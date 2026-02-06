Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus

Потужне й універсальне рішення: компактний ручний пилосос CVH 3 Plus для легкого прибирання у вітальні, спальні, на кухні або в салоні автомобіля.

Ефективний помічник у повсякденному прибиранні: ручний акумуляторний пилосос CVH 3 Plus ретельно видаляє сміття всіх видів (наприклад, пил, волосся або крихти їжі) з будь-яких місць. При цьому 2-ступінчаста система фільтрації, що допускає промивання, складається з дрібнопористої сталевої сітки, що затримує волосся і велике сміття, і встановленого після неї фільтр HEPA-фільтра (за стандартом EN 1822:1998), гарантує випуск з апарату чистого повітря. Інші його переваги: висока сила всмоктування, низький рівень шуму і довгий термін служби завдяки застосуванню безщіткового двигуна постійного струму, компактність і мала вага, можливість тривалої (до 20 хв) роботи від одного заряду завдяки двом режимам потужності та наявність зручної зарядної станції, що дає змогу також зберігати аксесуари.

Особливості та переваги
Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus: Висока сила всмоктування завдяки безщітковому двигуну
Висока сила всмоктування завдяки безщітковому двигуну
Висока сила всмоктування для виконання будь-яких невеликих прибиральних робіт завдяки використанню безщіткового електродвигуна постійного струму.
Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus: Вибір між 2 режимами потужності
Вибір між 2 режимами потужності
Режими малої потужності для тривалого прибирання (макс. 20 хв) і максимальної потужності для збільшення сили всмоктування.
Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus: Зарядна станція з можливістю зберігання аксесуарів
Зарядна станція з можливістю зберігання аксесуарів
Зручність заряду акумулятора та зберігання аксесуарів на зарядній станції.
Компактність і мала вага
  • Легке виконання невеликих обсягів повсякденних робіт.
Готовність до негайного застосування
  • Можливість повсюдного застосування завдяки компактній конструкції та зручності роботи з аксесуарами.
Двоступінчаста система фільтрації
  • Оптимальна комбінація дрібнопористої сталевої сітки для затримання крупного сміття і волосся з HEPA-фільтром (за стандартом EN 1822:1998).
Фільтр, що можна промити, і контейнер для збору пилу
  • Можливість легкого очищення під струменем води та повторного застосування.
Практичні аксесуари
  • Придатність для очищення чутливих поверхонь та важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Контейнер (л) 0,15
Рівень шуму (дБ(А)) < 78
Споживана потужність (Вт) 70
Час роботи - хв. рівень (хв) 20
Час роботи - макс. рівень (хв) 10
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 7,2
Напруга (В) 7,2
Ємність батареї (Ач) 2
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год) 4
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 0,55
Вага (з упаковкою) (кг) 1,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 330 x 76 x 76

Комплектація

  • Зарядний пристрій: Зарядна станція + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щілинна насадка "2 в 1"
  • Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
  • Базова станція з функцією заряду

Оснащення

  • Регулювання потужності: з 2 ступенями потужності
Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus
Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus
Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus

Відео

Області застосування
  • Меблі
  • Салон автомобіля
Аксесуари
Запчастини для CVH 3 Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.