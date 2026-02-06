Ефективний помічник у повсякденному прибиранні: ручний акумуляторний пилосос CVH 3 Plus ретельно видаляє сміття всіх видів (наприклад, пил, волосся або крихти їжі) з будь-яких місць. При цьому 2-ступінчаста система фільтрації, що допускає промивання, складається з дрібнопористої сталевої сітки, що затримує волосся і велике сміття, і встановленого після неї фільтр HEPA-фільтра (за стандартом EN 1822:1998), гарантує випуск з апарату чистого повітря. Інші його переваги: висока сила всмоктування, низький рівень шуму і довгий термін служби завдяки застосуванню безщіткового двигуна постійного струму, компактність і мала вага, можливість тривалої (до 20 хв) роботи від одного заряду завдяки двом режимам потужності та наявність зручної зарядної станції, що дає змогу також зберігати аксесуари.