у поєднанні із садовим шлангом забезпечать все необхідне для ефективного прибирання.
OC 3
WOW поїхали
Акумуляторні портативні мийки ідеально підходять для дбайливого очищення взуття, дитячих візочків, велосипедів чи навіть домашніх улюбленців. Завдяки низькому тиску вони безпечні для чутливих поверхонь. Зручні у використанні на вулиці, ці мийки оснащені резервуаром для води, потужним літій-іонним акумулятором та аксесуарами, такими як конусна насадка або всмоктувальний шланг, що робить прибирання ще більш ефективним.
Мінімийки Kärcher
Коли потрібен більший тиск – вибір за вами!
Іноді для досягнення ідеальної чистоти потрібна мийка високого тиску. Від компактних пристроїв для періодичного використання до потужних моделей із підтримкою додатків, що здатні легко впоратися з великими площами чи масивними об'єктами.
Для кожного завдання – від очищення садових меблів до миття фасадів чи транспортних засобів – у нас є пристрої з оптимальними характеристиками.
АКСЕСУАРИ
З нашими мийками середнього та низького тиску ваші речі завжди виглядатимуть бездоганно, навіть у дорозі.
Навіть якщо ви знаходитесь далеко від розеток, наші портативні пристрої швидко повернуть чистоту вашим речам. Спеціальні аксесуари для прибирання "на ходу" роблять процес ще зручнішим та ефективнішим, дозволяючи легко впоратися з будь-якими завданнями.