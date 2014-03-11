Ручні підмітальні машини

Професійний підхід до підмітання. Відмовтеся від мітли та совка: за допомогою підмітальної машини Керхер можна очищати тротуари та дороги, в'їзди та двори вп'ятеро швидше. При цьому сміття одразу збирається у бункер машини. Швидко, легко, зручно і виключно чисто!

Переваги підмітальних машин

Простота в керуванні: зручне підмітання без зайвих зусиль.

Простота в керуванні

Зручне складання машини: щоб скласти рукоятку і встановити машину в вертикальному положенні, достатньо лише натиснути ногою на спеціально передбачений виступ.

Зручне складання машини

Зручність роботи і зберігання: рукоятка підмітальної машини підганяється під зріст користувача та повністю складається для зберігання.

Зручність роботи і зберігання
Висока швидкість прибирання

Висока швидкість прибирання: завдяки великій робочій ширині, високоефективній циліндричній щітці і бічним щіткам підмітальні машини мають дуже високу продуктивність (до 3000 м²/год).

підмітання впритул до бордюрів або стін

Бездоганна чистота: довга щетина бічних щіток наших підмітальних машин забезпечує підмітання впритул до бордюрів або стін.

Зручна утилізація сміття

Зручна утилізація сміття: бункери підмітальних машин Kärcher дуже легко знімаються і спустошуються без контакту із зібраним сміттям.

Бункер підмітальної машини можна ставити окремо

Висока стійкість: конструкція бункера дозволяє легко знімати його і встановлювати у вертикальному положенні.

Практичне зберігання

Практично і компактно: для переводу будь-якої підмітальної машини Kärcher в позицію зберігання потрібно лише кілька секунд.

У 5 разів швидше, ніж з мітлою

Вибачте, шановні фізіотерапевти, інструктори з йоги та виробники зігрівальних пластирів — більше вони не знадобляться. Підмітання більше не викликає болю в спині — навпаки, може навіть приносити задоволення.

З нашими ручними підмітальними машинами прибирання на подвір’ї та навколо будинку стає легким і зручним. Це не просто простіше, ніж із мітлою — це ще й у п’ять разів швидше.

Відео по застосуванню

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Бічні щітки для мокрого сміття

Бічні щітки зі змішаною щетиною (стандартною і, що має втричі більшу жорсткість) прекрасно підходять для відділення від поверхні і замітання вологого сміття. Їх застосування рекомендується, наприклад, для прибирання прилипшого після дощу листя. Пари таких щіток пропонуються як для підмітальних машин S 4 і S 4 Twin, так і для машин S 6 і S 6 Twin (щітки збільшеного розміру).

