Пилососи Kärcher для дому поєднують високу потужність всмоктування з маневровістю та гнучкістю, забезпечуючи ефективне сухе прибирання. Неважливо, якого розміру Ваш будинок і наскільки в ньому багато місця для зберігання техніки або, якщо ви страждаєте на алергію, - у Керхер можна знайти пилосос, який відповідає будь-яким вашим запитам. Який би пилосос ви не вибрали, Kärcher гарантує неперевершену ефективність очищення.
На все пилососи виробник дає 2 роки гарантії за умови реєстрації покупки на сайті.
Пилососи для вологого прибирання
Якщо ви хочете купити пилососи для вологого прибирання підлоги, зверніть увагу на такі розділи пилососів:
- Пилососи для вологого прибирання або електрошвабри - апарати для вологого прибирання твердої підлоги
- Миючі пилососи - пилососи для чищення килимів та текстилю
- Господарські пилососи - багатофункціональні пилососи; збирають будь-яке сміття, як вологе, так і сухе сміття, велике сміття, а також воду. 5 РОКІВ ГАРАНТІЇ!
Інноваційна технологія: Датчик пилу
Пилосос Kärcher VC 7 Cordless yourMax робить прибирання ще більш ефективним та легким.
- Інноваційний датчик пилу забезпечує автоматичне виявлення пилу та контроль потужності всмоктування.
- Інтелектуальне регулювання потужності забезпечує ефективне використання часу роботи від батареї до 60 хвилин.
Немає нічого простішого та зручнішого, ніж пилососити!
Свобода переміщення без дротів з літій-іонним акумулятором
Серед домашніх пилососів Kärcher особливо вирізняються вертикальні бездротові моделі: вони забезпечують максимальну мобільність, високу потужність всмоктування та невелику вагу. Потужні акумулятори полегшують прибирання у кожному куточку, а широкий вибір аксесуарів робить такі пилососи ще універсальнішими.
Простота у використанні
Потужність легко регулюється в залежності від вашого завдання. Зручна кнопка блокування забезпечує утримання кнопки живлення у увімкненому положенні, тобто вам не потрібно постійно натискати її під час роботи.
Режим Boost для додаткової потужності
проти застарілого бруду - підвищує ефективність очищення, що допомагає економити час. Дозволяє короткочасно збільшувати інтесивність очищення для осбливо стійких забруднень.
Активна насадка для підлоги
Моторизована активна насадка для підлоги та неймовірна маневреність забезпечують оптимальний збір бруду та легке прибирання пилососом під меблями.
Насадка для підлоги в моделях VC 7 Cordless и VC 6 Cordless оснащена світлодіодним підсвічуванням, яке освітлює бруд і забезпечує надійний його збір.
Широкий спектр варіантів застосування
Продумані варіанти кріплення різноманітних аксесуарів, які роблять VC 4 Cordless, VC 6 Cordless та VC 7 Cordless ще більш універсальними.
Практична система фільтрації
Триступенева система фільтрації, що включає циклон, вхідний фільтр і гігієнічний фільтр HEPA* (VC 6 Cordless, VC 7 Cordless), забезпечує надчисте повітря, що випускається з пилососа.
Фільтри легко чистити та замінювати, що продовжує термін служби пилососа.
*EN 1822:1998.
Очищення пилозбірника одним натисканням
Сміття висипається легко і гігієнічно одним натисканням кнопки, тому вам не потрібно контактувати з брудом.
Практичний настінний кронштейн
За допомогою настінного кронштейна пристрій зручно розташувати для зберігання. Настінний кронштейн для VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax одночасно служить зручним зарядним пристроєм.
Пилосос завжди під рукою у робочому стані завдяки підзарядці на настінному кронштейні.
Очищення фільтра за допомогою спеціального інструменту
Інноваційний інcтрумент дозволяє очищувати вхідний фільтр без контакту з брудом. Вставте фільтр у пристрій для очищення фільтра, щоб очистити його від пилу. Ввімкніть пилосос і прокручуйте вручну механізм, при цьому відбувається очищення фільтра.
Поставляється в комплекті з пилососом VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax. Для серії VC 4 Cordless myHome інструмент можна придбати окремо.
VC 7 Cordless yourMax
Перетворіть прибирання пилососом на захоплююче заняття: VC 7 Cordless yourMax вражає передовими технологіями та різноманітним обладнанням, а також зручністю використання.
- Інноваційний датчик пилу виявляє пил та сміття та відповідним чином регулює потужність всмоктування, забезпечуючи ефективне використання батареї до 60 хвилин.
- Потужний двигун BLDC потужністю 350 Вт та напругою акумулятора 25,2 В полегшують прибирання пилососом.
- Функція Boost гарантує максимальну потужність всмоктування одним натисканням кнопки.
Переваги: просте спорожнення пилозбірника одним натисканням, ергономічний дизайн для прибирання навіть у важкодоступних місцях та світлодіодне підсвічування на активній насадці для підлоги, яка робить пил більш помітним.
Очищення фільтра не може бути простіше завдяки інструменту, що додається, і змінному фільтру.
Завдяки різним насадкам прибирання стає легким у будь-якому місці: щілинна насадка видаляє бруд із затишних куточків та щілин, насадка 2-в-1 ідеально підходить для чищення меблів та оббивки, а м'яка щітка підходить для прибирання навіть делікатні поверхні.
Ще більше функцій для вашої зручності: індикатор стану батареї та настінний кронштейн із функцією заряджання.
VC 6 Cordless ourFamily
Прибирання справді може бути таким простим: з бездротовим пилососом Karcher VC 6 для нашої родини прибирання стане справжнім задоволенням.
У нього безліч інтелектуальних функцій:
- спустошення пилозбірника одним натисканням,
- функція Boost, що підвищує ефективність очищення та допомагає економити час,
- ергономічний дизайн для прибирання у важкодоступних місцях,
- світлодіодне підсвічування на активній насадці для підлоги, яка робить пил помітнішим і гарантує надійний збір бруду.
Інші переваги:
- час роботи від батареї до 50 хвилин,
- безшумна робота,
- окремий інструмент для очищення фільтра,
- зручний дисплей, який постійно показує стан заряду батареї, а також сервсині повідомлення.
VC 4 Cordless myHome
Максимальна свобода пересування відповідає максимальному комфорту: акумуляторний пилосос VC 4 Cordless myHome з часом роботи до 30 хвилин позбавляє користувача від необхідності тягати з собою великий пилосос.
Його численні інтелектуальні функції перетворюють прибирання на задоволення:
- спустошення пилозбірника одним натисканням,
- функція Boost, яка підвищує ефективність очищення та допомагає заощаджувати час,
- безшумна робота,
- ергономічний дизайн,
- активна насадка для підлоги, що гарантує надійний збір бруду з твердої підлоги та килимів.
Асортимент пилососів без мішка включає моделі з контейнером для збору бруду та потужною фільтраційною системою. Вони забезпечують ефективне очищення повітря й комфортне прибирання на різних типах підлогових покриттів. Безмішкові пилососи ефективно очищають різні поверхні, а відсутність мішків робить їх економічними та екологічними.
Пилососи з фільтр-мішками
VC 2
Компактний пилосос з фільтр-мішками Kärcher VC 2 ідеально підходить для використання в квартирах і невеликих будинках. Він має компактні розміри і не займає багато місця при зберіганні. VC 2 має достатню силу всмоктування для чищення твердих підлогових покриттів, килимів, довговорсових покриттів, м'яких меблів.
Ба більше, VC 2 вражає численними зручними функціями, як-от автоматичне змотування кабелю, що дає змогу швидко прибрати кабель після використання, відкидна ручка для перенесення, що дає змогу легко підійматися та спускатися по сходах, регулятор потужності та відділення для зберігання аксесуарів.
Мішкова технологія
Пилососи Kärcher із мішками є надзвичайно гігієнічними, оскільки зібраний бруд і пил надійно утримуються всередині мішка. Коли мішок наповнюється, його можна швидко й безпечно вийняти з пристрою та утилізувати, не контактуючи з брудом і не створюючи пилу. Ця особливість особливо цінується людьми, що страждають на алергію.
Автоматичне змотування кабелю
Функція автоматичного змотування дозволяє швидко та зручно прибрати кабель після використання пристрою.
Ручка для перенесення, що складається
Складна ручка для перенесення робить пилосос зручним для транспортування, навіть при підйомі або спуску сходами.
Безступеневе регулювання потужності безпосередньо на пристрої
Адаптивна потужність: силу всмоктування пристрою можна налаштувати на будь-який рівень відповідно до ваших потреб.
Відсік для зберігання аксесуарів
Аксесуари можна зберігати прямо на пристрої, тож вони завжди будуть під рукою.
Циклонні безмішкові пилососи, що працюють від мережі
VC 3
Мультициклонний пилосос Kärcher VC 3 завдяки своїм компактним розмірам ідеально підходить для квартири або невеликого будинку. Він не тільки очищає тверді підлоги та килими, але завдяки щілинній насадці і м'якій щітці для пилу він чистить навіть вузькі щілини і може використовуватися на делікатних поверхнях.
Інші переваги:
- гігієнічний фільтр HEPA 13, який надійно фільтрує дрібні забруднення, такі як пилок або інші частинки, що викликають алергію,
- практичне паркувальне положення,
- низький рівень шуму,
- немає необхідності в покупці фільтр-мішків.
Мультициклонна технологія
Пилососи Kärcher VC 3 з мультициклонною технологією збирають бруд у прозорий контейнер, а не в мішкові фільтри. Це усуває потребу в покупці та заміні дорогих фільтрів, а також дозволяє легко контролювати рівень заповнення контейнера й своєчасно його очищати.
Паркувальне положення підлогової насадки
Завдяки зручній функції паркувального положення, пилосос можна швидко й легко зафіксувати під час перерв у роботі або для компактного зберігання.
Прозорий контейнер для сміття
Прозорий контейнер для сміття дозволяє відразу побачити його заповненість, а спорожнити його можна легко і швидко.
Автоматичне змотування кабелю
Після використання кабель автоматично змотується швидко та без зайвих зусиль.
Насадка для прибирання меблів та текстилю
Можливість підключення додаткових аксесуарів для забезпечення оптимального прибирання в кожному куточку вашого дому.
Пилососи з аквафільтром DS 6
DS 6
Пилосос DS 6 з аквафільтром не тільки гарантує чисту підлогу, але й забезпечує свіже відпрацьоване повітря без пилу до 99,5%. Це помітно покращує повітря, а разом з цим і клімат у приміщенні. Корисний для всіх – не тільки для алергіків.
Пилососи з аквафільтром відрізняються високим ступенем фільтрації повітря, що виходить назовні, що особливо важливо для сімей з маленькими дітьми, власникам домашніх тварин і людям, що страждають від алергії.
Як працює пилосос з водяним фільтром
На відміну від стандартних пилососів із мішковим фільтром, DS 6 працює за рахунок природної сили води. Вода у фільтрі закручується з високою швидкістю завдяки великій потужності всмоктування. Бруд дуже ефективно фільтрується вихровим потоком води. В результаті виходить дуже свіже відпрацьоване повітря, досить чисте навіть для алергіків. Оскільки у пристрої не використовуються фільтр-мішки, ніде розмножаться пиловим кліщам, які викликають алергію. Ще однією перевагою для алергіків є те, що при спорожненні пилососа більше не утворюється пил.
- Основна та дуже ефективна фільтрація у прозорому контейнері для води. Весь великий бруд надійно затримується тут. Пил більше не утворюється, а потужність всмоктування зберігається.
- Проміжний фільтр можна мити, тому він прослужить довго. Він відфільтровує дрібні частинки із вологого сконденсованого повітря.
- Спеціальний фільтр НЕРА 13 (версія Premium) та HEPA 12 вловлюють 99,95% та 99,5 % пилку, грибкових спор, бактерій та виділень пилових кліщів відповідно.
Потужний водяний фільтр
Аквафільтр не тільки забезпечує особливу чистоту повітря, що виходить, але і завдяки практичній конструкції його легко спорожняти і підтримувати в чистоті.
Телескопічна всмоктувальна трубка, що регулюється
Змінну телескопічну всмоктувальну трубку можна відрегулювати відповідно до зросту користувача для додаткового комфорту під час прибирання.
Автоматичне змотування кабелю
Після використання шнур можна швидко і легко змотати назад.
Практична позиція для паркування
Пристрій можна швидко та легко припаркувати під час перерви в роботі.
Просте очищення
Знімний аквафільтр легко наповнювати та очищати.
Паркувальне місце для вертикального зберігання
DS 6 також можна зберігати вертикально, щоб заощадити місце.
Практичне зберігання аксесуарів
Усі аксесуари можна акуратно зберігати у легкодоступному відділенні для аксесуарів.
Ергономічна ручка для перенесення
Ергономічна ручка для перенесення DS 6 дозволяє легко переносити з одного місця на інше.
Моющийся промежуточный фильтр
Проміжний фільтр, що можна мити, для тривалого терміну служби та оптимальних результатів очищення.
Ручні компактні міні-пилососи
Потужний помічник у повсякденних справах
Більше ніякого сміття: ручний пилосос CVH 2 – легкий, компактний, простий у користуванні; підходить для щоденного прибирання кухні, вітальні, спальні та автомобіля.
Мюслі під столом? Наповнювач для котячого туалету у ванній кімнаті? Крихти на килимі?
Пилосос CVH 2 завжди під рукою! Акумуляторний ручний пилосос поєднує в собі компактний дизайн і високу продуктивність, що дозволяє збирати великі крихти в будь-якому місці, в будь-який час і з максимальною мобільністю.
Ефективна система фільтрації
Ідеально чисто: завдяки попередньому фільтру з тонкої металевої сітки двоступенева система фільтрації ефективно затримує більші частинки пилу. Однією з особливостей є гігієнічний фільтр HEPA 12 (EN 1822:1998), який забезпечує чистоту повітря, що відводиться, він успішно вловлює навіть найдрібніші частинки, а також може бути легко очищений і замінений. Тим самим подовжується термін служби ручного пилососа.
Чистка салону автомобіля
Простота в користуванні поєднується з високою потужністю всмоктування: ручний пилосос з живленням від акумуляторної батареї очищає поверхні, панелі приладів, автомобільні сидіння і килимки, а також важкодоступні місця, повертаючи інтер'єру вашого автомобіля його колишню красу.
Щілинна насадка 2 в 1
Від книжкових полиць і комп’ютерних клавіатур до швів і щілин: складна комбінована насадка особливо підходить для делікатних поверхонь і важкодоступних місць.
Проста чистка
Відкрутіть, вийміть фільтр і спорожніть: пластиковий контейнер для сміття можна легко вийняти та промити в чистій воді.
Потужний безщітковий двигун
Безщітковий двигун, встановлений у преміум-версії пилососи, робить пристрій легшим, довговічнішим і потужнішим. Це означає, що він може видалити сміття швидко та без залишку.
Пил і шерсть тварин? У нас є саме те, що вам потрібно!
Покритий пилом
Звідки береться вся ця пилюка? Немає нікого, хто б не ставив собі це питання, оглядаючи свій будинок. У будинку щойно прибрано, проте через мить тонкий шар пилу осідає на меблів, кімнатних рослинах, книгах і підлозі. Справа в тому, що пил постійно циркулює у житлових приміщеннях і поширюється на велику площу. З цим нічого не поробиш, але принаймні це можна швидко виправити. З новими моделями бездротових пилососів ви зможете легко позбутися неприємного домашнього пилу, зберігаючи при цьому максимальну маневреність.
З чого насправді складається пил?
Починаючи з відмерлих клітин шкіри та волокон килима до пилку та вовни домашніх тварин пил є цілою сумішшю частинок різного розміру, які змішуються і комбінуються один з одним. Залежно від розміру і ваги частинок пил або розноситиметься циркулюючим повітрям у всі куточки, або постійно буде крутитися, ніде не осідаючи.
Ми приносимо більшу частину бруду в наші будинки на нашому взутті. Тому доцільно мати кокосові, текстильні або гумові килимки, які діють як брудоуловлювачі, і які будуть затримувати більшу частину бруду.
Частіше прибирайте, якщо у вас є домашні тварини
Якщо ви живете з собаками, кішками, морськими свинками або кроликами, одного великого прибирання будинку на тиждень недостатньо: брудні відбитки лап на підлозі, їжа навколо миски для корму та неприємна шерсть домашніх тварин розкидані по всьому будинку. Ваш пилосос необхідно регулярно діставати, щоб підтримувати будинок у чистоті. Наші бездротові пилососи завжди під рукою і готові вирішити будь-які завдання з прибирання, навіть у важкодоступних місцях, допомагаючи вам швидко та гнучко прибирати будинок відповідно до ваших потреб.
Шерсть свійських тварин, геть!
Якщо у вас є домашня тварина, вам знайома ця проблема: шерсть вашого чотирилапого друга швидко поширюється по всьому будинку, навіть коли ви щойно перестали підмітати і прибирати. Шерсть домашніх тварин особливо важко прибрати на килимах та придверних килимках. Звичайний віник тут не допоможе, тому що він не надійно видаляє тонкі волоски. Що може допомогти вам? Нові акумуляторні пилососи Kärcher. Активна насадка для підлоги дуже ефективно видаляє шерсть домашніх тварин із текстильних підлогових покриттів.
Котячий туалет усюди? Без проблем!
Кішки ходять на лоток, і це означає, що котячий наповнювач часто виявляється щедро розкиданим за межами лотка. Це завдання прибирання, яке наш пилосос може виконати в найкоротші терміни. Невеликі гранули можна швидко та легко зібрати пилососом. Ми рекомендуємо це робити, оскільки гранулят може подряпати покриття, якщо на нього випадково наступити.
Пилососи для вологого прибирання
Пилососи для вологого прибирання - це такі пристрої, за допомогою яких можна помити підлогу або зібрати пролиту рідину, або почистити килимові покриття (для цього використовують миючі пилососи).
Існує кілька видів пилососів для вологого прибирання в залежності від вирішуваних завдань.
Як обрати пилосос?
Якщо у вас є труднощі при виборі пилососа, рекомендуємо ознайомитися з нашими рекомендаціями і порадами:
