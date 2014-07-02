Професійні Пароочищувачі / Паропилососи

Вбиває до 99,999 % коронавірусів* І 99,999 % бактерій**

Професійні пароочищувачі і Паропилососи мають дезинфікуючі властивості в боротьбі з оболонковими вірусами (наприклад, коронавіруси, вірус грипу, ВІЛ, епідемічний паротит, краснуха, кір) і рота-вірусом на твердих покриттях.

* Випробування показали, що за допомогою пароочисника Kärcher при точковому очищенні протягом 30 секунд при максимальному рівні пари можна видалити 99,999 % оболонкових вірусів, таких як коронавірус або грип (виключаючи вірус гепатиту В), на звичайних гладких домашніх поверхнях (тест-мікроб: Modified -Vaccinia-Ankara-Virus).

Пароочисник SG 4/4 і паропилосос SGV 6/5 в двох незалежних випробуваннях показали зменшення кількості тест-мікроорганізмів мишачого нововірусу (культура S99) на 4,59 порядка і на 4,17 порядка відповідно (> 99,99%).

Дезінфікуючий ефект пароочисника SG 4/4 і паропилососа SGV 6/5 доведений зменшенням кількості мікроорганізмів більш ніж

на 4 порядки.

** При ретельному очищенні за допомогою пароочисника Kärcher 99,99 % всіх звичайних побутових бактерій загинуть на звичайних гладких твердих поверхнях для будинку, при швидкості очищення 30 см/с при максимальному рівні пари (тест-зародок: Enterococcus hirae). 99,999 % з професійним пароочищувачем SG 4/4 відповідно до EN 16615: 2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541). 99,999 % з професійним паропилососом SGV 6/5 відповідно до EN 16615: 2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541).