Частіше прибирайте, якщо у вас є домашні тварини

Якщо ви живете з собаками, кішками, морськими свинками або кроликами, одного великого прибирання будинку на тиждень недостатньо: брудні відбитки лап на підлозі, їжа навколо миски для корму та неприємна шерсть домашніх тварин розкидані по всьому будинку. Ваш пилосос необхідно регулярно діставати, щоб підтримувати будинок у чистоті. Наші бездротові пилососи завжди під рукою і готові вирішити будь-які завдання з прибирання, навіть у важкодоступних місцях, допомагаючи вам швидко та гнучко прибирати будинок відповідно до ваших потреб.



Шерсть свійських тварин, геть!

Якщо у вас є домашня тварина, вам знайома ця проблема: шерсть вашого чотирилапого друга швидко поширюється по всьому будинку, навіть коли ви щойно перестали підмітати і прибирати. Шерсть домашніх тварин особливо важко прибрати на килимах та придверних килимках. Звичайний віник тут не допоможе, тому що він не надійно видаляє тонкі волоски. Що може допомогти вам? Нові акумуляторні пилососи Kärcher. Активна насадка для підлоги дуже ефективно видаляє шерсть домашніх тварин із текстильних підлогових покриттів.

Котячий туалет усюди? Без проблем!

Кішки ходять на лоток, і це означає, що котячий наповнювач часто виявляється щедро розкиданим за межами лотка. Це завдання прибирання, яке наш пилосос може виконати в найкоротші терміни. Невеликі гранули можна швидко та легко зібрати пилососом. Ми рекомендуємо це робити, оскільки гранулят може подряпати покриття, якщо на нього випадково наступити.