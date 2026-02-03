Портативна мийка

Kärcher завжди поруч: чистота без меж!

Мобільне прибирання – це процес очищення поверхонь або предметів за допомогою портативних, автономних пристроїв, які забезпечують свободу дій без потреби у постійному доступі до електромережі чи водопроводу. Такі пристрої ідеально підходять для використання вдома, у подорожах, на природі чи в інших місцях, де доступ до ресурсів обмежений.

Де б ви не знаходилися, потужні мобільні рішення для чищення від Kärcher стануть вашими надійними помічниками. Акумуляторні моделі OC 3 і OC 4 із вбудованим резервуаром для води працюють із низьким тиском, що ідеально підходить для дбайливого та швидкого очищення взуття, дитячих візочків, велосипедів і навіть ваших пухнастих друзів.

Мийки середнього тиску надають ще більше можливостей: вода може бути набрана як із-під крана, так і з альтернативних джерел, наприклад, бочки, за допомогою всмоктувального шланга. Завдяки потужним акумуляторам ви отримуєте повну гнучкість та достатню силу, щоб повернути чистоту та блиск будь-де.