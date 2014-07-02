Професійні Пароочищувачі / Паропилососи

Гігієнічна чистота без хімії. Професійні пароочищувачі та паропилососи Karcher гарантують надійну, економічну і екологічну очистку без застосування хімічних засобів для чищення. Основними сферами їх застосування є прибирання в санітарних приміщеннях, очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, скла, керамічної плитки і сантехнічної арматури.

Можна використовувати практично всюди: парові очищувачі Kärcher дозволяють чистити тверде покриття підлоги, обладнання і багато чого іншого, заощаджуючи сили та екологічно без засобів для чищення.

Паропилососи Керхер вражають зручністю у користуванні та ефективноістю очищення будь-яких твердих поверхонь. Широкий асортимент приладдя забезпечує оптимальне рішення різних завдань прибирання.

Вбиває до 99,999 % коронавірусів* І 99,999 % бактерій**

Професійні пароочищувачі і Паропилососи мають дезинфікуючі властивості в боротьбі з оболонковими вірусами (наприклад, коронавіруси, вірус грипу, ВІЛ, епідемічний паротит, краснуха, кір) і рота-вірусом на твердих покриттях.

 

> Сертифікат для SG 4/4 (тест на оболонкових вірусах)

* Випробування показали, що за допомогою пароочисника Kärcher при точковому очищенні протягом 30 секунд при максимальному рівні пари можна видалити 99,999 % оболонкових вірусів, таких як коронавірус або грип (виключаючи вірус гепатиту В), на звичайних гладких домашніх поверхнях (тест-мікроб: Modified -Vaccinia-Ankara-Virus).

 

> Сертифікат для SG 4 (тест на мишачому нововірусі, який наближений до коронавірусу)

> Сертифікат для SGV 6/5 (тест на мишачому нововірусі, який наближений до коронавірусу)

Пароочисник SG 4/4 і паропилосос SGV 6/5 в двох незалежних випробуваннях показали зменшення кількості тест-мікроорганізмів мишачого нововірусу (культура S99) на 4,59 порядка і на 4,17 порядка відповідно (> 99,99%).

Дезінфікуючий ефект пароочисника SG 4/4 і паропилососа SGV 6/5 доведений зменшенням кількості мікроорганізмів більш ніж
на 4 порядки.

 

> Сертифікат для SG 4 (тест на кишкових бактеріях)

> Сертифікат для SGV 6/5 (тест на кишкових бактерій)

** При ретельному очищенні за допомогою пароочисника Kärcher 99,99 % всіх звичайних побутових бактерій загинуть на звичайних гладких твердих поверхнях для будинку, при швидкості очищення 30 см/с при максимальному рівні пари (тест-зародок: Enterococcus hirae). 99,999 % з професійним пароочищувачем SG 4/4 відповідно до EN 16615: 2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541). 99,999 % з професійним паропилососом SGV 6/5 відповідно до EN 16615: 2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541).

Пароочищувачі вбивають до 99,999% коронавирусів на твердих поверхнях
Пароочищувачі і Паропилососи Керхер для дезінфекції

