Ручні підмітальні машини
Професійний підхід до підмітання. Відмовтеся від мітли та совка: за допомогою підмітальної машини Керхер можна очищати тротуари та дороги, в'їзди та двори вп'ятеро швидше. При цьому сміття одразу збирається у бункер машини. Швидко, легко, зручно і виключно чисто!
Переваги підмітальних машин
Простота в керуванні: зручне підмітання без зайвих зусиль.
Зручне складання машини: щоб скласти рукоятку і встановити машину в вертикальному положенні, достатньо лише натиснути ногою на спеціально передбачений виступ.
Зручність роботи і зберігання: рукоятка підмітальної машини підганяється під зріст користувача та повністю складається для зберігання.
Висока швидкість прибирання: завдяки великій робочій ширині, високоефективній циліндричній щітці і бічним щіткам підмітальні машини мають дуже високу продуктивність (до 3000 м²/год).
Бездоганна чистота: довга щетина бічних щіток наших підмітальних машин забезпечує підмітання впритул до бордюрів або стін.
Зручна утилізація сміття: бункери підмітальних машин Kärcher дуже легко знімаються і спустошуються без контакту із зібраним сміттям.
Висока стійкість: конструкція бункера дозволяє легко знімати його і встановлювати у вертикальному положенні.
Практично і компактно: для переводу будь-якої підмітальної машини Kärcher в позицію зберігання потрібно лише кілька секунд.
Відео по застосуванню
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Бічні щітки для мокрого сміття
Бічні щітки зі змішаною щетиною (стандартною і, що має втричі більшу жорсткість) прекрасно підходять для відділення від поверхні і замітання вологого сміття. Їх застосування рекомендується, наприклад, для прибирання прилипшого після дощу листя. Пари таких щіток пропонуються як для підмітальних машин S 4 і S 4 Twin, так і для машин S 6 і S 6 Twin (щітки збільшеного розміру).