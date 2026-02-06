Акумуляторний ручний пилосос CVH 3 Plus
Потужне й універсальне рішення: компактний ручний пилосос CVH 3 Plus для легкого прибирання у вітальні, спальні, на кухні або в салоні автомобіля.
Ефективний помічник у повсякденному прибиранні: ручний акумуляторний пилосос CVH 3 Plus ретельно видаляє сміття всіх видів (наприклад, пил, волосся або крихти їжі) з будь-яких місць. При цьому 2-ступінчаста система фільтрації, що допускає промивання, складається з дрібнопористої сталевої сітки, що затримує волосся і велике сміття, і встановленого після неї фільтр HEPA-фільтра (за стандартом EN 1822:1998), гарантує випуск з апарату чистого повітря. Інші його переваги: висока сила всмоктування, низький рівень шуму і довгий термін служби завдяки застосуванню безщіткового двигуна постійного струму, компактність і мала вага, можливість тривалої (до 20 хв) роботи від одного заряду завдяки двом режимам потужності та наявність зручної зарядної станції, що дає змогу також зберігати аксесуари.
Особливості та переваги
Висока сила всмоктування завдяки безщітковому двигунуВисока сила всмоктування для виконання будь-яких невеликих прибиральних робіт завдяки використанню безщіткового електродвигуна постійного струму.
Вибір між 2 режимами потужностіРежими малої потужності для тривалого прибирання (макс. 20 хв) і максимальної потужності для збільшення сили всмоктування.
Зарядна станція з можливістю зберігання аксесуарівЗручність заряду акумулятора та зберігання аксесуарів на зарядній станції.
Компактність і мала вага
- Легке виконання невеликих обсягів повсякденних робіт.
Готовність до негайного застосування
- Можливість повсюдного застосування завдяки компактній конструкції та зручності роботи з аксесуарами.
Двоступінчаста система фільтрації
- Оптимальна комбінація дрібнопористої сталевої сітки для затримання крупного сміття і волосся з HEPA-фільтром (за стандартом EN 1822:1998).
Фільтр, що можна промити, і контейнер для збору пилу
- Можливість легкого очищення під струменем води та повторного застосування.
Практичні аксесуари
- Придатність для очищення чутливих поверхонь та важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Контейнер (л)
|0,15
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 78
|Споживана потужність (Вт)
|70
|Час роботи - хв. рівень (хв)
|20
|Час роботи - макс. рівень (хв)
|10
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|7,2
|Напруга (В)
|7,2
|Ємність батареї (Ач)
|2
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год)
|4
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,55
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|330 x 76 x 76
Комплектація
- Зарядний пристрій: Зарядна станція + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Щілинна насадка "2 в 1"
- Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
- Базова станція з функцією заряду
Оснащення
- Регулювання потужності: з 2 ступенями потужності
Відео
Області застосування
- Меблі
- Салон автомобіля
Аксесуари
Запчастини для CVH 3 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.